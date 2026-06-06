Американская мощь и европейский стиль в одном авто - почему Gaylord Gladiator V8 не стал серийным

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 июня 2026, 20:15

Gaylord Gladiator V8: первый в мире купе-кабриолет с электроприводом крыши

Gaylord Gladiator V8: первый в мире купе-кабриолет с электроприводом крыши

Американская мощь и европейский стиль в одном авто - почему Gaylord Gladiator V8 не стал серийным

Gaylord Gladiator V8: первый в мире купе-кабриолет с электроприводом крыши

В 1955 году братья Гейлорды попытались объединить харизму американских масл-каров и изысканность европейских спорткаров в одном автомобиле. Их Gaylord Gladiator V8 удивил публику уникальными техническими решениями, но так и не вышел в серию. Почему этот проект остался в истории как один из самых амбициозных и недооцененных - разбираемся в деталях.

В 1955 году братья Гейлорды попытались объединить харизму американских масл-каров и изысканность европейских спорткаров в одном автомобиле. Их Gaylord Gladiator V8 удивил публику уникальными техническими решениями, но так и не вышел в серию. Почему этот проект остался в истории как один из самых амбициозных и недооцененных - разбираемся в деталях.

Gaylord Gladiator V8 — автомобиль, который мог изменить представление о роскоши и технологиях в середине XX века. В эпоху, когда автомобильная индустрия только начинала экспериментировать с формами и концепциями, братья Джим и Эд Гейлорды решились на смелый шаг: создать машину, сочетающую мощь американских масл-каров с утонченностью европейских спорткаров. Этот проект сразу привлек внимание благодаря необычному внешнему виду и техническим инновациям.

Главной особенностью Gaylord Gladiator V8 стала жесткая крыша, которая убиралась нажатием кнопки. Для 1955 года это было революционное решение — ни один другой автомобиль не предлагал такого комфорта и удобства. Более того, вся система работала от одного электромотора, что делало ее проще и надежнее, чем у Ford Skyliner, появившегося двумя годами позже и использовавшего для аналогичной задачи целых семь электромоторов.

Однако даже самые передовые технологии не всегда приносят успех. На Парижском автосалоне представленное купе-кабриолет вызвало удивление, но не восторг: цена в 17 500 долларов оказалась слишком высокой для большинства покупателей. Публика встретила новость сдержанно, и братьям не удалось собрать минимально необходимое количество заказов для запуска производства. За три года на заводе Luftschiffbau Zeppelin в Германии было построено всего четыре прототипа, каждый из которых отличался дизайном деталей — особой формой фар и крыльев.

Сегодня судьба этих автомобилей окутана тайной. Считается, что два первых прототипа с массивными фарами не сохранились. Одна из двух оставшихся машин с характерной «четырехглазой» оптикой находится в музее Zeppelin в Германии, вторая — в частной коллекции в США. Gaylord Gladiator V8 остался символом амбиций и технического прогресса, опередившим свое время, но так и не получившим признания широкой публики.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Омск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться