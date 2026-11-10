Франкенштейн на колёсах или мечта коллекционера? Что скрывает Волга, построенная по заказу генерала

10 ноября 2026, 10:18
Волга с сердцем Camry: сколько стоит необычный гибрид классики и японского автопрома
Волга с сердцем Camry: сколько стоит необычный гибрид классики и японского автопрома
В Башкортостане выставили на продажу необычный проект. Советская 21-ая Волга получила кондиционер и 277-сильный V8. Продавец описывает японскую платформу и мощный мотор. Цена машины составляет 3 700 000 рублей.
В Башкирии продают Волгу мечты - точнее, Волгу-оборотня. Внешне это классический ГАЗ‑21 1965 года: узнаваемая решётка радиатора, те самые плавники, всё как в фильмах о шестидесятых. Но стоит заглянуть под капот и легендарная «двадцать первая» превращается в постсоветского Франкенштейна на японских костях: кузов старинной Волги натянут на шасси Toyota Camry XV40.
Проект, по словам владельца, строили два года и завершили в 2016‑м. Заказчик - генерал из Москвы, а бюджет впечатляет: 100 000 долларов, то есть около 8,5 миллиона рублей по курсу. Сейчас за машину в Октябрьском просят скромнее - 3 700 000 рублей.
Что получает счастливый покупатель? Не скромный мотор из 60‑х, а современный V6 объёмом 3,5 литра и мощностью 277 лошадиных сил, работающий в паре с автоматом. Передний привод, дисковые тормоза, двухзонный климат‑контроль и круиз‑контроль - набор, о котором владельцы оригинальной «21‑й» могли только мечтать. Кстати, о мечтах: крейсерская скорость - 140–160 км/ч, а максимальная переваливает за 200.
Но самое пикантное - в документах. В ПТС мотор и коробка внесены, однако там значатся скромные 60 л.с., так что транспортный налог выходит символичный - 800 рублей в год. Как реально совпадают цифры в бумагах с тем, что под капотом - вопрос, который покупателю стоит выяснить до сделки, а не после.
К машине обращались бережно: зимой не ездили, хранится в отдельном гараже под чехлом. Также продавец обещает отдать зимний комплект колёс. Стоит ли платить 3,7 миллиона за Волгу с сердцем Camry - вопрос спорный. Для кого-то это гаражный франкенштейн с проблемными документами, а для кого-то - способ выделиться в потоке и удивить всех на трассе.
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