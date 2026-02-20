Редкий альковный автодом на базе ГАЗ 3308 Садко с дизельным мотором и полным приводом выставлен на продажу

ГАЗ 3308 Садко 2009: автодом с пробегом 40 000 км и уникальной доработкой

В Ирбите продается автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2009 года с пробегом 40 000 км. Машина полностью переоборудована, оснащена дизельным двигателем и готова к дальним поездкам. Подробности - в материале.

На рынке подержанных автомобилей появился необычный экземпляр - альковный автодом, построенный на базе ГАЗ 3308 Садко 2009 года. Этот автомобиль не просто прошел капитальное обновление, а фактически был полностью собран в 2020 году, что делает его интересным предложением для тех, кто ищет неординарные решения.

Владелец полностью разобрал машину, провел пескоструйную обработку и покраску, а также заменил большинство ключевых узлов. Двигатель был модернизирован: вместо установленной версии Евро-5 установлен вариант Евро-0, собранный на новых деталях. Коробка передач, радиатор, турбина и все навесное оборудование - новые и обслужены. Кабина получила полную шумоизоляцию, сиденья обтянуты кожей, что обеспечивает комфорт в дальней дороге.

Фото: auto.drom.ru

Кемперная часть построена на собственном каркасе и раме, технологии пространства сохраняют функциональность и уют. В наличии автономное отопление (сухой фен), система водоснабжения с баком на 260 литров, газовая плита, автономное освещение и резервное питание 220 В. В автодоме предусмотрены четыре спальных места, что позволяет отправиться в путешествие всей семьей или компанией друзей.

Все работы по переоборудованию выполнялись самостоятельно, с соблюдением требований формальностей - документы приведены в порядок, что важно для регистрации и эксплуатации такого транспорта. По словам продавца, стремление к путешествиям угасло из-за нехватки времени, и теперь автодом просто стоит без дел, ожидая нового владельца.

Технические характеристики впечатляют: дизельный двигатель объемом 4,7 литра выдает 150 л.с., механическая коробка передач и полный привод обеспечивают уверенное движение по любым дорогам. Пробег составляет всего 40 000 км, руль-левый, что удобно для российских условий.