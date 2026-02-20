Редкий альковный автодом на базе ГАЗ 3308 Садко с дизельным мотором и полным приводом выставлен на продажу

20 февраля 2026, 19:09
ГАЗ 3308 Садко 2009: автодом с пробегом 40 000 км и уникальной доработкой
ГАЗ 3308 Садко 2009: автодом с пробегом 40 000 км и уникальной доработкой
В Ирбите продается автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2009 года с пробегом 40 000 км. Машина полностью переоборудована, оснащена дизельным двигателем и готова к дальним поездкам. Подробности - в материале.
На рынке подержанных автомобилей появился необычный экземпляр - альковный автодом, построенный на базе ГАЗ 3308 Садко 2009 года. Этот автомобиль не просто прошел капитальное обновление, а фактически был полностью собран в 2020 году, что делает его интересным предложением для тех, кто ищет неординарные решения.
Владелец полностью разобрал машину, провел пескоструйную обработку и покраску, а также заменил большинство ключевых узлов. Двигатель был модернизирован: вместо установленной версии Евро-5 установлен вариант Евро-0, собранный на новых деталях. Коробка передач, радиатор, турбина и все навесное оборудование - новые и обслужены. Кабина получила полную шумоизоляцию, сиденья обтянуты кожей, что обеспечивает комфорт в дальней дороге.
Кемперная часть построена на собственном каркасе и раме, технологии пространства сохраняют функциональность и уют. В наличии автономное отопление (сухой фен), система водоснабжения с баком на 260 литров, газовая плита, автономное освещение и резервное питание 220 В. В автодоме предусмотрены четыре спальных места, что позволяет отправиться в путешествие всей семьей или компанией друзей.
Все работы по переоборудованию выполнялись самостоятельно, с соблюдением требований формальностей - документы приведены в порядок, что важно для регистрации и эксплуатации такого транспорта. По словам продавца, стремление к путешествиям угасло из-за нехватки времени, и теперь автодом просто стоит без дел, ожидая нового владельца.
Технические характеристики впечатляют: дизельный двигатель объемом 4,7 литра выдает 150 л.с., механическая коробка передач и полный привод обеспечивают уверенное движение по любым дорогам. Пробег составляет всего 40 000 км, руль-левый, что удобно для российских условий.
Похожие материалы GAZ
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
20.02.2026, 17:59
Новый автодом из Таиланда: мобильный комфорт для путешествий и отдыха на природе
Автодом от AP FARM CHIANGRAI COMPANY LIMITED рассчитан на 4-6 человек и оснащен всем необходимым для длительных поездок. Внутри - полноценная кухня, ванная, системы хранения и бытовая техника. Почему этот формат становится все популярнее - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:46
Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона
Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:14
Полная автономия: обзор новейшего прицепа-автодома из Каменска-Уральского
В Екатеринбурге появился в продаже прицеп Каменск Авто 2024 года выпуска с расширенным набором опций и трехлетней гарантией. Модель оснащена современными системами автономного питания и комфорта, что делает ее интересной для автотуристов и тех, кто ценит независимость в дороге.Читать далее
-
20.02.2026, 15:57
Более миллиона новых тяжелых грузовиков за 15 лет: как изменился спрос по типам кузова
Вышло исследование: за последние 15 лет в России реализовано свыше миллиона новых тяжелых грузовиков. Как распределились продажи между тягачами, самосвалами, спецтехникой и фургонами? Почему структура рынка меняется в зависимости от экономической ситуации и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 15:50
Mazda CX-5 против Mazda CX-50: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Mazda CX-5 и Mazda CX-50 - два кроссовера, которые часто сравнивают между собой. В материале разбираются ключевые параметры, реальные отзывы владельцев и нюансы эксплуатации. Это поможет понять, какая модель подойдет именно вам.Читать далее
-
20.02.2026, 15:46
Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года
На рынке седельных тягачей выявлены модели, которые спустя 5 и 10 лет эксплуатации сохраняют максимальную остаточную стоимость. Какие бренды оказались в лидерах, сколько реально можно выручить за подержанную машину и почему это важно для бизнеса - рассказываем в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 15:09
Грузовики оказались в зоне риска: выплаты по ОСАГО выросли сильнее сборов в 2025 году
Вышло исследование: рынок страхования грузовых автомобилей столкнулся с тревожной тенденцией - выплаты по ОСАГО для тяжелых машин почти сравнялись с суммой собранных премий. Почему страховщики бьют тревогу, какие последствия ждут владельцев грузовиков и как это может повлиять на стоимость полисов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но ситуация затрагивает не только перевозчиков, но и весь рынок автотранспорта.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
20.02.2026, 17:59
Новый автодом из Таиланда: мобильный комфорт для путешествий и отдыха на природе
Автодом от AP FARM CHIANGRAI COMPANY LIMITED рассчитан на 4-6 человек и оснащен всем необходимым для длительных поездок. Внутри - полноценная кухня, ванная, системы хранения и бытовая техника. Почему этот формат становится все популярнее - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:46
Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона
Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:14
Полная автономия: обзор новейшего прицепа-автодома из Каменска-Уральского
В Екатеринбурге появился в продаже прицеп Каменск Авто 2024 года выпуска с расширенным набором опций и трехлетней гарантией. Модель оснащена современными системами автономного питания и комфорта, что делает ее интересной для автотуристов и тех, кто ценит независимость в дороге.Читать далее
-
20.02.2026, 15:57
Более миллиона новых тяжелых грузовиков за 15 лет: как изменился спрос по типам кузова
Вышло исследование: за последние 15 лет в России реализовано свыше миллиона новых тяжелых грузовиков. Как распределились продажи между тягачами, самосвалами, спецтехникой и фургонами? Почему структура рынка меняется в зависимости от экономической ситуации и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 15:50
Mazda CX-5 против Mazda CX-50: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Mazda CX-5 и Mazda CX-50 - два кроссовера, которые часто сравнивают между собой. В материале разбираются ключевые параметры, реальные отзывы владельцев и нюансы эксплуатации. Это поможет понять, какая модель подойдет именно вам.Читать далее
-
20.02.2026, 15:46
Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года
На рынке седельных тягачей выявлены модели, которые спустя 5 и 10 лет эксплуатации сохраняют максимальную остаточную стоимость. Какие бренды оказались в лидерах, сколько реально можно выручить за подержанную машину и почему это важно для бизнеса - рассказываем в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 15:09
Грузовики оказались в зоне риска: выплаты по ОСАГО выросли сильнее сборов в 2025 году
Вышло исследование: рынок страхования грузовых автомобилей столкнулся с тревожной тенденцией - выплаты по ОСАГО для тяжелых машин почти сравнялись с суммой собранных премий. Почему страховщики бьют тревогу, какие последствия ждут владельцев грузовиков и как это может повлиять на стоимость полисов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но ситуация затрагивает не только перевозчиков, но и весь рынок автотранспорта.Читать далее