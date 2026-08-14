Жилой минивэн ГАЗ 3308 Садко с полным приводом и богатым оснащением – идеальный вариант для охоты и рыбалки

ГАЗ 3308 Садко 2022: редкий автодом с дизелем и 4х4 для путешествий и бездорожья

В Челябинской области на продажу выставлен автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2022 года с индивидуальной комплектацией. Модель сочетает проходимость, комфорт и автономность, что делает ее актуальной для российских путешественников и любителей активного отдыха.

В Челябинской области на продажу выставлен автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2022 года с индивидуальной комплектацией. Модель сочетает проходимость, комфорт и автономность, что делает ее актуальной для российских путешественников и любителей активного отдыха.

Редкий автодом на базе ГАЗ 3308 Садко В 2022 году появился на рынке в Челябинской области, что привлекло внимание любителей путешествий и активного отдыха. Эта модель создана для тех, кто не готов жертвовать ни комфортом, ни возможностями внедорожника: полный привод, дизельный двигатель ЯМЗ 53443, объем 4,4 литра и механическая коробка передач позволяют уверенно преодолевать сложные маршруты.

Автомобиль собран по индивидуальному заказу, что имеет особенности по деталям и оснащению. Пробег - всего 4 500 километров, а за рулем был только один владелец. Для повышения проходимости установлены мощная лебедка спереди и пневмоподвеска сзади, что не только повышает комфорт, но и увеличивает грузоподъемность. Внутри - полноценная кухня с газовой плитой, шкафом и холодильником, а также множество ящиков и шкафчиков для хранения вещей.

Фото: auto.drom.ru

Жилая зона полностью утеплена и изолирована, пол с подогревом, окна защищены москитными сетками. Для поддержания микроклимата установлен потолочный кондиционер. Водонагреватель и автономный холодильник работают как от 12, так и от 220 вольт, что позволяет не отключать питание от внешних источников питания. Телевизор можно смотреть даже в пути, а резервуары для воды рассчитаны на длительные поездки: 90 литров для пресной воды и 100 литров для сточных.

В салоне предусмотрено пять посадочных и до пяти спальных мест, что делает этот автодом подходящим для семейных поездок или компаний друзей. Ванная комната оборудована душем и туалетом с вытяжкой, а по всему интерьеру размещены розетки 220В, USB и 12В для зарядки гаджетов. Внешнее освещение позволяет чувствовать себя уверенно даже ночью, автономность и проходимость делают машину интересной для охотников, рыбаков и всех, кто предпочитает отдых на природе.

На российском рынке подобные автодома встречаются редко, особенно при таком уровне оснащения и технического состояния. Продавец рассматривает варианты обмена на легковой автомобиль или микроавтобус, все документы в порядке, пробег подтвержден, защита и розетка отсутствуют. Для сравнения, на рынке также имеются аналогичные зарубежные машины, например, кемперы на базе Mercedes-Benz Sprinter, о которых недавно рассказывалось в материалах о новых стандартах комфорта и свободы вне города . Однако ГАЗ 3308 Садко отличался именно сочетанием отечественной надежности, индивидуального подхода к комплектации и эксплуатации в суровых условиях России.