Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

24 января 2026, 06:04

ГАЗ 66 из армейского хранения: автодом 1985 года с минимальным пробегом

ГАЗ 66 из армейского хранения: автодом 1985 года с минимальным пробегом

Не прошли мимо: почему полуинтегрированные автодома на базе ГАЗ 66 из СССР до сих пор востребованы и что важно знать при покупке

ГАЗ 66 из армейского хранения: автодом 1985 года с минимальным пробегом

В Забайкальске выставлен на продажу уникальный полуинтегрированный автодом ГАЗ 66 1985 года выпуска с пробегом всего 11 400 км. Машина сохранилась в отличном состоянии благодаря армейскому хранению и доработкам владельца. Разбираемся, чем интересен этот экземпляр и на что обратить внимание при выборе подобных автомобилей.

В Забайкальске выставлен на продажу уникальный полуинтегрированный автодом ГАЗ 66 1985 года выпуска с пробегом всего 11 400 км. Машина сохранилась в отличном состоянии благодаря армейскому хранению и доработкам владельца. Разбираемся, чем интересен этот экземпляр и на что обратить внимание при выборе подобных автомобилей.

На рынке подержанных автомобилей в свое время создавались по-настоящему редкие экземпляры, которые вызывают интерес не только у коллекционеров, но и у практичных автолюбителей. Один из таких случаев - продажа полуинтегрированного автодома на базе ГАЗ 66, выпущенного в 1985 году и сохранившегося практически в первозданном виде.

Этот автомобиль родом из СССР, где к качеству техники подходили с особым вниманием. Машина была на армейском хранении и сохранила раму, двигатель и подвеску в отличном состоянии. По словам владельца, он стал вторым хозяином этого ГАЗ 66 и обслуживал его с 2011 года. За это время автомобиль проехал всего 11 400 километров, что для техники такого возраста - редкость.

Фото:auto.drom.ru

Особое внимание уделено доработке кабины и жилого отсека. Кабина утеплена, установлены современные комфортабельные сидения, что значительно повышает уровень комфорта в дальних поездках. Кунг оснащен светодиодным освещением, работающим от отдельной аккумуляторной батареи, а также армейской печью, которая быстро нагревает помещение и долго сохраняет тепло. Это особенно актуально для суровых климатических условий.

Технические характеристики автомобиля впечатляют: бензиновый двигатель объемом 4,2 литра развивает 115 лошадиных сил, работает в паре с механической коробкой передач и полным приводом. Руль - левый, что удобно для российских дорог. Тип техники - полуинтегрированный автодом, что делает этот ГАЗ 66 универсальным решением для путешествий и автономного проживания.

Подобные предложения встречаются редко, особенно когда речь идет о минимальном пробеге и грамотных доработках для повышения комфорта. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящий дом на колесах, этот ГАЗ 66 может стать альтернативным выбором. Важно помнить, что при покупке любого автомобиля стоит внимательно проверять состояние рамы, двигателя и системы отопления, а также учитывать особенности эксплуатации техники советского периода.

Не упустите возможность узнать о том, как жилой модуль ORMO Travel выводит на новый уровень путешествия на пикапе. 

Упомянутые марки: ГАЗ
