Редкий автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 06:23

ГАЗ 66 как дом на колесах: автономия, дизельное отопление и четыре спальных места

ГАЗ 66 как дом на колесах: автономия, дизельное отопление и четыре спальных места

Редкий автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

ГАЗ 66 как дом на колесах: автономия, дизельное отопление и четыре спальных места

На российском рынке появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с автономным отоплением, солнечными батареями и четырьмя спальными местами. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет свободу передвижения и готов к самостоятельной доработке техники.

На российском рынке появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с автономным отоплением, солнечными батареями и четырьмя спальными местами. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет свободу передвижения и готов к самостоятельной доработке техники.

В условиях растущего интереса к автономным путешествиям на колёсах на рынке появился редкий экземпляр — автодом, построенный на базе легендарного ГАЗ-66 1987 года. Эта машина сочетает в себе советскую выносливость и современные технологии, что делает её идеальным средством для энтузиастов, ценящих самостоятельность и независимость.

Главная особенность этого автодома — продуманная система автономного жизнеобеспечения. Здесь установлено газобаллонное оборудование, которое позволяет экономить топливо и расширяет возможности эксплуатации. Солнечные панели и две гелевые аккумуляторные батареи обеспечивают стабильное электропитание, а для подстраховки в комплекте идёт генератор. Внутри предусмотрены четыре спальных места, столовая зона, санузел, вместительный шкаф, холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор и вытяжка. Автономное дизельное отопление позволяет поддерживать комфортную температуру даже в суровых российских условиях.

Фото: auto.drom.ru

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под капотом — бензиновый двигатель объёмом 4,5 литра мощностью 125 л.с., дополненный ГБО. Пятиступенчатая механика и полный привод обеспечивают отличную проходимость по бездорожью. Пробег — 45 тысяч километров. Однако есть нюанс: двигатель запускается, но работает нестабильно, поэтому продавец предлагает второй мотор в комплекте. Головка блока цилиндров уже прошла опрессовку и шлифовку, что предполагает возможный ремонт.

Автодом собран во Владикавказе и рассчитан на тех, кто ищет не просто средство передвижения, а платформу для реализации интересных идей и доработок. Цена — 1 200 000 рублей, что выглядит привлекательным предложением для любителей нестандартных автомобилей и самостоятельных проектов.

Стоит отметить, что ГАЗ-66 — один из самых узнаваемых советских грузовиков, отличающийся высокой проходимостью и простотой конструкции. Именно поэтому такие машины часто выбирают для переоборудования в экспедиционные автодома. Использование ГБО и солнечных батарей позволяет сократить расходы на топливо и совершать путешествия более автономно. Важно помнить, что самостоятельная доработка требует определённых знаний и времени, но в итоге владелец получает уникальное транспортное средство, полностью адаптированное под его задачи.

В последние годы спрос на дома на колёсах в России стабильно растёт, особенно среди тех, кто предпочитает путешествовать по стране без привязки к гостиницам и кемпингам. Для сравнения в материале об основных правилах ночевки в автомобиле подробно рассматриваются детали подготовки к поездке.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Хабаровск Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться