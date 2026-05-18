В Приморье продают автодом на базе ГАЗ‑66 за 1,17 млн рублей: что внутри

18 мая 2026, 16:01
ГАЗ 66 переделали в автодом: что внутри и почему цена удивляет
Редко встретишь автодом, который сочетает советскую надежность и современный комфорт. В Приморском крае выставили на продажу уникальный ГАЗ 66 с минимальным пробегом и необычной планировкой. Почему этот вариант может заинтересовать даже тех, кто не думал о доме на колесах, и какие детали часто упускают из виду - разбираемся подробно. Цена и оснащение вызывают вопросы даже у опытных автолюбителей.
В России растет интерес к автодомам, особенно среди тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценное жилье на колесах для путешествий по стране. На фоне подорожания новых моделей и ограниченного выбора на рынке, предложения на базе отечественных грузовиков становятся все более актуальными. Именно поэтому полуинтегрированный автодом на базе ГАЗ 66, выставленный в Приморском крае, вызывает столько обсуждений среди автолюбителей.
Этот экземпляр 1993 года выпуска выделяется не только минимальным пробегом - всего 3 000 км, но и продуманной до мелочей внутренней отделкой. За 1 165 000 рублей покупатель получает бензиновый двигатель объемом 4,2 литра (115 л.с.), механическую коробку передач и полный привод, что особенно важно для российских дорог и бездорожья. Рационально обустроенный салон делает этот автодом удобным для длительных поездок и проживания в любое время года.
Внутри реализовано множество решений для комфорта: установлена дровяная печь с защитной зоной, под ней засыпан 25-килограммовый слой кварцевого песка для дополнительной теплоизоляции. Есть холодильник, газовая плита, умывальник и вместительные шкафы для хранения вещей. Особое внимание уделено сушке одежды - отдельный шкаф прогревается от печи, что особенно актуально в сырую погоду. Спальные места выполнены в два яруса, в формате купе, всего их шесть, что позволяет разместить большую семью или компанию друзей.
Для дополнительного обогрева предусмотрен сухой фен, а полы и стены утеплены и облицованы износостойким ламинатом. Такой подход к отделке редко встречается даже в новых импортных автодомах. Продавец отмечает, что за годы эксплуатации и доработок удалось добиться максимального баланса между практичностью и уютом. Кстати, по информации владельцев других необычных автомобилей, неожиданные решения в планировке и оснащении часто становятся решающим фактором при выборе - как это было и с отечественными кроссоверами, о чем недавно рассказывали в материале о смене привычных иномарок на «Москвич 3».
В условиях, когда спрос на дома на колесах стабильно растет, а новые модели становятся все менее доступными, подобные предложения могут стать настоящей находкой для тех, кто ценит независимость и готов к новым маршрутам по России.
