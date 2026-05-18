В Приморье продают автодом на базе ГАЗ‑66 за 1,17 млн рублей: что внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 16:01

ГАЗ 66 переделали в автодом: что внутри и почему цена удивляет

ГАЗ 66 переделали в автодом: что внутри и почему цена удивляет

В Приморье продают автодом на базе ГАЗ‑66 за 1,17 млн рублей: что внутри

ГАЗ 66 переделали в автодом: что внутри и почему цена удивляет

Редко встретишь автодом, который сочетает советскую надежность и современный комфорт. В Приморском крае выставили на продажу уникальный ГАЗ 66 с минимальным пробегом и необычной планировкой. Почему этот вариант может заинтересовать даже тех, кто не думал о доме на колесах, и какие детали часто упускают из виду - разбираемся подробно. Цена и оснащение вызывают вопросы даже у опытных автолюбителей.

Редко встретишь автодом, который сочетает советскую надежность и современный комфорт. В Приморском крае выставили на продажу уникальный ГАЗ 66 с минимальным пробегом и необычной планировкой. Почему этот вариант может заинтересовать даже тех, кто не думал о доме на колесах, и какие детали часто упускают из виду - разбираемся подробно. Цена и оснащение вызывают вопросы даже у опытных автолюбителей.

В России растет интерес к автодомам, особенно среди тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценное жилье на колесах для путешествий по стране. На фоне подорожания новых моделей и ограниченного выбора на рынке, предложения на базе отечественных грузовиков становятся все более актуальными. Именно поэтому полуинтегрированный автодом на базе ГАЗ 66, выставленный в Приморском крае, вызывает столько обсуждений среди автолюбителей.

Этот экземпляр 1993 года выпуска выделяется не только минимальным пробегом - всего 3 000 км, но и продуманной до мелочей внутренней отделкой. За 1 165 000 рублей покупатель получает бензиновый двигатель объемом 4,2 литра (115 л.с.), механическую коробку передач и полный привод, что особенно важно для российских дорог и бездорожья. Рационально обустроенный салон делает этот автодом удобным для длительных поездок и проживания в любое время года.

Фото: drom.ru

Внутри реализовано множество решений для комфорта: установлена дровяная печь с защитной зоной, под ней засыпан 25-килограммовый слой кварцевого песка для дополнительной теплоизоляции. Есть холодильник, газовая плита, умывальник и вместительные шкафы для хранения вещей. Особое внимание уделено сушке одежды - отдельный шкаф прогревается от печи, что особенно актуально в сырую погоду. Спальные места выполнены в два яруса, в формате купе, всего их шесть, что позволяет разместить большую семью или компанию друзей.

Фото: drom.ru

Для дополнительного обогрева предусмотрен сухой фен, а полы и стены утеплены и облицованы износостойким ламинатом. Такой подход к отделке редко встречается даже в новых импортных автодомах. Продавец отмечает, что за годы эксплуатации и доработок удалось добиться максимального баланса между практичностью и уютом. Кстати, по информации владельцев других необычных автомобилей, неожиданные решения в планировке и оснащении часто становятся решающим фактором при выборе - как это было и с отечественными кроссоверами, о чем недавно рассказывали в материале о смене привычных иномарок на «Москвич 3».

В условиях, когда спрос на дома на колесах стабильно растет, а новые модели становятся все менее доступными, подобные предложения могут стать настоящей находкой для тех, кто ценит независимость и готов к новым маршрутам по России.

Упомянутые модели: ГАЗ 66
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ростовская область Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться