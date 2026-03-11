Уникальный автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

Автодом ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых

На рынке появился автодом на базе ГАЗ 66 с газобаллонным оборудованием, солнечными батареями и дизельным отоплением. Внутри - четыре спальных места и полный набор для жизни в дороге. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет необычные решения для путешествий и самостоятельной доработки.

В России выставлен на продажу уникальный автдом, созданный на базе легендарного ГАЗ-66 1987 года выпуска. Этот проект представляет собой сочетание надежной советской техники и современных технологий, обеспечивающих полную автономию. В условиях растущего спроса на автономные путешествия и дома на колесах такие машины становятся настоящей находкой для энтузиастов и ценителей свободы передвижения.

Фото: auto.drom.ru

Главная особенность этого автодома — продуманная система автономного существования. Автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием (ГБО), что позволяет экономить топливо и расширяет возможности эксплуатации. Солнечные батареи и две гелиевые аккумуляторные батареи обеспечивают стабильное электроснабжение, а в комплекте с машиной идет генератор для подстраховки в сложных условиях.

Внутри созданы все условия для комфортной жизни: четыре спальных места, обеденный стол, санузел, вместительный шкаф, холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор и вытяжка. Автономное дизельное отопление позволяет комфортно регулировать температуру в салоне, что особенно важно для путешествий по России.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 4,5 литра мощностью 125 лошадиных сил, дополненный ГБО. Пятиступенчатая механическая коробка передач и полный привод обеспечивают отличную проходимость даже в условиях полного бездорожья. Пробег автомобиля составляет 45 тысяч километров. Однако есть нюанс: двигатель запускается, но работает с перебоями, поэтому продавец предлагает второй мотор в комплекте. Головка блока цилиндров (ГБЦ) уже прошла опрессовку и шлифовку, что упрощает возможный ремонт.

Автодом был построен во Владикавказе. Он сочетает в себе неубиваемую надежность советской техники и современные решения для автономных путешествий. Такой проект подойдет тем, кто ищет не просто средство передвижения, а готовую платформу для реализации собственных идей и доработок. Цена вопроса — 1 200 000 рублей, что делает это предложение интересным для любителей нестандартных автомобилей и самостоятельных проектов.