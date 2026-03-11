Уникальный автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

11 марта 2026, 11:07
Автодом ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых
Автодом ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых
На рынке появился автодом на базе ГАЗ 66 с газобаллонным оборудованием, солнечными батареями и дизельным отоплением. Внутри - четыре спальных места и полный набор для жизни в дороге. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет необычные решения для путешествий и самостоятельной доработки.
В России выставлен на продажу уникальный автдом, созданный на базе легендарного ГАЗ-66 1987 года выпуска. Этот проект представляет собой сочетание надежной советской техники и современных технологий, обеспечивающих полную автономию. В условиях растущего спроса на автономные путешествия и дома на колесах такие машины становятся настоящей находкой для энтузиастов и ценителей свободы передвижения.
Главная особенность этого автодома — продуманная система автономного существования. Автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием (ГБО), что позволяет экономить топливо и расширяет возможности эксплуатации. Солнечные батареи и две гелиевые аккумуляторные батареи обеспечивают стабильное электроснабжение, а в комплекте с машиной идет генератор для подстраховки в сложных условиях.
Внутри созданы все условия для комфортной жизни: четыре спальных места, обеденный стол, санузел, вместительный шкаф, холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор и вытяжка. Автономное дизельное отопление позволяет комфортно регулировать температуру в салоне, что особенно важно для путешествий по России.
Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 4,5 литра мощностью 125 лошадиных сил, дополненный ГБО. Пятиступенчатая механическая коробка передач и полный привод обеспечивают отличную проходимость даже в условиях полного бездорожья. Пробег автомобиля составляет 45 тысяч километров. Однако есть нюанс: двигатель запускается, но работает с перебоями, поэтому продавец предлагает второй мотор в комплекте. Головка блока цилиндров (ГБЦ) уже прошла опрессовку и шлифовку, что упрощает возможный ремонт.
Автодом был построен во Владикавказе. Он сочетает в себе неубиваемую надежность советской техники и современные решения для автономных путешествий. Такой проект подойдет тем, кто ищет не просто средство передвижения, а готовую платформу для реализации собственных идей и доработок. Цена вопроса — 1 200 000 рублей, что делает это предложение интересным для любителей нестандартных автомобилей и самостоятельных проектов.
Похожие материалы GAZ
-
11.03.2026, 12:11
В США стартует крупнейшее испытание VTOL: новые маршруты и технологии в 26 штатах
В этом году в США запускается масштабная программа испытаний VTOL - электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В проекте участвуют ведущие производители и транспортные ведомства, а испытания охватят сразу 26 штатов. Это событие может изменить правила игры на мировом рынке воздушной мобильности.Читать далее
-
11.03.2026, 11:55
Семейный кемпер на базе Sprinter 144: компактные размеры и максимум мест для сна
Современные автодома становятся все более универсальными: компактные габариты сочетаются с продуманной эргономикой и возможностью путешествовать всей семьей. Новый кемпер на базе Sprinter 144 удивляет сочетанием вместимости и маневренности, что особенно актуально для российских дорог и любителей активного отдыха. Почему именно такие решения становятся трендом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 10:39
РЖД показали новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем
РЖД представили обновленный спальный вагон-купе с двухметровыми полками, душевой кабиной и интерьером в стиле яхты. Новинка обещает повысить уровень комфорта на дальних маршрутах и уже вызвала интерес у экспертов. Какие детали удивили пассажиров и когда ждать такие вагоны на маршрутах - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 08:43
Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге
Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам. Читать далее
-
11.03.2026, 08:29
Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу
В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 05:08
ГАЗ-М72: как создавался первый советский кроссовер и почему он стал редкостью
ГАЗ-М72 стал первым советским кроссовером, опередившим свое время. В материале - неожиданные детали разработки, инженерные сложности и малоизвестные факты о судьбе этой машины. Почему проект оказался столь редким и что скрывается за легендами о нем - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.03.2026, 04:47
ГАЗ-69 «Козлик»: как советский внедорожник стал легендой и почему его ценят до сих пор
ГАЗ-69, известный как «Козлик», не просто пережил десятилетия - он стал настоящей легендой среди советских внедорожников. Его необычные технические решения, долгий срок службы и редкие модификации до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль остается актуальным даже спустя 70 лет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 19:21
Из автозака — в дом на колесах: в Красноярске продают переоборудованный ЗИЛ «Бычок»
В Красноярске выставлен на продажу уникальный ЗИЛ 5301 Бычок 2008 года с дизельным мотором 4 л и множеством доработок. Машина прошла серьезную модернизацию и может заинтересовать как автолюбителей, так и тех, кто ищет базу для автодома или бизнеса. Читать далее
-
10.03.2026, 19:11
NASA Curiosity обнаружил на Марсе структуры, подтверждающие наличие древней воды
Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовать загадочные структуры на склонах горы Эолида. Новые находки подтверждают, что вода на Марсе могла сохраняться дольше, чем считалось ранее. Это открытие меняет представления о прошлом планеты и ее пригодности для жизни.Читать далее
-
10.03.2026, 17:21
MAN TGM 4x4: новый стандарт автономных автодомов для российских путешественников
В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает в себе премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Модель рассчитана на длительные путешествия вдали от цивилизации и способна удивить даже опытных автотуристов. Особое внимание уделено деталям интерьера и технической оснащенности.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
11.03.2026, 12:11
В США стартует крупнейшее испытание VTOL: новые маршруты и технологии в 26 штатах
В этом году в США запускается масштабная программа испытаний VTOL - электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В проекте участвуют ведущие производители и транспортные ведомства, а испытания охватят сразу 26 штатов. Это событие может изменить правила игры на мировом рынке воздушной мобильности.Читать далее
-
11.03.2026, 11:55
Семейный кемпер на базе Sprinter 144: компактные размеры и максимум мест для сна
Современные автодома становятся все более универсальными: компактные габариты сочетаются с продуманной эргономикой и возможностью путешествовать всей семьей. Новый кемпер на базе Sprinter 144 удивляет сочетанием вместимости и маневренности, что особенно актуально для российских дорог и любителей активного отдыха. Почему именно такие решения становятся трендом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 10:39
РЖД показали новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем
РЖД представили обновленный спальный вагон-купе с двухметровыми полками, душевой кабиной и интерьером в стиле яхты. Новинка обещает повысить уровень комфорта на дальних маршрутах и уже вызвала интерес у экспертов. Какие детали удивили пассажиров и когда ждать такие вагоны на маршрутах - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 08:43
Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге
Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам. Читать далее
-
11.03.2026, 08:29
Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу
В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 05:08
ГАЗ-М72: как создавался первый советский кроссовер и почему он стал редкостью
ГАЗ-М72 стал первым советским кроссовером, опередившим свое время. В материале - неожиданные детали разработки, инженерные сложности и малоизвестные факты о судьбе этой машины. Почему проект оказался столь редким и что скрывается за легендами о нем - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.03.2026, 04:47
ГАЗ-69 «Козлик»: как советский внедорожник стал легендой и почему его ценят до сих пор
ГАЗ-69, известный как «Козлик», не просто пережил десятилетия - он стал настоящей легендой среди советских внедорожников. Его необычные технические решения, долгий срок службы и редкие модификации до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль остается актуальным даже спустя 70 лет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 19:21
Из автозака — в дом на колесах: в Красноярске продают переоборудованный ЗИЛ «Бычок»
В Красноярске выставлен на продажу уникальный ЗИЛ 5301 Бычок 2008 года с дизельным мотором 4 л и множеством доработок. Машина прошла серьезную модернизацию и может заинтересовать как автолюбителей, так и тех, кто ищет базу для автодома или бизнеса. Читать далее
-
10.03.2026, 19:11
NASA Curiosity обнаружил на Марсе структуры, подтверждающие наличие древней воды
Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовать загадочные структуры на склонах горы Эолида. Новые находки подтверждают, что вода на Марсе могла сохраняться дольше, чем считалось ранее. Это открытие меняет представления о прошлом планеты и ее пригодности для жизни.Читать далее
-
10.03.2026, 17:21
MAN TGM 4x4: новый стандарт автономных автодомов для российских путешественников
В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает в себе премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Модель рассчитана на длительные путешествия вдали от цивилизации и способна удивить даже опытных автотуристов. Особое внимание уделено деталям интерьера и технической оснащенности.Читать далее