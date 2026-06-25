Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 08:18

ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: редкий автодом для автономных путешествий

ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: редкий автодом для автономных путешествий

Уникальный автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: редкий автодом для автономных путешествий

На российском рынке появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с газобаллонным оборудованием, солнечными батареями и дизельным отоплением. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет уникальные решения для самостоятельных путешествий и доработок.

На российском рынке появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с газобаллонным оборудованием, солнечными батареями и дизельным отоплением. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет уникальные решения для самостоятельных путешествий и доработок.

На российском рынке появился автодом, который сразу привлёк внимание любителей необычных решений для путешествий. Основа проекта — классический ГАЗ-66 1987 года выпуска, доработанный с учётом современных требований к автономии и комфорту. Такой подход позволяет не только сохранить надёжность советской техники, но и пользоваться преимуществами полноценного дома во время длительных поездок.

Главная цель этого автодома — продуманная система автономного жизнеобеспечения. Машина оснащена газобаллонным оборудованием (ГБО), которое позволяет экономить топливо и расширяет возможности эксплуатации. Солнечные панели и две гелевые аккумуляторные батареи обеспечивают стабильное электропитание, а для подстраховки в сложных условиях предусмотрен встроенный генератор. Это решение особенно актуально для тех, кто планирует путешествовать вдали от цивилизации.

Фото: auto.drom.ru

Внутреннее пространство организовано максимально эффективно: четыре спальных места, обеденный стол, санузел, вместительный шкаф, холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор и вытяжка. Автономное дизельное отопление позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне даже в холодное время года, что особенно важно для российских условий.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 4,5 литра мощностью 125 л.с., дополненный ГБО. Пятиступенчатая механическая коробка передач и полный привод обеспечивают проходимость даже на сложном бездорожье. Пробег автомобиля — 45 тысяч километров. Однако есть нюанс: двигатель запускается, но работает нестабильно, поэтому продавец предлагает второй мотор в комплекте. Головка блока цилиндров уже прошла опрессовку и шлифовку, что предполагает возможный ремонт.

Автодом был построен во Владикавказе и сочетает в себе прочность советской техники с современными решениями для автономных транспортных средств. Такой проект подойдёт тем, кто ищет не просто средство передвижения, а платформу для реализации собственных идей и доработок. Цена вопроса — 1 200 000 рублей, что делает предложение интересным для энтузиастов и любителей самостоятельных проектов.

Судя по представленным данным, интерес к таким автодомам зависит от нескольких факторов: возможности собственных доработок, высокой автономности, надёжности оборудования и относительно доступной цены. В условиях российских дорог и климата подобные машины могут стать выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не боится нестандартных решений.

На фоне растущего интереса к отечественным автодомам и альтернативным формам туризма подобные проекты становятся всё более востребованными. Для сравнения, на рынке недавно появился минивэн Sollers SP7, который также ориентирован на комфорт и доступность, — подробнее о нём можно узнать в отдельном материале о российском минивэне с премиальным салоном

Упомянутые марки: ГАЗ
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