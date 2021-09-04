4 сентября 2021, 18:21
ГАЗ готовит большой красивый автобус нового поколения: первые фото
«Группа ГАЗ» готовится представить новый большой городской автобус Citymax-12. Премьера состоится на отраслевой выставке «Комтранс-2021», открывающейся 6 сентября в Москве.
Дарья Климова Фото: vk.com/rusautomobile
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Фото: vk.com/rusautomobile
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Фотографии появились в паблике ВКонтакте «Русский автомобиль». Судя по ним, новый автобус отличается ярким стильным дизайном с просторным светлым салоном, а кузовные панели отформованы из композитных материалов. Сборку новинки наладят на Ликинском автобусном заводе, который входит в состав «Группы ГАЗ».
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