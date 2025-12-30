Модернизация модельного ряда ГАЗ: что изменится в ближайшем будущем – новые модификации или сюрпризы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 08:51

ГАЗ готовит новые версии Газон Next и Валдай 12 на метане в 2026 году

Горьковский автозавод не представит абсолютно новые модели в 2026 году. Однако компания расширит линейку за счет свежих модификаций. В планах - выпуск грузовиков на метане и спецверсии для сложных условий. Подробности о новшествах держатся в секрете.

В 2026 году Горьковский автозавод решил сосредоточиться не на запуске принципиально новых автомобилей, а на расширении уже существующего модельного ряда. По информации «Российской Газеты», в центре внимания окажутся обновленные версии среднетоннажных грузовиков, которые получат современные метановые двигатели и дополнительные опции для профессионального использования.

Главными новинками станут модификации «Газон Next» и «Валдай 12», оснащенные двигателем ЯМЗ-535 CNG, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. Для «Газона Next» инженеры предусмотрели установку семи стальных газовых баллонов, а для «Валдая 12» - четырех металлокомпозитных, что позволит обеспечить запас хода и грузоподъемность на уровне лучших представителей сегмента. Объем баллонов составит 70 и 100 кубических метров соответственно, что заметно увеличит автономность машин.

Кроме того, на базе полноприводной «Газели NN» планируется создать специализированный автомобиль скорой медицинской помощи. Эта версия будет адаптирована для работы в экстремальных условиях, включая тяжелое бездорожье и низкие температуры. Такой подход позволит расширить сферу применения техники ГАЗ, сделав ее востребованной не только в городах, но и в отдаленных регионах страны.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде стартовало серийное производство дизельного двигателя G 2.5, который также может найти применение в новых модификациях коммерческих автомобилей завода. Таким образом, ГАЗ продолжает курс на обновление и адаптацию своей продукции под современные требования рынка, делая ставку на экологичность и универсальность.

Упомянутые модели: ГАЗ ГАЗон Next (от 1 580 000 Р)
Упомянутые марки: ГАЗ
