Газ и тормоз одновременно. Что будет?
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Что происходит с автомобилем
Для начала нужно разобраться с технической стороной вопроса. При нажатии на педаль газа возрастают обороты двигателя, а значит, и крутящий момент, передающийся на колеса, но педаль тормоза колеса блокирует, и крутиться они не могут. В результате противоборства этих двух сил, вся основная нагрузка ляжет на узел, отвечающий за передачу крутящего момента, и именно он рискует выйти из строя в первую очередь. В зависимости от типа трансмиссии, такую нагрузку берут на себя разные агрегаты.
Механика
На автомобилях, оснащенных механической коробкой передач, связь двигателя с колесами осуществляется посредством сцепления. Поэтому при сильной перегрузке, оно просто сгорит. Как определить это по запаху – известно многим бывалым водителям. Правда, в зависимости от состояния конкретного автомобиля, возможен вариант, что двигатель заглохнет раньше, чем окончательно выйдет из строя сцепление. И это можно считать самым благоприятным исходом.
Автомат
Что будет, если нажать газ и тормоз на автомате одновременно? На авто, оснащенных классической автоматической коробкой передач, за синхронизацию работы двигателя и колес отвечает другой агрегат – гидротрансформатор. Поэтому, при осуществлении эксперимента с обеими педалями, в первую очередь рискует сломаться именно он.
Но и в этом случае, есть вариант, что двигатель заглохнет раньше, чем фатально пострадает трансформатор. Современные, оснащенные электроникой модели, как правило, имеют «защиту от дурака» для самых разных ситуаций, в том числе и для такой. Поэтому вполне возможно, что умные системы сумеют вовремя защитить основные агрегаты от поломки, но в любом случае, на пользу автомобилю это не пойдет.
Робот или вариаторСегодня множество моделей оснащены не только классическими типами трансмиссии, но и некими гибридами, которые имеют свои конструктивные особенности. При этом роботизированная коробка в описываемом нами случае будет вести себя, как механическая, а вариатор – как автомат.
Как поведет себя автомобиль
То, что комбинация «газ-тормоз-в пол» негативно скажется на целостности агрегатов автомобиля, мы уже поняли. Степень серьезности поломок здесь всецело зависит от каждого конкретного случая и выносливости авто. Теперь следует разобраться, как при этом будет вести себя сам автомобиль.
Тут тоже ничего хорошего ожидать не приходится. В любом случае, при полной блокировке колес машина остановится, и весьма резко, а если при этом еще заглохнет двигатель, то управлять процессом замедления станет невозможно. Поэтому, если ударить по педалям на большой скорости, машина, скорее всего, сорвется в неуправляемый занос, последствия которого могут быть самыми плачевными.
Где используется
Но нельзя сказать, что подобный прием не встречается нигде и никогда. Им, к примеру, часто пользуются профессиональные автогонщики. При умелом манипулировании обеими педалями значительно легче вписаться в крутой поворот и быстро восстановить скорость после выхода из него. Однако спортсмены могут позволить себе такие эксперименты, потому что за их плечами сотни часов тренировок, а в боксах ждут первоклассные мастера-механики и несколько запасных агрегатов для замены.
Иногда, этим же приемом, но предельно аккуратно, пользуются опытные водители. Если осторожно давить на тормоз, не снимая ноги с педали газа, можно выгодно перераспределить нагрузку между осями, что пригодится при движении по бездорожью. Но и в этом случае потребуется определенная сноровка, чтобы не допустить перегрузок.
Итак, одновременное нажатие на педали газа и тормоза может привести к очень неприятным последствиям, как для автомобиля, так и для водителя. Поэтому если вы не готовитесь к очередному Гран-при, а ваш железный конь мало похож на спорткар, от подобных экспериментов лучше воздержаться.
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