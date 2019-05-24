24 мая 2019, 22:31

Газ и тормоз одновременно. Что будет?

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Что будет, если нажать газ и тормоз одновременно? Рассказываем, как поведет себя автомобиль после одновременного нажатия педалей газа и тормоза. Какие технические проблемы могут возникнуть у моделей с различным типом трансмиссии.
Газ и тормоз обычно нажимают попеременно. Новички иногда их путают, и последствия такой ошибки всем понятны и очевидны. Гораздо интереснее вопрос, что случится, если нажать на обе педали одновременно. Провести такой эксперимент с собственным автомобилем решиться не каждый владелец, и будет совершенно прав.

Что происходит с автомобилем

Для начала нужно разобраться с технической стороной вопроса. При нажатии на педаль газа возрастают обороты двигателя, а значит, и крутящий момент, передающийся на колеса, но педаль тормоза колеса блокирует, и крутиться они не могут. В результате противоборства этих двух сил, вся основная нагрузка ляжет на узел, отвечающий за передачу крутящего момента, и именно он рискует выйти из строя в первую очередь. В зависимости от типа трансмиссии, такую нагрузку берут на себя разные агрегаты.

Механика

На автомобилях, оснащенных механической коробкой передач, связь двигателя с колесами осуществляется посредством сцепления. Поэтому при сильной перегрузке, оно просто сгорит. Как определить это по запаху – известно многим бывалым водителям. Правда, в зависимости от состояния конкретного автомобиля, возможен вариант, что двигатель заглохнет раньше, чем окончательно выйдет из строя сцепление. И это можно считать самым благоприятным исходом.

Автомат

Что будет, если нажать газ и тормоз на автомате одновременно? На авто, оснащенных классической автоматической коробкой передач, за синхронизацию работы двигателя и колес отвечает другой агрегат – гидротрансформатор. Поэтому, при осуществлении эксперимента с обеими педалями, в первую очередь рискует сломаться именно он.


Но и в этом случае, есть вариант, что двигатель заглохнет раньше, чем фатально пострадает трансформатор. Современные, оснащенные электроникой модели, как правило, имеют «защиту от дурака» для самых разных ситуаций, в том числе и для такой. Поэтому вполне возможно, что умные системы сумеют вовремя защитить основные агрегаты от поломки, но в любом случае, на пользу автомобилю это не пойдет.

Робот или вариатор

Сегодня множество моделей оснащены не только классическими типами трансмиссии, но и некими гибридами, которые имеют свои конструктивные особенности. При этом роботизированная коробка в описываемом нами случае будет вести себя, как механическая, а вариатор – как автомат.

Как поведет себя автомобиль

То, что комбинация «газ-тормоз-в пол» негативно скажется на целостности агрегатов автомобиля, мы уже поняли. Степень серьезности поломок здесь всецело зависит от каждого конкретного случая и выносливости авто. Теперь следует разобраться, как при этом будет вести себя сам автомобиль.
Тут тоже ничего хорошего ожидать не приходится. В любом случае, при полной блокировке колес машина остановится, и весьма резко, а если при этом еще заглохнет двигатель, то управлять процессом замедления станет невозможно. Поэтому, если ударить по педалям на большой скорости, машина, скорее всего, сорвется в неуправляемый занос, последствия которого могут быть самыми плачевными.

Где используется

Но нельзя сказать, что подобный прием не встречается нигде и никогда. Им, к примеру, часто пользуются профессиональные автогонщики. При умелом манипулировании обеими педалями значительно легче вписаться в крутой поворот и быстро восстановить скорость после выхода из него. Однако спортсмены могут позволить себе такие эксперименты, потому что за их плечами сотни часов тренировок, а в боксах ждут первоклассные мастера-механики и несколько запасных агрегатов для замены.
Иногда, этим же приемом, но предельно аккуратно, пользуются опытные водители. Если осторожно давить на тормоз, не снимая ноги с педали газа, можно выгодно перераспределить нагрузку между осями, что пригодится при движении по бездорожью. Но и в этом случае потребуется определенная сноровка, чтобы не допустить перегрузок.


Итак, одновременное нажатие на педали газа и тормоза может привести к очень неприятным последствиям, как для автомобиля, так и для водителя. Поэтому если вы не готовитесь к очередному Гран-при, а ваш железный конь мало похож на спорткар, от подобных экспериментов лучше воздержаться.  

 


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Газ и тормоз одновременно. Что будет?
Газ и тормоз обычно нажимают попеременно. Новички иногда их путают, и последствия такой ошибки всем понятны и очевидны. Гораздо интереснее вопрос, что случится, если нажать на обе педали одновременно. Провести такой эксперимент с собственным автомобилем решиться не каждый владелец, и будет совершенно прав. Что происходит с автомобилемДля начала нужно разобраться с технической стороной вопроса. При нажатии на педаль газа возрастают обороты двигателя, а значит, и крутящий момент, передающийся на колеса, но педаль тормоза колеса блокирует, и крутиться они не могут. В результате противоборства этих двух сил, вся основная нагрузка ляжет на узел, отвечающий за передачу крутящего момента, и именно он рискует выйти из строя в первую очередь. В зависимости от типа трансмиссии, такую нагрузку берут на себя разные агрегаты.МеханикаНа автомобилях, оснащенных механической коробкой передач, связь двигателя с колесами осуществляется посредством сцепления. Поэтому при сильной перегрузке, оно просто сгорит. Как определить это по запаху – известно многим бывалым водителям. Правда, в зависимости от состояния конкретного автомобиля, возможен вариант, что двигатель заглохнет раньше, чем окончательно выйдет из строя сцепление. И это можно считать самым благоприятным исходом.АвтоматЧто будет, если нажать газ и тормоз на автомате одновременно? На авто, оснащенных классической автоматической коробкой передач, за синхронизацию работы двигателя и колес отвечает другой агрегат – гидротрансформатор. Поэтому, при осуществлении эксперимента с обеими педалями, в первую очередь рискует сломаться именно он. Но и в этом случае, есть вариант, что двигатель заглохнет раньше, чем фатально пострадает трансформатор. Современные, оснащенные электроникой модели, как правило, имеют «защиту от дурака» для самых разных ситуаций, в том числе и для такой. Поэтому вполне возможно, что умные системы сумеют вовремя защитить основные агрегаты от поломки, но в любом случае, на пользу автомобилю это не пойдет.Робот или вариаторСегодня множество моделей оснащены не только классическими типами трансмиссии, но и некими гибридами, которые имеют свои конструктивные особенности. При этом роботизированная коробка в описываемом нами случае будет вести себя, как механическая, а вариатор – как автомат.Как поведет себя автомобильТо, что комбинация «газ-тормоз-в пол» негативно скажется на целостности агрегатов автомобиля, мы уже поняли. Степень серьезности поломок здесь всецело зависит от каждого конкретного случая и выносливости авто. Теперь следует разобраться, как при этом будет вести себя сам автомобиль. Тут тоже ничего хорошего ожидать не приходится. В любом случае, при полной блокировке колес машина остановится, и весьма резко, а если при этом еще заглохнет двигатель, то управлять процессом замедления станет невозможно. Поэтому, если ударить по педалям на большой скорости, машина, скорее всего, сорвется в неуправляемый занос, последствия которого могут быть самыми плачевными. Где используется Но нельзя сказать, что подобный прием не встречается нигде и никогда. Им, к примеру, часто пользуются профессиональные автогонщики. При умелом манипулировании обеими педалями значительно легче вписаться в крутой поворот и быстро восстановить скорость после выхода из него. Однако спортсмены могут позволить себе такие эксперименты, потому что за их плечами сотни часов тренировок, а в боксах ждут первоклассные мастера-механики и несколько запасных агрегатов для замены.Иногда, этим же приемом, но предельно аккуратно, пользуются опытные водители. Если осторожно давить на тормоз, не снимая ноги с педали газа, можно выгодно перераспределить нагрузку между осями, что пригодится при движении по бездорожью. Но и в этом случае потребуется определенная сноровка, чтобы не допустить перегрузок. Итак, одновременное нажатие на педали газа и тормоза может привести к очень неприятным последствиям, как для автомобиля, так и для водителя. Поэтому если вы не готовитесь к очередному Гран-при, а ваш железный конь мало похож на спорткар, от подобных экспериментов лучше воздержаться.   
2019-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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