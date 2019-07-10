10 июля 2019, 08:55
ГАЗ начал производство техники с ЭПТС
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ГАЗ начал выпускать две модификации автомобилей «ГАЗель NEXT» с электронными паспортами транспортных средств. ЭПТС будут иметь грузовые цельнометаллические фургоны и 22-местные микроавтобусы.
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Оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) постепенно набирает обороты. На сегодняшний день ...Читать далее
Транспортные средства с виртуальным документом будут поступать в продажу через дилерские центры ГАЗа на территории всей России, а в ближайшей перспективе – и в других государствах – членах ЕАЭС.
Сейчас в России оформлено более 1500 ЭПТС. По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.
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