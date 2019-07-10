10 июля 2019, 08:55

ГАЗ начал производство техники с ЭПТС

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ГАЗ начал выпускать две модификации автомобилей «ГАЗель NEXT» с электронными паспортами транспортных средств. ЭПТС будут иметь грузовые цельнометаллические фургоны и 22-местные микроавтобусы.

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Оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) постепенно набирает обороты. На сегодняшний день ...
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Отечественный производитель стал первым, кто серийно выпускает коммерческий транспорт с электронным паспортом. До этого момента, производители и импортеры оформляли ЭПТС на коммерческие автомобили в единичном порядке.

Транспортные средства с виртуальным документом будут поступать в продажу через дилерские центры ГАЗа на территории всей России, а в ближайшей перспективе – и в других государствах – членах ЕАЭС.

Сейчас в России оформлено более 1500 ЭПТС. По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.


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ГАЗ начал производство техники с ЭПТС
{{material_126799}}Отечественный производитель стал первым, кто серийно выпускает коммерческий транспорт с электронным паспортом. До этого момента, производители и импортеры оформляли ЭПТС на коммерческие автомобили в единичном порядке. Транспортные средства с виртуальным документом будут поступать в продажу через дилерские центры ГАЗа на территории всей России, а в ближайшей перспективе – и в других государствах – членах ЕАЭС.Сейчас в России оформлено более 1500 ЭПТС. По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.
2019-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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