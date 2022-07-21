ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Фото: Авторевю
Подготовка производственных мощностей потребует инвестиций в размере 3,25 млрд рублей. Из них 828 млн рублей поступят в виде льготной займа Фонда развития промышленности (ФРП). Работы по модернизации начались еще в январе 2022 года во время традиционного корпоративного отпуска.
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-
11.02.2022, 08:18
В линейке ГАЗ появится пикап: первые фото
«Группа ГАЗ» вывела на тесты новую модель – полноприводный «Соболь NN» с двухрядной кабиной и грузовой платформой, как у пикапа. В будущем он заменит УАЗ «Фермер».Читать далее
-
28.01.2022, 16:53
«Луидор» показал новую версию «ГАЗели NN»: цена удивила
Компания «Луидор», официальный дилер ГАЗ, опубликовал в соцсетях первые фото новой версии грузовой «ГАЗели NN» с надстройкой фургон-рефрижератор. Автомобиль вызвал у подписчиков живой интерес.Читать далее
-
27.01.2022, 16:14
Блогер разобрал «Соболь 4х4» по косточкам и понял, за что его любят в России
В руки ютуб-каналу «Клубный сервис» на этот раз попал суровый российский автомобиль ГАЗ «Соболь 4х4», который стоит 1,5 млн рублей. Шубка из соболя обошлась бы дороже, но ведущий Илья Свиридов настоятельно рекомендует купить шубу и порадовать жену. Автомобиль владельцу за те же деньги доставит значительно меньше радости.Читать далее
-
17.01.2022, 13:56
Скончался главный конструктор «ГАЗели» первого поколения
16 января ушел из жизни бывший главный конструктор Горьковского автомобильного завода Юрий Кудрявцев, который отдал предприятию более 40 лет и возглавлял разработку полуторатонного грузовика ГАЗ-3302 «ГАЗель» и автомобиля «Соболь».Читать далее
-
24.12.2021, 08:41
Посмотрите, как круто смотрится «ГАЗель NN» с закабинным спальником (шпионские фото)
Один из официальных дилеров ГАЗ опубликовал в соцсетях первые фото уникальной версии грузовой «ГАЗели NN» с закабинным спальным местом. Автомобиль вызвал у подписчиков живой интерес.Читать далее
-
11.10.2021, 13:53
«Почта России» тестирует инновационную «ГАЗель»
К 2025 году «Почта России» планирует снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 20% в расчете на 1 килограмм перевезенного груза. Часть автопарка переведут на газ, но компания активно осваивает и новые технологии. На днях «Почта России» приступила к тестированию электрической версии «ГАЗели NN» нового поколения.Читать далее
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