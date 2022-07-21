ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»

27.01.2022, 16:14

Блогер разобрал «Соболь 4х4» по косточкам и понял, за что его любят в России

В руки ютуб-каналу «Клубный сервис» на этот раз попал суровый российский автомобиль ГАЗ «Соболь 4х4», который стоит 1,5 млн рублей. Шубка из соболя обошлась бы дороже, но ведущий Илья Свиридов настоятельно рекомендует купить шубу и порадовать жену. Автомобиль владельцу за те же деньги доставит значительно меньше радости.Читать далее