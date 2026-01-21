Неожиданный поворот с ГАЗом: что скрывает молчание Geely – интрига продолжается

ГАЗ официально отверг слухи о совместном бренде с Geely в России

ГАЗ выступил с опровержением слухов о сотрудничестве с Geely. Компания дала четкий ответ на домыслы о запуске нового бренда. Geely хранит молчание, подогревая интерес. Подробности - в нашем материале.

ГАЗ выступил с опровержением слухов о сотрудничестве с Geely. Компания дала четкий ответ на домыслы о запуске нового бренда. Geely хранит молчание, подогревая интерес. Подробности - в нашем материале.

Горьковский автозавод оказался в центре внимания после того, как в автомобильном сообществе разгорелись разговоры о возможном альянсе с китайской Geely. В последние дни в отрасли активно обсуждалась перспектива появления на российском рынке нового бренда, якобы созданного совместными усилиями двух компаний. Однако пресс-служба ГАЗа расставила все точки над i, заявив, что никаких совместных проектов с Geely не планируется.

В официальном комментарии представители ГАЗа подчеркнули: «ГАЗ не планирует партнерские проекты с компанией Geely». Это заявление прозвучало как ответ на недавние слова президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, который ранее допустил возможность появления новой марки в 2026 году. По его версии, именно сотрудничество ГАЗа и Geely могло бы стать основой для запуска нового бренда, способного изменить расстановку сил на рынке.

Интересно, что сама Geely предпочла не комментировать ситуацию, оставив журналистов и экспертов в неведении. Такое молчание только подогревает интерес к теме и порождает новые домыслы. Впрочем, на фоне официального опровержения со стороны ГАЗа любые разговоры о совместных планах выглядят преждевременными.

Стоит отметить, что слухи о партнерстве между российскими и китайскими автопроизводителями появляются не впервые. В условиях меняющегося рынка и ухода ряда западных брендов, подобные альянсы кажутся логичными и даже ожидаемыми. Однако в данном случае ГАЗ предпочел дистанцироваться от подобных инициатив, дав понять, что не намерен связывать свое будущее с Geely.

Обсуждение возможного сотрудничества вызвало широкий резонанс среди дилеров и экспертов. Многие ожидали, что появление нового бренда могло бы стать ответом на растущий спрос на доступные автомобили и усилить позиции отечественных производителей. Однако официальная позиция ГАЗа расставила все по своим местам.

Впрочем, отсутствие комментариев со стороны Geely оставляет пространство для дальнейших спекуляций. Не исключено, что в будущем ситуация может измениться, ведь рынок не раз удивлял неожиданными альянсами и громкими анонсами. Пока же ГАЗ четко обозначил свою позицию, а Geely предпочла сохранить интригу.