29 декабря 2018, 16:23

ГАЗ остановит производство с 9 по 22 января

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Горьковский автозавод объявил об остановке конвейера и коллективном отпуске сотрудников в период с 9 по 22 января. За эти две недели на предприятии проведут модернизацию и сервисное обслуживание оборудования.
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В середине января коллектив ГАЗа отправится в традиционный корпоративный отпуск. Но отдыхать будут не все. Во время простоя конвейера на предприятии пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства. Кроме того, на заводе приступят к модернизации производственных мощностей. Планируется подготовить конвейер к сборке обновленных модификаций «Газели Next». 

На заводе в ближайшее время начнется выпуск фургонов с 6-ступенчатой коробкой передач собственной разработки компании, а также микроавтобусов и фургонов «Газель Next 4,6» с удлиненной колесной базой и увеличенным объемом кузова. Кроме того, на предприятии продолжится подготовка к сборке внедорожного грузовика «Садко Next».

Модернизация производства является частью комплексной инвестиционной программы. По условиям специнвестконтракта в развитие мощностей и обновление модельного ряда Горьковского автомобильного и Павловского автобусного заводов до 2028 года вложат почти 21 млрд рублей.
Новинки и концепт кары GAZ Газель Некст
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Отзывы по теме
«Газель» получила мотор Volkswagen и подушки безопасности
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
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ГАЗ остановит производство с 9 по 22 января
{{material_125404}}В середине января коллектив ГАЗа отправится в традиционный корпоративный отпуск. Но отдыхать будут не все. Во время простоя конвейера на предприятии пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства. Кроме того, на заводе приступят к модернизации производственных мощностей. Планируется подготовить конвейер к сборке обновленных модификаций «Газели Next». На заводе в ближайшее время начнется выпуск фургонов с 6-ступенчатой коробкой передач собственной разработки компании, а также микроавтобусов и фургонов «Газель Next 4,6» с удлиненной колесной базой и увеличенным объемом кузова. Кроме того, на предприятии продолжится подготовка к сборке внедорожного грузовика «Садко Next».Модернизация производства является частью комплексной инвестиционной программы. По условиям специнвестконтракта в развитие мощностей и обновление модельного ряда Горьковского автомобильного и Павловского автобусного заводов до 2028 года вложат почти 21 млрд рублей.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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