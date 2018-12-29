29 декабря 2018, 16:23
ГАЗ остановит производство с 9 по 22 января
- 59
- 0
Горьковский автозавод объявил об остановке конвейера и коллективном отпуске сотрудников в период с 9 по 22 января. За эти две недели на предприятии проведут модернизацию и сервисное обслуживание оборудования.
Ранее мы писали
«Группа ГАЗ» планирует оснастить обновленную версию «ГАЗели Next» подушками безопасности и системой стабилизации ...Читать далее
На заводе в ближайшее время начнется выпуск фургонов с 6-ступенчатой коробкой передач собственной разработки компании, а также микроавтобусов и фургонов «Газель Next 4,6» с удлиненной колесной базой и увеличенным объемом кузова. Кроме того, на предприятии продолжится подготовка к сборке внедорожного грузовика «Садко Next».
Модернизация производства является частью комплексной инвестиционной программы. По условиям специнвестконтракта в развитие мощностей и обновление модельного ряда Горьковского автомобильного и Павловского автобусного заводов до 2028 года вложат почти 21 млрд рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
подскажите, оборвало болты крепления гидроусилителя к двигателю. Как их выкрутить не снимая двигатель
Цитата:| Кому: Benedikt В пределах одной тысячи рублей можно подобрать хороший парктроник (придумали тоже слово, - обычные бесконтактные сенсоры для парковки) с четырьмя датчиками. На Газ конечно встанут, но лучше не заниматься самодеятельностью, а поставить в сервисе. Это тоже не дорого. Во всяком ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве