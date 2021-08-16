ГАЗ подарит Никарагуа очередную партию автобусов: местные водители подарку не рады
Фото: t.me/retro_bus
Фото: t.me/retro_bus
Фото: t.me/retro_bus
Фото: t.me/retro_bus
Фото: t.me/retro_bus
Фото: t.me/retro_bus
Россия уже более десяти лет делает Никарагуа крупные подарки. После того как страна признала в сентябре 2008 года независимость Абхазии, она получила сотни отечественных автомобилей и автобусов, выпущенных предприятиями «Группы ГАЗ» и АвтоВАЗа. Очередное распоряжение о помощи братскому народу премьер-министр Михаил Мишустин подписал в марте 2021 года. На 250 «Аврор» и запчасти к ним из федерального бюджета потратят до конца года 1,3 млрд рублей.
Интересно, что никарагуанские транспортные компании не рады подаркам из России. Власти страны вынуждены были в принудительном порядке вынуждать их отказываться от подержанной американской техники в пользу продукции «Группы ГАЗ». Дело в том, что наши «Авроры» оказались неприспособлены к горным дорогам Никарагуа и часто ломались.
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