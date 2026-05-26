Главное о самой выносливой и тяжелой «ГАЗели NN» - полный привод и груз до 2,7 тонны

26 мая 2026, 14:41
ГАЗ представил новую полноприводную «ГАЗель NN» с усиленной рамой и массой 5 тонн
На выставке Comvex дебютировала самая тяжелая и выносливая «ГАЗель» - теперь с полным приводом и усиленной рамой. Модель обещает расширить возможности коммерческого транспорта в России. Почему именно сейчас это важно для бизнеса и какие детали скрыты в технических характеристиках - разбираемся в материале.
Появление новой полноприводной «ГАЗели NN» с полной массой 5 тонн - событие, которое может заметно изменить рынок коммерческого транспорта в России. Для многих перевозчиков и предпринимателей это долгожданный ответ на запросы по увеличению грузоподъемности и проходимости, особенно в условиях сложных дорог и сезонных испытаний.
Как сообщает Российская Газета, Горьковский автозавод впервые показал на Comvex так называемую «тяжелую» «ГАЗель». До этого самой выносливой считалась версия с полной массой 4,6 тонны, причем только с задним приводом. Новинка же получила полный привод, двухскатные задние колеса и усиленную ходовую часть, что сразу выделяет ее среди конкурентов.
Грузоподъемность нового шасси составляет 2700 кг, а конструкция включает двойную усиленную раму, модернизированную трансмиссию и тормозную систему. Все это позволяет использовать автомобиль для монтажа самых разных надстроек - от фургонов до специализированных кузовов. В базовой комплектации предусмотрены электронная система курсовой устойчивости и две подушки безопасности, что редко встречается в этом сегменте.
Под капотом - 2,5-литровый дизель G51C мощностью 149,6 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка с электронным управлением. Такой набор агрегатов уже зарекомендовал себя на других моделях семейства «Газель NN» и «Соболь NN», что позволяет рассчитывать на надежность и простоту обслуживания.
Интересно, что усиленная конструкция и полный привод открывают новые возможности для эксплуатации в регионах с тяжелыми климатическими условиями и плохими дорогами. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который часто сталкивается с необходимостью перевозить грузы по бездорожью или в условиях ограниченного доступа к сервису. Важно отметить, что подобные решения уже давно востребованы на рынке, и появление такой модификации может стать стимулом для обновления автопарков.
Для сравнения, в других сегментах коммерческого транспорта также происходят заметные изменения: например, недавно АвтоВАЗ увеличил выпуск Lada Niva Legend после модернизации производства, что говорит о растущем спросе на выносливые и адаптированные к российским условиям автомобили.
В целом, появление тяжелой полноприводной «ГАЗели NN» может указывать на новый этап развития отечественного коммерческого автопрома. Модель сочетает в себе современные технологии и практичность, а усиленная конструкция и расширенные возможности комплектации делают ее привлекательной для самых разных сфер бизнеса. Судя по имеющимся данным, новинка способна занять свою нишу среди российских перевозчиков, которым важны надежность, универсальность и простота обслуживания.
Похожие материалы GAZ
26.05.2026, 15:29
Премьера «ГАЗели NN» с новой роботизированной коробкой: что изменилось для водителей
На выставке COMvex показали прототип «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Это решение может изменить подход к городской доставке и облегчить работу водителей в плотном трафике. Почему новинка вызвала интерес у специалистов и какие плюсы отмечают эксперты - разбираемся, что стоит за этим обновлением.Читать далее
19.02.2026, 11:59
ГАЗ представил «ГАЗель Логистик»: первый низкопольный фургон для доставки в России
Вышло исследование: ГАЗ запускает уникальный фургон для экспресс-доставки, который может изменить подход к перевозке крупногабаритных товаров. Новая «ГАЗель Логистик» уже передана крупной торговой сети для тестирования. Почему эта модель может стать прорывом на рынке и какие решения в ней реализованы - разбираемся в деталях.Читать далее
06.02.2026, 12:21
Горьковский автозавод начал выпуск новой скорой помощи на базе Газели-NN
Горьковский автозавод представил новую версию скорой помощи, созданную на платформе Газели-NN. Инсайдеры сообщили, что в этот раз инженеры учли пожелания медиков и полностью переосмыслили внутреннее пространство. Какие решения реализованы и почему это важно для российских дорог - разбираемся в деталях.Читать далее
06.02.2026, 11:57
Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях
Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
27.11.2025, 13:24
Российские бренды доминируют на рынке LCV: кто удержал позиции в 2025 году
Рынок легких коммерческих авто резко изменился. Российские марки укрепили лидерство. Иностранцы не смогли навязать конкуренцию. Кто оказался в числе аутсайдеров и почему?Читать далее
21.10.2025, 13:58
ГАЗ представил удлиненную версию «Газели НН» с новой базой
Производитель выпустил необычную модификацию популярной модели. Новинка отличается размерами и конструкцией. Подробности о технических особенностях пока держатся в секрете.Читать далее
24.09.2025, 22:15
В России запущено локальное производство нового дизельного двигателя для «ГАЗели»
Компания «Нижегородские грузовые автомобили» (входит в структуру Группы ГАЗ) официально запустила локальное производство турбодизельного двигателя G2.5 в Нижнем Новгороде. Проект, частично профинансированный Фондом развития промышленности, стал важным шагом в импортозамещении и технологической независимости российского автопрома.Читать далее
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
