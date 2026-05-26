Главное о самой выносливой и тяжелой «ГАЗели NN» - полный привод и груз до 2,7 тонны

ГАЗ представил новую полноприводную «ГАЗель NN» с усиленной рамой и массой 5 тонн

На выставке Comvex дебютировала самая тяжелая и выносливая «ГАЗель» - теперь с полным приводом и усиленной рамой. Модель обещает расширить возможности коммерческого транспорта в России. Почему именно сейчас это важно для бизнеса и какие детали скрыты в технических характеристиках - разбираемся в материале.

Появление новой полноприводной «ГАЗели NN» с полной массой 5 тонн - событие, которое может заметно изменить рынок коммерческого транспорта в России. Для многих перевозчиков и предпринимателей это долгожданный ответ на запросы по увеличению грузоподъемности и проходимости, особенно в условиях сложных дорог и сезонных испытаний.

Как сообщает Российская Газета, Горьковский автозавод впервые показал на Comvex так называемую «тяжелую» «ГАЗель». До этого самой выносливой считалась версия с полной массой 4,6 тонны, причем только с задним приводом. Новинка же получила полный привод, двухскатные задние колеса и усиленную ходовую часть, что сразу выделяет ее среди конкурентов.

Грузоподъемность нового шасси составляет 2700 кг, а конструкция включает двойную усиленную раму, модернизированную трансмиссию и тормозную систему. Все это позволяет использовать автомобиль для монтажа самых разных надстроек - от фургонов до специализированных кузовов. В базовой комплектации предусмотрены электронная система курсовой устойчивости и две подушки безопасности, что редко встречается в этом сегменте.

Под капотом - 2,5-литровый дизель G51C мощностью 149,6 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка с электронным управлением. Такой набор агрегатов уже зарекомендовал себя на других моделях семейства «Газель NN» и «Соболь NN», что позволяет рассчитывать на надежность и простоту обслуживания.

Интересно, что усиленная конструкция и полный привод открывают новые возможности для эксплуатации в регионах с тяжелыми климатическими условиями и плохими дорогами. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который часто сталкивается с необходимостью перевозить грузы по бездорожью или в условиях ограниченного доступа к сервису. Важно отметить, что подобные решения уже давно востребованы на рынке, и появление такой модификации может стать стимулом для обновления автопарков.

Для сравнения, в других сегментах коммерческого транспорта также происходят заметные изменения: например, недавно АвтоВАЗ увеличил выпуск Lada Niva Legend после модернизации производства, что говорит о растущем спросе на выносливые и адаптированные к российским условиям автомобили.

В целом, появление тяжелой полноприводной «ГАЗели NN» может указывать на новый этап развития отечественного коммерческого автопрома. Модель сочетает в себе современные технологии и практичность, а усиленная конструкция и расширенные возможности комплектации делают ее привлекательной для самых разных сфер бизнеса. Судя по имеющимся данным, новинка способна занять свою нишу среди российских перевозчиков, которым важны надежность, универсальность и простота обслуживания.