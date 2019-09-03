Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 сентября 2019, 12:05

ГАЗ представил обновленный «Соболь»

  • 150
  • 0
На московскую выставку «Комтранс» Горьковский автозавод привез не только новую «Газель NN» и микроавтобус «Газель Next», но и модернизированный «Соболь Бизнес» с полным приводом. Дата серийного начала серийного производства пока не называется.
ГАЗ представил обновленный Соболь

Фото: Валерий Карташов

ГАЗ представил обновленный Соболь

Фото: Валерий Карташов

ГАЗ представил обновленный Соболь

Фото: Валерий Карташов

ГАЗ представил обновленный Соболь

Фото: Валерий Карташов

ГАЗ представил обновленный Соболь

Фото: Валерий Карташов

ГАЗ представил обновленный Соболь
ГАЗ представил обновленный Соболь
ГАЗ представил обновленный Соболь
ГАЗ представил обновленный Соболь
ГАЗ представил обновленный Соболь
Ранее мы писали
Компания ГАЗ представила два прототипа, созданные на базе полноприводного «Соболя». Пикап и микроавтобус предназначены ...
Читать далее
Передняя часть рестайлингового полноприводного «Соболь Бизнес» идентична новой «Газели NN», а кузов в целом перешел по наследству от предшественника. От него модернизированный «Соболь» отличается переработанной подвеской – инженеры установили ШРУСы вместо крестовин, а конструкцию поворотных кулаков изменили для разгрузки ступичных подшипников. Кроме того, автомобиль получил более эффективную «раздатку» с электроприводом.

В салоне обновленному «Соболю» многое досталось от «Газели Next»: сидения с новой обивкой, передняя панель и селектор КПП. Сама коробка переключения передач рассчитана на 330 Нм пиковой тяги, имеет промежуточную опору валов, подшипники повышенной грузоподъёмности и увеличенную ширину зубчатых венцов.

На «Комтрансе» представили только опытный образец. О сроках начала серийного производства, как и о ценах обновленного «Соболь Бизнес», пока информации нет. Сейчас полноприводный рамный автомобиль оснащается на выбор бензиновым атмосферным мотором УМЗ-4216.10 объемом 2,89 литра и мощностью 107 сил или турбодизелем Cummins ISF 2.8L (2,8 литра, 128 л.с.).


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: Ежик в тумане, или У деревенских фары на дровах»
Только муд... думают, что днём дальний не слепит... Ярким солнцем в глаза не прилетало?!
Д
Соболь-Бизнес 2752
Срок владения 1 год Пробег 52000 км Кузов грузовик Двигатель 2,8 л (106 л. с.) Трансмиссия механическая КПП Привод задний Год выпуска 2014 За время своего водительского стажа мне приходилось сталкиваться с разными машинами, включая старые и ржавые, и новые комфортабельные. Чуть более года назад для работы ...
Klopp
Отзыв о ГАЗ 2006 года
PAV1973
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы GAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Главные новинки ушедшего лета 2019
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ГАЗ 2752 Соболь
Объявления о продаже ГАЗ 2752 Соболь
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ГАЗ представил обновленный «Соболь»
{{material_124271}}Передняя часть рестайлингового полноприводного «Соболь Бизнес» идентична новой «Газели NN», а кузов в целом перешел по наследству от предшественника. От него модернизированный «Соболь» отличается переработанной подвеской – инженеры установили ШРУСы вместо крестовин, а конструкцию поворотных кулаков изменили для разгрузки ступичных подшипников. Кроме того, автомобиль получил более эффективную «раздатку» с электроприводом.В салоне обновленному «Соболю» многое досталось от «Газели Next»: сидения с новой обивкой, передняя панель и селектор КПП. Сама коробка переключения передач рассчитана на 330 Нм пиковой тяги, имеет промежуточную опору валов, подшипники повышенной грузоподъёмности и увеличенную ширину зубчатых венцов.На «Комтрансе» представили только опытный образец. О сроках начала серийного производства, как и о ценах обновленного «Соболь Бизнес», пока информации нет. Сейчас полноприводный рамный автомобиль оснащается на выбор бензиновым атмосферным мотором УМЗ-4216.10 объемом 2,89 литра и мощностью 107 сил или турбодизелем Cummins ISF 2.8L (2,8 литра, 128 л.с.).
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Волгоград Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.