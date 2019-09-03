3 сентября 2019, 12:05
ГАЗ представил обновленный «Соболь»
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На московскую выставку «Комтранс» Горьковский автозавод привез не только новую «Газель NN» и микроавтобус «Газель Next», но и модернизированный «Соболь Бизнес» с полным приводом. Дата серийного начала серийного производства пока не называется.
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
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В салоне обновленному «Соболю» многое досталось от «Газели Next»: сидения с новой обивкой, передняя панель и селектор КПП. Сама коробка переключения передач рассчитана на 330 Нм пиковой тяги, имеет промежуточную опору валов, подшипники повышенной грузоподъёмности и увеличенную ширину зубчатых венцов.
На «Комтрансе» представили только опытный образец. О сроках начала серийного производства, как и о ценах обновленного «Соболь Бизнес», пока информации нет. Сейчас полноприводный рамный автомобиль оснащается на выбор бензиновым атмосферным мотором УМЗ-4216.10 объемом 2,89 литра и мощностью 107 сил или турбодизелем Cummins ISF 2.8L (2,8 литра, 128 л.с.).
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