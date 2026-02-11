Как новая версия Соболя NN 4х4 с европлатформой может изменить подход к перевозкам в сложных условиях

ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод

Горьковский автозавод удивил рынок, представив Соболь NN 4х4 с европлатформой на 11,3 м³. Новая модификация обещает повысить эффективность перевозок в регионах, где дороги оставляют желать лучшего. Что изменилось в конструкции и почему это важно для бизнеса - разбираемся в деталях.

Горьковский автомобильный завод сделал очередной шаг навстречу профессионалам, работающим в непростых дорожных условиях. Как сообщает телеграм-канал Автозавод NN, в 2026 году подразделение «Производство спецтехники» освоило выпуск новой версии Соболя NN 4х4, оснащенной европлатформой объемом 11,3 кубометра. Это решение нацелено на тех, кто ежедневно сталкивается с необходимостью перевозить крупногабаритные грузы по направлениям, где асфальт - скорее исключение, чем правило.

Главная особенность новинки - сочетание постоянного полного привода с увеличенным полезным объемом кузова. Такой тандем позволяет не только уверенно преодолевать бездорожье, но и перевозить больше груза за одну поездку. Формат европлатформы значительно облегчает работу с тентами и паллетами, что особенно актуально для логистических компаний и сервисных служб, работающих в регионах с переменчивым климатом и сложной географией.

Техническая начинка тоже не осталась без внимания. Под капотом установлен турбодизель G51C объемом 2,5 литра, развивающий 149 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5, а в паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Такая конфигурация рассчитана на эксплуатацию «под нагрузкой» - от строительных площадок до региональных маршрутов доставки.

фото: t.me/autoplantnn

Новая модификация Соболя NN 4х4 ориентирована на широкий круг задач: от перевозки строительных материалов до обслуживания удаленных объектов. Увеличенный объем кузова позволяет брать на борт больше паллетированных грузов, а постоянный полный привод обеспечивает проходимость даже там, где легковые фургоны бессильны. В условиях российской действительности, где качество дорог часто оставляет желать лучшего, подобные решения становятся особенно востребованными.

ГАЗ традиционно делает ставку на практичность и надежность своих машин. Новая версия Соболя NN 4х4 с европлатформой - еще одно подтверждение того, что завод внимательно следит за изменениями в логистике и строительстве, предлагая решения, которые реально работают в российских условиях. Внедрение такой техники может существенно упростить жизнь тем, кто ежедневно сталкивается с трудностями на дорогах и не может позволить себе простои из-за погодных или дорожных условий.