Как новая версия Соболя NN 4х4 с европлатформой может изменить подход к перевозкам в сложных условиях

11 февраля 2026, 19:01
ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод
ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод
Горьковский автозавод удивил рынок, представив Соболь NN 4х4 с европлатформой на 11,3 м³. Новая модификация обещает повысить эффективность перевозок в регионах, где дороги оставляют желать лучшего. Что изменилось в конструкции и почему это важно для бизнеса - разбираемся в деталях.
Горьковский автомобильный завод сделал очередной шаг навстречу профессионалам, работающим в непростых дорожных условиях. Как сообщает телеграм-канал Автозавод NN, в 2026 году подразделение «Производство спецтехники» освоило выпуск новой версии Соболя NN 4х4, оснащенной европлатформой объемом 11,3 кубометра. Это решение нацелено на тех, кто ежедневно сталкивается с необходимостью перевозить крупногабаритные грузы по направлениям, где асфальт - скорее исключение, чем правило.
Главная особенность новинки - сочетание постоянного полного привода с увеличенным полезным объемом кузова. Такой тандем позволяет не только уверенно преодолевать бездорожье, но и перевозить больше груза за одну поездку. Формат европлатформы значительно облегчает работу с тентами и паллетами, что особенно актуально для логистических компаний и сервисных служб, работающих в регионах с переменчивым климатом и сложной географией.
Техническая начинка тоже не осталась без внимания. Под капотом установлен турбодизель G51C объемом 2,5 литра, развивающий 149 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5, а в паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Такая конфигурация рассчитана на эксплуатацию «под нагрузкой» - от строительных площадок до региональных маршрутов доставки.
Новая модификация Соболя NN 4х4 ориентирована на широкий круг задач: от перевозки строительных материалов до обслуживания удаленных объектов. Увеличенный объем кузова позволяет брать на борт больше паллетированных грузов, а постоянный полный привод обеспечивает проходимость даже там, где легковые фургоны бессильны. В условиях российской действительности, где качество дорог часто оставляет желать лучшего, подобные решения становятся особенно востребованными.
ГАЗ традиционно делает ставку на практичность и надежность своих машин. Новая версия Соболя NN 4х4 с европлатформой - еще одно подтверждение того, что завод внимательно следит за изменениями в логистике и строительстве, предлагая решения, которые реально работают в российских условиях. Внедрение такой техники может существенно упростить жизнь тем, кто ежедневно сталкивается с трудностями на дорогах и не может позволить себе простои из-за погодных или дорожных условий.
Похожие материалы GAZ
-
10.02.2026, 18:37
Соболь NN 4х4 с новым дизелем G31С: полный привод, обновленный салон и технологичные опции — отличия от предшественника
Соболь NN 4х4 получил не только новый дизель G31С, но и полностью переработанный салон, расширенный дверной проем и современные опции. В ближайшие годы ожидается версия с роботизированной коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для рынка.Читать далее
-
06.02.2026, 11:57
Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях
Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.10.2025, 12:28
Горьковский автозавод представил легковой Соболь NN 4x4 с уникальным салоном
Появилась новая версия популярного фургона. Он стал еще вместительнее. Салон теперь можно легко трансформировать. Это открывает новые возможности для поездок. Автомобиль получил важные улучшения.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
22.05.2025, 09:32
«Газель» и «Соболь» теперь можно купить на Ozon
На российском авторынке произошел заметный сдвиг – коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь» теперь доступны не только в дилерских центрах, но и на популярном маркетплейсе Ozon. Ранее маркетплейсы торговали только обычными легковушками.Читать далее
-
31.01.2025, 14:11
В продаже появились «ГАЗели» и «Соболи» с обновленными моторами
Линейка коммерческих моделей ГАЗ пополнилась автомобилями с двигателями экологического класса Евро-5. Обновленный агрегат доступен для автомобилей 4х2 «Соболь NN» и «Газель NN», а также автобусов «ГАЗель Next» и «ГАЗель Сity».Читать далее
-
17.09.2024, 16:30
В России стартовали продажи полноприводного Соболя NN 4x4. Сколько он стоит?
Группа компаний «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж нового поколения полноприводного «Соболя». Новинка с индексом «NN 4x4» сочетает преимущества рамного внедорожника с комфортом легкового автомобиля.Читать далее
-
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:18
Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов
Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
10.02.2026, 18:37
Соболь NN 4х4 с новым дизелем G31С: полный привод, обновленный салон и технологичные опции — отличия от предшественника
Соболь NN 4х4 получил не только новый дизель G31С, но и полностью переработанный салон, расширенный дверной проем и современные опции. В ближайшие годы ожидается версия с роботизированной коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для рынка.Читать далее
-
06.02.2026, 11:57
Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях
Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.10.2025, 12:28
Горьковский автозавод представил легковой Соболь NN 4x4 с уникальным салоном
Появилась новая версия популярного фургона. Он стал еще вместительнее. Салон теперь можно легко трансформировать. Это открывает новые возможности для поездок. Автомобиль получил важные улучшения.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
22.05.2025, 09:32
«Газель» и «Соболь» теперь можно купить на Ozon
На российском авторынке произошел заметный сдвиг – коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь» теперь доступны не только в дилерских центрах, но и на популярном маркетплейсе Ozon. Ранее маркетплейсы торговали только обычными легковушками.Читать далее
-
31.01.2025, 14:11
В продаже появились «ГАЗели» и «Соболи» с обновленными моторами
Линейка коммерческих моделей ГАЗ пополнилась автомобилями с двигателями экологического класса Евро-5. Обновленный агрегат доступен для автомобилей 4х2 «Соболь NN» и «Газель NN», а также автобусов «ГАЗель Next» и «ГАЗель Сity».Читать далее
-
17.09.2024, 16:30
В России стартовали продажи полноприводного Соболя NN 4x4. Сколько он стоит?
Группа компаний «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж нового поколения полноприводного «Соболя». Новинка с индексом «NN 4x4» сочетает преимущества рамного внедорожника с комфортом легкового автомобиля.Читать далее
-
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:18
Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов
Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее