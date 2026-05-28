Главное о новой платформе ГАЗа - легкая база и выбор для каждого водителя

28 мая 2026, 08:03
ГАЗ представил универсальную платформу: новые возможности для коммерческих авто
На выставке в Москве ГАЗ показал платформу, которая может изменить рынок коммерческих авто. Новинка без рамы, с разными подвесками и моторами, уже вызвала интерес у экспертов. Почему это важно для бизнеса и что ждет покупателей - объясняем, что скрыто за громкой премьерой.
Российский рынок коммерческих автомобилей получил заметный импульс: на выставке COMvex 2026 в Москве ГАЗ впервые продемонстрировал универсальную безрамную платформу для машин нового поколения. Это событие важно для всех, кто работает с коммерческим транспортом, ведь новая разработка обещает не только расширить модельный ряд, но и сделать автомобили более адаптивными к разным задачам и условиям эксплуатации.
Главная особенность платформы - отказ от традиционной рамы. Благодаря этому конструкция стала легче, а пол грузового отсека удалось опустить ниже, чем у большинства конкурентов. Это упрощает погрузку и разгрузку, что особенно ценно для курьерских служб и городских перевозок. Инженеры предусмотрели несколько вариантов подвески: базовая версия оснащена независимой подвеской всех колес для плавности хода, а для тяжелых модификаций доступна зависимая задняя подвеска, которая лучше справляется с перегрузками. Для маневренности в городе предусмотрена задняя ось с подруливающими колесами - длинный фургон теперь разворачивается почти как легковая машина.
Платформа поддерживает любые варианты привода: передний, задний или полный. Под капотом можно разместить бензиновый, дизельный, газовый, электрический, гибридный или даже водородный двигатель. Электрическая версия особенно выделяется: тяжелые батареи размещены под полом, их емкость увеличена до 150 кВт·ч, а высота погрузки стала менее 60 сантиметров - это уровень лучших европейских аналогов. Рулевое управление - электрическое, что открывает путь к современным системам помощи водителю.
По словам Максима Кадакова, главного редактора журнала «За рулем», уникальность платформы в том, что она позволяет создавать автомобили под любые нужды: длинные или короткие, низкие или высокие, с разными типами привода и двигателей. Такой подход делает новую «Газель» максимально универсальной - покупатель сможет выбрать именно ту конфигурацию, которая нужна для его бизнеса. Кадаков отмечает, что платформа выполнена по типу «скейтборд», как у современных электромобилей, и на выставке был показан электрический двухмоторный вариант с мощностью до 200 кВт.
Интересно, что вся разработка велась на собственные средства завода, без государственной поддержки. Как сообщает «За рулем», инженеры ГАЗа заложили в платформу решения, которые позволят не только расширить линейку, но и выйти на экспортные рынки. Андрей Кузнецов, директор по развитию Горьковского автозавода, подчеркивает: уже на этапе проектирования учтены требования к компактным фургонам и микроавтобусам, где раньше ГАЗ не был представлен.
Для сравнения, похожие шаги по обновлению коммерческого транспорта недавно предпринял другой российский производитель: грузовики БАЗ с независимой подвеской и российскими деталями уже вышли на рынок, что говорит о растущей конкуренции и технологическом прогрессе в отрасли.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов: новая платформа ГАЗа - это не просто очередная модификация, а полностью новый подход к созданию коммерческих автомобилей. Универсальность, легкость, возможность выбора подвески и типа двигателя, а также ориентация на экспорт делают ее одним из самых перспективных проектов последних лет. Если тенденция сохранится, российские автозаводы смогут не только удержать позиции на внутреннем рынке, но и конкурировать с зарубежными производителями.
