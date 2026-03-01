«Садко» превратился в дом: на российском рынке появился автодом с дровяной печью за 3,4 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 18:10

Дом на колесах для бездорожья: на шасси ГАЗ «Садко» создали экспедиционный автодом

ГАЗ Садко Next теперь доступен в версии автодома с утепленным кузовом, автономными системами и возможностью эксплуатации круглый год. Новинка ориентирована на тех, кто ищет надежность и комфорт вне дорог, и может стать трендом среди российских автопутешественников.

Российский рынок автодомов пополнился необычной новинкой: на базе среднетоннажного вездехода ГАЗ «Садко Next» создан полноценный дом на колесах, рассчитанный на эксплуатацию в любых климатических условиях. Такой проект реализовала нижегородская компания «Форвард», специализирующаяся на производстве каркасно-панельных надстроек для коммерческих автомобилей.

В качестве платформы был выбран удлиненный «Садко Next» с двухрядной трехдверной кабиной. Кузов автодома выполнен по монокузовной схеме: каркас из стальных труб, внешние панели — композитные, а соединение с кабиной выполнено без зазоров. Это не только повышает жесткость конструкции, но и минимизирует теплопотери, что особенно важно для зимних путешествий.

Внутри фургона предусмотрено все необходимое для автономного проживания. Вход возможен как через задние распашные двери, так и непосредственно из кабины. Салон утеплен, оборудован светодиодным освещением, электросетью на 220 вольт, а также автономными системами водоснабжения и вентиляции. Для обеспечения независимости от внешних источников энергии установлен бензиновый генератор.

Особое внимание уделено климатическому комфорту: в автодоме есть кондиционер, автономный обогреватель и даже компактная металлическая дровяная печь. Дымоход выведен через крышу, что позволяет использовать отопление даже в сильные морозы.

Интерьер разделен на два основных отсека: жилой и санузел. Санузел включает душевую, биотуалет с раковиной. В жилой части расположены раскладные спальные места, обеденный стол, холодильник, полки и потолочные ящики для хранения вещей. Дополнительные ниши предусмотрены над пассажирскими сиденьями кабины, а на крыше установлен багажник для крупногабаритного снаряжения.

Стоимость такого автодома определяется индивидуально, в зависимости от комплектации и пожеланий заказчика. Для ориентира: стандартный ГАЗ «Садко Next» с двухрядной кабиной стоит от 3,4 млн рублей. Автомобиль оснащен турбодизелем ЯМЗ-53443 объемом 4,4 литра (149 л.с., 490 Нм), механической пятиступенчатой коробкой передач и полным приводом с блокировками мостов и понижающей передачей. Грузоподъемность шасси составляет 2,3 тонны, что позволяет перевозить не только пассажиров, но и значительный запас снаряжения.

Появление такого автодома на базе отечественного вездехода может стать ответом на растущий спрос на автономные путешествия по России, особенно в условиях ограниченного доступа к зарубежным аналогам. Решение от компании «Форвард» выглядит как попытка совместить проходимость, надежность и комфорт, что может заинтересовать не только любителей экспедиций, но и профессионалов, работающих в труднодоступных регионах.

Упомянутые марки: ГАЗ
