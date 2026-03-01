«Садко» превратился в дом: на российском рынке появился автодом с дровяной печью за 3,4 млн рублей

1 марта 2026, 18:10
Дом на колесах для бездорожья: на шасси ГАЗ «Садко» создали экспедиционный автодом
Дом на колесах для бездорожья: на шасси ГАЗ «Садко» создали экспедиционный автодом
ГАЗ Садко Next теперь доступен в версии автодома с утепленным кузовом, автономными системами и возможностью эксплуатации круглый год. Новинка ориентирована на тех, кто ищет надежность и комфорт вне дорог, и может стать трендом среди российских автопутешественников.
Российский рынок автодомов пополнился необычной новинкой: на базе среднетоннажного вездехода ГАЗ «Садко Next» создан полноценный дом на колесах, рассчитанный на эксплуатацию в любых климатических условиях. Такой проект реализовала нижегородская компания «Форвард», специализирующаяся на производстве каркасно-панельных надстроек для коммерческих автомобилей.
В качестве платформы был выбран удлиненный «Садко Next» с двухрядной трехдверной кабиной. Кузов автодома выполнен по монокузовной схеме: каркас из стальных труб, внешние панели — композитные, а соединение с кабиной выполнено без зазоров. Это не только повышает жесткость конструкции, но и минимизирует теплопотери, что особенно важно для зимних путешествий.
Внутри фургона предусмотрено все необходимое для автономного проживания. Вход возможен как через задние распашные двери, так и непосредственно из кабины. Салон утеплен, оборудован светодиодным освещением, электросетью на 220 вольт, а также автономными системами водоснабжения и вентиляции. Для обеспечения независимости от внешних источников энергии установлен бензиновый генератор.
Особое внимание уделено климатическому комфорту: в автодоме есть кондиционер, автономный обогреватель и даже компактная металлическая дровяная печь. Дымоход выведен через крышу, что позволяет использовать отопление даже в сильные морозы.
Интерьер разделен на два основных отсека: жилой и санузел. Санузел включает душевую, биотуалет с раковиной. В жилой части расположены раскладные спальные места, обеденный стол, холодильник, полки и потолочные ящики для хранения вещей. Дополнительные ниши предусмотрены над пассажирскими сиденьями кабины, а на крыше установлен багажник для крупногабаритного снаряжения.
Стоимость такого автодома определяется индивидуально, в зависимости от комплектации и пожеланий заказчика. Для ориентира: стандартный ГАЗ «Садко Next» с двухрядной кабиной стоит от 3,4 млн рублей. Автомобиль оснащен турбодизелем ЯМЗ-53443 объемом 4,4 литра (149 л.с., 490 Нм), механической пятиступенчатой коробкой передач и полным приводом с блокировками мостов и понижающей передачей. Грузоподъемность шасси составляет 2,3 тонны, что позволяет перевозить не только пассажиров, но и значительный запас снаряжения.
Появление такого автодома на базе отечественного вездехода может стать ответом на растущий спрос на автономные путешествия по России, особенно в условиях ограниченного доступа к зарубежным аналогам. Решение от компании «Форвард» выглядит как попытка совместить проходимость, надежность и комфорт, что может заинтересовать не только любителей экспедиций, но и профессионалов, работающих в труднодоступных регионах.
Похожие материалы GAZ
-
01.03.2026, 18:25
Firefly Aerospace готовит запуск ракеты Alpha после серии неудач и долгого перерыва
Firefly Aerospace возвращается к запускам после 10-месячного простоя, вызванного двумя авариями Alpha. Компания рассчитывает восстановить доверие к своей ракете и завершить испытания перед переходом к новой модификации. Эксперты следят за развитием событий, ведь на кону - репутация и будущее частных космических перевозок.Читать далее
-
01.03.2026, 18:03
BMW XM GP-1000: тюнинг от G-Power с мощностью, превосходящей гиперкары
G-Power вывел тюнинг BMW XM на новый уровень: теперь этот кроссовер способен развивать до 1000 л.с. и крутящий момент, сравнимый с гиперкарами. Разбираемся, чем удивляет GP-1000 и почему это важно для рынка в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2026, 15:16
Tesla столкнулась с неожиданным ажиотажем на Cybertruck и вызвала волну негодования
Tesla представила новую версию Cybertruck по цене 59 990 долларов, что мгновенно привлекло внимание покупателей. Однако спрос оказался настолько высоким, что сроки поставки растянулись до 2027 года. Это решение вызвало бурную реакцию среди фанатов бренда и поставило под сомнение прежние принципы компании.Читать далее
-
01.03.2026, 07:38
Итальянский кастом Honda NX650: уникальный flat tracker для профессионального гонщика
В Италии собрали кастомный Honda NX650 специально для профессионального гонщика Нико Сорбо. Проект отличился не только премиальными комплектующими, но и подходом к деталям. Почему этот мотоцикл стал заметным событием для любителей flat track и что делает его особенным - разбираемся в материале.Читать далее
-
01.03.2026, 07:03
Mercedes-Benz Sprinter превратили в роскошный автодом с уровнем комфорта городской квартиры
Современные автодома уже не уступают по комфорту обычным квартирам. Новый проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и длинной базой удивляет продуманным оснащением и возможностями для автономных путешествий. Почему такие решения становятся все популярнее - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 06:41
Электрический BMW i3 2027: первые изображения и детали новой эпохи для 3 Series
BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию 3 Series под именем i3. Новинка обещает стать не просто очередным электрокаром, а серьезной альтернативой привычным бензиновым моделям. Уже сейчас эксперты обсуждают, как изменится восприятие бренда и что ждет поклонников марки в ближайшие годы.Читать далее
-
01.03.2026, 05:09
Omoda удивила рекламой с десятками кошек: необычный подход к продвижению Omoda 7
Omoda решила выделиться на рынке, сняв рекламный ролик с десятками кошек вокруг нового кроссовера Omoda 7. Такой ход подчеркивает уникальные особенности модели и меняет привычный взгляд на автомобильную рекламу. Почему производитель выбрал именно такой способ привлечь внимание - разбираемся в материале.Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
01.03.2026, 04:43
Mazda MX-5: сколько будет стоить культовый родстер в 2026 году в России
Mazda MX-5 остается одним из самых узнаваемых и желанных родстеров на рынке. В 2026 году интерес к этой модели только растет, а стоимость вызывает немало вопросов у поклонников марки. Разбираемся, что влияет на цену и почему MX-5 по-прежнему в центре внимания автолюбителей.Читать далее
-
01.03.2026, 04:32
Skoda запускает крупнейшее производство батарей для электромобилей в Европе
Skoda открыла новый цех по сборке аккумуляторов в Млада-Болеславе, вложив 205 миллионов евро. Теперь компания стала крупнейшим производителем батарей для электромобилей в группе Volkswagen. Это событие может изменить расстановку сил на европейском рынке электрокаров.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
01.03.2026, 18:25
Firefly Aerospace готовит запуск ракеты Alpha после серии неудач и долгого перерыва
Firefly Aerospace возвращается к запускам после 10-месячного простоя, вызванного двумя авариями Alpha. Компания рассчитывает восстановить доверие к своей ракете и завершить испытания перед переходом к новой модификации. Эксперты следят за развитием событий, ведь на кону - репутация и будущее частных космических перевозок.Читать далее
-
01.03.2026, 18:03
BMW XM GP-1000: тюнинг от G-Power с мощностью, превосходящей гиперкары
G-Power вывел тюнинг BMW XM на новый уровень: теперь этот кроссовер способен развивать до 1000 л.с. и крутящий момент, сравнимый с гиперкарами. Разбираемся, чем удивляет GP-1000 и почему это важно для рынка в 2026 году.Читать далее
-
01.03.2026, 15:16
Tesla столкнулась с неожиданным ажиотажем на Cybertruck и вызвала волну негодования
Tesla представила новую версию Cybertruck по цене 59 990 долларов, что мгновенно привлекло внимание покупателей. Однако спрос оказался настолько высоким, что сроки поставки растянулись до 2027 года. Это решение вызвало бурную реакцию среди фанатов бренда и поставило под сомнение прежние принципы компании.Читать далее
-
01.03.2026, 07:38
Итальянский кастом Honda NX650: уникальный flat tracker для профессионального гонщика
В Италии собрали кастомный Honda NX650 специально для профессионального гонщика Нико Сорбо. Проект отличился не только премиальными комплектующими, но и подходом к деталям. Почему этот мотоцикл стал заметным событием для любителей flat track и что делает его особенным - разбираемся в материале.Читать далее
-
01.03.2026, 07:03
Mercedes-Benz Sprinter превратили в роскошный автодом с уровнем комфорта городской квартиры
Современные автодома уже не уступают по комфорту обычным квартирам. Новый проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и длинной базой удивляет продуманным оснащением и возможностями для автономных путешествий. Почему такие решения становятся все популярнее - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 06:41
Электрический BMW i3 2027: первые изображения и детали новой эпохи для 3 Series
BMW готовит к выпуску полностью электрическую версию 3 Series под именем i3. Новинка обещает стать не просто очередным электрокаром, а серьезной альтернативой привычным бензиновым моделям. Уже сейчас эксперты обсуждают, как изменится восприятие бренда и что ждет поклонников марки в ближайшие годы.Читать далее
-
01.03.2026, 05:09
Omoda удивила рекламой с десятками кошек: необычный подход к продвижению Omoda 7
Omoda решила выделиться на рынке, сняв рекламный ролик с десятками кошек вокруг нового кроссовера Omoda 7. Такой ход подчеркивает уникальные особенности модели и меняет привычный взгляд на автомобильную рекламу. Почему производитель выбрал именно такой способ привлечь внимание - разбираемся в материале.Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
01.03.2026, 04:43
Mazda MX-5: сколько будет стоить культовый родстер в 2026 году в России
Mazda MX-5 остается одним из самых узнаваемых и желанных родстеров на рынке. В 2026 году интерес к этой модели только растет, а стоимость вызывает немало вопросов у поклонников марки. Разбираемся, что влияет на цену и почему MX-5 по-прежнему в центре внимания автолюбителей.Читать далее
-
01.03.2026, 04:32
Skoda запускает крупнейшее производство батарей для электромобилей в Европе
Skoda открыла новый цех по сборке аккумуляторов в Млада-Болеславе, вложив 205 миллионов евро. Теперь компания стала крупнейшим производителем батарей для электромобилей в группе Volkswagen. Это событие может изменить расстановку сил на европейском рынке электрокаров.Читать далее