18 декабря 2018, 12:54
«ГАЗ» возобновит производство «Волги»
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Минпромторг, правительство Нижегородской области и «Группа ГАЗ» подписали трехсторонний специальный инвестиционный контракт (СПИК). Из его текста следует, что в обозримом будущем Горьковский автозавод возродит легендарную марку «Волга».
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Слухи о новом автомобиле LCV-сегмента циркулируют уже давно. Еще в 2006 года «ГАЗ» представил прототип фургона ГАЗ-2332 CityVan (красный автомобиль на фото). Машину построили на модифицированном заднеприводном шасси «Волги» ГАЗ-3110 и оснастили бензиновым 2,4-литровым двигателем Chrysler. Несмотря на положительные отзывы прессы и экспертов, тогда компания так и не решилась запустить новинку в серию.
Председатель совета директоров ПАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф полтора года назад вновь заговорил о возрождении марки «Волга». Но конкретной информации хотя бы о выбранной платформе пока нет. Однако, источник, близкий к руководству автозавода, сообщил, что уже согласована стратегия взаимодействия между российскими и зарубежными партнерами. Новинка появится на рынке в 2020 – 2021 годах.
Легковые автомобили «Волга» выпускались на Горьковском автозаводе с 1956 по 2010 годы. Последним представителем марки стал седан Volga Siber. По сути, это был перелицованный Chrysler Sebring (JR) образца 2001 года. Сейчас о выпуске легковушек под брендом «Волга» речи пока не идет.
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