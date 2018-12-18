18 декабря 2018, 12:54

«ГАЗ» возобновит производство «Волги»

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Минпромторг, правительство Нижегородской области и «Группа ГАЗ» подписали трехсторонний специальный инвестиционный контракт (СПИК). Из его текста следует, что в обозримом будущем Горьковский автозавод возродит легендарную марку «Волга».
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«ГАЗ» возобновит производство «Волги» ГАЗ
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Соглашение о партнерстве подписано на 10 лет. В течение этого срока большинство моделей марки «ГАЗ» должны получить дизельные агрегаты Volkswagen. Запланирована реализация и ряда совместных проектов с немецким концерном. В частности, «Группа ГАЗ» хочет разработать в сотрудничестве с коллегами из Volkswagen новый фургон. Ожидается, что новая модель станет бюджетной альтернативой «каблучкам» Volkswagen Caddy. Работа над проектом уже началась. Именно для нового фургона «Группа ГАЗ» может возродить имя «Волга». 

Слухи о новом автомобиле LCV-сегмента циркулируют уже давно. Еще в 2006 года «ГАЗ» представил прототип фургона ГАЗ-2332 CityVan (красный автомобиль на фото). Машину построили на модифицированном заднеприводном шасси «Волги» ГАЗ-3110 и оснастили бензиновым 2,4-литровым двигателем Chrysler. Несмотря на положительные отзывы прессы и экспертов, тогда компания так и не решилась запустить новинку в серию.

Председатель совета директоров ПАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф полтора года назад вновь заговорил о возрождении марки «Волга». Но конкретной информации хотя бы о выбранной платформе пока нет. Однако, источник, близкий к руководству автозавода, сообщил, что уже согласована стратегия взаимодействия между российскими и зарубежными партнерами. Новинка появится на рынке в 2020 – 2021 годах.
 
Легковые автомобили «Волга» выпускались на Горьковском автозаводе с 1956 по 2010 годы. Последним представителем марки стал седан Volga Siber. По сути, это был перелицованный Chrysler Sebring (JR) образца 2001 года. Сейчас о выпуске легковушек под брендом «Волга» речи пока не идет.
 
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Цитата:| Кому: Benedikt В пределах одной тысячи рублей можно подобрать хороший парктроник (придумали тоже слово, - обычные бесконтактные сенсоры для парковки) с четырьмя датчиками. На Газ конечно встанут, но лучше не заниматься самодеятельностью, а поставить в сервисе. Это тоже не дорого. Во всяком ...
Фирст Ластов
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«ГАЗ» возобновит производство «Волги»
{{material_125164}}Соглашение о партнерстве подписано на 10 лет. В течение этого срока большинство моделей марки «ГАЗ» должны получить дизельные агрегаты Volkswagen. Запланирована реализация и ряда совместных проектов с немецким концерном. В частности, «Группа ГАЗ» хочет разработать в сотрудничестве с коллегами из Volkswagen новый фургон. Ожидается, что новая модель станет бюджетной альтернативой «каблучкам» Volkswagen Caddy. Работа над проектом уже началась. Именно для нового фургона «Группа ГАЗ» может возродить имя «Волга». Слухи о новом автомобиле LCV-сегмента циркулируют уже давно. Еще в 2006 года «ГАЗ» представил прототип фургона ГАЗ-2332 CityVan (красный автомобиль на фото). Машину построили на модифицированном заднеприводном шасси «Волги» ГАЗ-3110 и оснастили бензиновым 2,4-литровым двигателем Chrysler. Несмотря на положительные отзывы прессы и экспертов, тогда компания так и не решилась запустить новинку в серию.Председатель совета директоров ПАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф полтора года назад вновь заговорил о возрождении марки «Волга». Но конкретной информации хотя бы о выбранной платформе пока нет. Однако, источник, близкий к руководству автозавода, сообщил, что уже согласована стратегия взаимодействия между российскими и зарубежными партнерами. Новинка появится на рынке в 2020 – 2021 годах. Легковые автомобили «Волга» выпускались на Горьковском автозаводе с 1956 по 2010 годы. Последним представителем марки стал седан Volga Siber. По сути, это был перелицованный Chrysler Sebring (JR) образца 2001 года. Сейчас о выпуске легковушек под брендом «Волга» речи пока не идет. 
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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