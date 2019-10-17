17 октября 2019, 19:42
ГАЗ возродит имя «Победа»
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Фото: Роспатент
Федеральный институт промышленной собственности зарегистрировал товарный знак «Победа». Легендарное имя оформили в современном стиле. Как именно «Группа ГАЗ» планирует использовать новый логотип, пока неизвестно.
Фото: drom.ru
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Горьковский автозавод выпускал легковые автомобили под маркой «Победа» в середине XX века. В 1990-е автопроизводитель упустил бренд и был вынужден заново выкупил его у петербургского бизнесмена Павла Андреева в 2009 году. С тех пор право на легендарную марку вновь вернулось ГАЗу. Интересно, что зарегистрированный сейчас новый логотип выполнен шрифтом, напоминающем написание современных моделей автозавода – «ГАЗели Next» и «ГАЗона Next».
Разработка нового логотипа явно свидетельствует о намерении «Группы ГАЗ» вновь вывести марку «Победа» на рынок. В марте 2017 года председатель правления «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф говорил о планах компании выпустить принципиально новое семейство фургонов и минивенов. Тогда в качестве наиболее вероятного имени для новой линейки называлась «Волга», а не «Победа».
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