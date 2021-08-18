ГАЗ все-таки возродил «Победу»: такого никто не ждал
Фото: vk.com/rusautomobile
Свидетельство о регистрации нового товарного знака «Победа» и его нового логотипа было выдано патентным ведомством еще в сентябре 2019 года. В документе указаны разнообразные сферы применения нового товарного знака: автомобили, запчасти, игрушки, различная аппаратура и так далее. Редакция 110KM.RU тогда обратила внимание, что новый логотип выполнен шрифтом, напоминающим написание современных моделей автозавода – «ГАЗели Next» и «ГАЗона Next».
Напомним, Горьковский автозавод выпускал легковые автомобили под маркой «Победа» в середине XX века (ГАЗ М-20). В 1990-е автопроизводитель упустил бренд и был вынужден заново выкупил его у петербургского бизнесмена Павла Андреева в 2009 году. С тех пор право на легендарную марку вновь вернулось ГАЗу.
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