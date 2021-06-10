ГАЗ выпустит новый микроавтобус с цельнометаллическим кузовом
В мае 2021 года ГАЗ запустил в серийное производство ГАЗель NN. На сегодняшний день модель выпускают только в виде бортовых грузовиков с одно- и двухрядной кабинами, и в варианте «цельнометаллический фургон».
ГАЗель NN — это результат глубокой модернизации семейства Next. Модель получила современный салон, полностью светодиодные фары, мультимедийную систему с экраном девять дюймов. Автомобиль оснащен турбодизелем Cummins ISF объемом 2,8 л. и мощностью 149 л.с., который работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач.
Ожидается, что новый микроавтобус семейства NN встанет на конвейер до конца текущего года. На сегодняшний день новый кузов используется только на экспериментальной электрической модели e-NN.
- 390 000 РГАЗ ГАЗель Next 2018 в Москве
- 320 000 РГАЗ ГАЗель Next 2018 в Москве
- 1 098 000 РГАЗ ГАЗель Next 2016 в Москве
- 360 000 РГАЗ ГАЗель Next 2014 в Москве
- 860 000 РГАЗ ГАЗель Next 2014 в Москве
- 1 350 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 529 999 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 338 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 398 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 035 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
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