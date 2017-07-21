21 июля 2017, 09:05

ГАЗ выпустит полностью электрическую ГАЗель NEXT

Горьковский автомобильный завод шагает в ногу со временем: после анонса ГАЗели с автоматической трансмиссией, автопроизводитель объявил, что намерен выпустить полностью электрический микроавтобус.
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Дебют отечественной «зеленой» новинки произойдет в рамках выставки «КомТранс-2017», которая состоится в сентябре этого года. Пока у специалистов завода есть время протестировать разработку должным образом.

Экологически чистым «мотором» обзаведется низкопольный микроавтобус, в котором обеспечен удобный доступ для инвалидов-колясочников.

По предварительным данным, коммерческий транспорт будет оснащен двумя электрическими моторами, суммарная мощность которых составить 122 л.с. Заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления расстояния в 120 км, а максимальная скорость будет равняться 100 км/ч.

В данный момент у «Группы ГАЗ» имеются прототипы электромобилей ГАЗель. В Москву отправится последний экземпляр. Перед Горьковским автозаводом стоит актуальная задача - необходимо решить проблему компонентной базы. Сегодня большая часть комплектующих для электрокаров заказывается у импортных поставщиков, что делает конечный продукт весьма дорогостоящим. В будущем ГАЗ планирует разработать собственный электромотор и управляющую электронику.

Комплектации и технические характеристики

ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовмикроавтобус
Количество дверей/мест3/20
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин121
Объем двигателя2800
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоДТ
Все характеристики
Дизайн и тюнинг GAZ, Газель Газель Некст

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ГАЗ выпустит полностью электрическую ГАЗель NEXT
{{material_120105}}Дебют отечественной «зеленой» новинки произойдет в рамках выставки «КомТранс-2017», которая состоится в сентябре этого года. Пока у специалистов завода есть время протестировать разработку должным образом.Экологически чистым «мотором» обзаведется низкопольный микроавтобус, в котором обеспечен удобный доступ для инвалидов-колясочников.По предварительным данным, коммерческий транспорт будет оснащен двумя электрическими моторами, суммарная мощность которых составить 122 л.с. Заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления расстояния в 120 км, а максимальная скорость будет равняться 100 км/ч.В данный момент у «Группы ГАЗ» имеются прототипы электромобилей ГАЗель. В Москву отправится последний экземпляр. Перед Горьковским автозаводом стоит актуальная задача - необходимо решить проблему компонентной базы. Сегодня большая часть комплектующих для электрокаров заказывается у импортных поставщиков, что делает конечный продукт весьма дорогостоящим. В будущем ГАЗ планирует разработать собственный электромотор и управляющую электронику.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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