ГАЗ выпустит полностью электрическую ГАЗель NEXT
Экологически чистым «мотором» обзаведется низкопольный микроавтобус, в котором обеспечен удобный доступ для инвалидов-колясочников.
По предварительным данным, коммерческий транспорт будет оснащен двумя электрическими моторами, суммарная мощность которых составить 122 л.с. Заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления расстояния в 120 км, а максимальная скорость будет равняться 100 км/ч.
В данный момент у «Группы ГАЗ» имеются прототипы электромобилей ГАЗель. В Москву отправится последний экземпляр. Перед Горьковским автозаводом стоит актуальная задача - необходимо решить проблему компонентной базы. Сегодня большая часть комплектующих для электрокаров заказывается у импортных поставщиков, что делает конечный продукт весьма дорогостоящим. В будущем ГАЗ планирует разработать собственный электромотор и управляющую электронику.
Комплектации и технические характеристики
|ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|микроавтобус
|Количество дверей/мест
|3/20
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|121
|Объем двигателя
|2800
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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