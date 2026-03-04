Летающая Волга и забытые прототипы ГАЗ — уникальные разработки советского автопрома

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 10:27

В начале 1960-х годов на Горьковском автозаводе появился необычный прототип - ГАЗ-16, способный двигаться как по дороге, так и на воздушной подушке. Этот проект стал одним из самых смелых экспериментов советских инженеров, но так и не дошел до серийного производства. Почему он до сих пор вызывает интерес у экспертов и коллекционеров - разбираемся в материале.

История советского автопрома полна неожиданных поворотов, но ГАЗ-16 выделяется даже на фоне этого. В начале 1960-х годов на Горьковском автозаводе под руководством Алексея Смолина был создан опытный автомобиль, который мог не только ездить по асфальту, но и буквально «парить» над поверхностью на воздушной подушке. Подобный подход казался фантастикой для своего времени и до сих пор вызывает удивление у специалистов.

Главная особенность экспериментального автомобиля ГАЗ-16 заключалась в возможности работы в двух принципиально разных режимах движения. В обычном режиме машина напоминала классическую «Волгу», но при включении системы пневматической подвески кузов приподнимался, и автомобиль превращался в нечто среднее между обычной машиной и судном на воздушной подушке.

Этот опытный образец весил около двух тонн. Под его капотом находился двигатель V8 от ГАЗ-13 «Чайка» мощностью 195 л.с., который отвечал за движение колес. Дополнительно на машине были установлены два мотоциклетных двигателя, чья задача заключалась в нагнетании воздуха для создания воздушной подушки.

На шоссе ГАЗ-16 мог разгоняться до 170 км/ч, что по тем временам было впечатляющим результатом. Однако в режиме движения на воздушной подушке максимальная скорость не превышала 40 км/ч, при этом управлять машиной становилось крайне сложно из-за ее парусности и особенностей хода. Инженеры пытались доработать конструкцию, появились модификации ГАЗ-16А и ГАЗ-16Б, но ни одна из них не решила всех выявленных проблем.

В те годы у руководства автомобильной промышленности не было четкого понимания того, каким должен быть конечный продукт и есть ли у него будущее в гражданском секторе. Практическая польза «летающей Волги» вызывала сомнения: сложность управления в режиме парения, высокая стоимость производства и отсутствие необходимой инфраструктуры делали массовое внедрение невозможным. Тем не менее, сам факт появления такого проекта говорит о смелости и креативности советских инженеров.

Сегодня ГАЗ-16 воспринимается как символ эпохи смелых технических экспериментов и инженерного поиска. Несмотря на то, что проект так и не был запущен в серию, он занял свое почетное место в истории отечественного автомобилестроения. Даже спустя десятилетия внешний вид и сама концепция «летающей Волги» вызывают восхищение у коллекционеров и энтузиастов ретроавтомобилей.

Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.

Упомянутые марки: ГАЗ
