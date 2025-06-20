ГАЗ-21 «Волга» и дом с участком: Яндекс Недвижимость и Авто.ру перевели лошадиные силы в квадратные метры
ГАЗ-21 «Волга» 2004 года и загородный дом с участком
Легендарная «Волга» ГАЗ-21 — символ советской автомобильной промышленности и мечта коллекционеров. По заявлению продавца этот экземпляр – один из трёх выпущенных заводом в 2004 году, что объясняет его идеальное состояние и цену в 27,3 млн рублей. За сопоставимую сумму можно приобрести современный загородный дом площадью 160 кв. м с дизайнерским ремонтом и земельным участком 10 соток в посёлке Белоостров. Дом оснащен всеми современными коммуникациями и имеет продуманную планировку.
Иж 2717 «Тигр» 2000 года и квартира в окружении леса
За 6,87 млн рублей можно стать обладателем уникального Иж 2717 «Тигр» — проекта Конструкторского бюро Смирнова. Этот автомобиль 2000 года выпуска с тигровым окрасом и гусеничным шасси вместо колес — яркий образец авторского тюнинга. Пикап с одинарной кабиной оснащен бензиновым двигателем 1.6 л мощностью 73 л.с. и имеет пробег всего 1000 км. Почти за сопоставимую сумму (6,65 млн рублей) можно приобрести уютную квартиру в новостройке с отделкой whitebox в современном жилом комплексе, расположенном в экологически чистом районе в окружении леса.
McLaren 720S 2018 года и четырехкомнатная квартира в центре Петербурга
McLaren 720S — одна из самых популярных моделей легендарной британской марки, начавшей свою историю с побед в Формуле-1 и Ле Мане. Суперкар 2018 года выпуска с карбоновым монококом и двигателем мощностью более 700 л.с. оценивается в 35 млн рублей. Высокая стоимость обусловлена тем, что автомобиль прошел доработку силами спецотдела McLaren Special Operations. Они создали только пять аналогичных экземпляров. За сопоставимую сумму можно приобрести просторную четырехкомнатную квартиру в историческом центре Санкт-Петербурга. Квартира расположена в престижном районе с видами на архитектурные достопримечательности города, а также имеет высокие потолки и классическую планировку.
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23.04.2025, 08:40
Страховая отправила McLaren в тотал из-за пары царапин
На первый взгляд, этот McLaren 720S выглядит как еще один идеальный суперкар из мира высоких скоростей и роскоши. Глянцевый желтый кузов, черные и серебристые колеса, множество деталей из углеродного волокна – все это создает впечатление безупречности. Однако страховая компания сочла его не подлежащим ремонту и планирует продать с аукциона.Читать далее
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03.04.2025, 17:58
В Подмосковье легендарную «Красную шапочку» продают за 6,5 млн рублей
В 1960-х годах на улицах советских городов появился автомобиль, который стал символом удобства и доступности пассажирских перевозок. Это был ГАЗ-М21Т, версия, созданная специально для работы в такси и известная в народе как «Красная шапочка». Своим названием она обязана характерному ярко-красному цвету крыши, который делал машину узнаваемой в потоке. Сейчас в подмосковных Люберцах продают аутентичный автомобиль 1968 года выпуска.Читать далее
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24.01.2025, 07:10
ЦРУ рассекретило каталог запчастей для ГАЗ-21
21-ая «Волга» пришла на смену «Победе» и отличалась от нее отличной динамикой, более комфортабельным салоном и топливной экономичностью. Неудивительно, что новинка советского автопрома привлекла внимание американского шпиона.Читать далее
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05.12.2024, 08:03
Названы самые популярные в России пикапы. Их не выпускают уже 20 лет
Эксперты «Автостат Инфо» проанализировали российский парк пикапов. По состоянию на середину 2024 года в нашей стране было официально зарегистрировано более 400 тысяч таких машин.Читать далее
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08.02.2024, 00:12
5 самых дорогих и странных автомобилей, которые можно купить в феврале 2024 года. Реплики и самоделки
Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
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07.11.2023, 11:00
5 самых дорогих автомобилей ГАЗ в ноябре 2023 года: «капсулы времени» по цене квартиры
Сборку легковых автомобилей обещают возобновить на мощностях Горьковского автозавода летом 2024 года. С большой долей вероятности, легендарное имя «Волга» получит перелицованная модель китайского бренда. Но на вторичном рынке можно и по сей день встретить немало легковых автомобилей, собранных в Нижнем Новгороде двадцать и более лет назад.Читать далее
-
23.04.2025, 08:40
Страховая отправила McLaren в тотал из-за пары царапин
На первый взгляд, этот McLaren 720S выглядит как еще один идеальный суперкар из мира высоких скоростей и роскоши. Глянцевый желтый кузов, черные и серебристые колеса, множество деталей из углеродного волокна – все это создает впечатление безупречности. Однако страховая компания сочла его не подлежащим ремонту и планирует продать с аукциона.Читать далее
-
03.04.2025, 17:58
В Подмосковье легендарную «Красную шапочку» продают за 6,5 млн рублей
В 1960-х годах на улицах советских городов появился автомобиль, который стал символом удобства и доступности пассажирских перевозок. Это был ГАЗ-М21Т, версия, созданная специально для работы в такси и известная в народе как «Красная шапочка». Своим названием она обязана характерному ярко-красному цвету крыши, который делал машину узнаваемой в потоке. Сейчас в подмосковных Люберцах продают аутентичный автомобиль 1968 года выпуска.Читать далее
-
24.01.2025, 07:10
ЦРУ рассекретило каталог запчастей для ГАЗ-21
21-ая «Волга» пришла на смену «Победе» и отличалась от нее отличной динамикой, более комфортабельным салоном и топливной экономичностью. Неудивительно, что новинка советского автопрома привлекла внимание американского шпиона.Читать далее
-
05.12.2024, 08:03
Названы самые популярные в России пикапы. Их не выпускают уже 20 лет
Эксперты «Автостат Инфо» проанализировали российский парк пикапов. По состоянию на середину 2024 года в нашей стране было официально зарегистрировано более 400 тысяч таких машин.Читать далее
-
08.02.2024, 00:12
5 самых дорогих и странных автомобилей, которые можно купить в феврале 2024 года. Реплики и самоделки
Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
-
07.11.2023, 11:00
5 самых дорогих автомобилей ГАЗ в ноябре 2023 года: «капсулы времени» по цене квартиры
Сборку легковых автомобилей обещают возобновить на мощностях Горьковского автозавода летом 2024 года. С большой долей вероятности, легендарное имя «Волга» получит перелицованная модель китайского бренда. Но на вторичном рынке можно и по сей день встретить немало легковых автомобилей, собранных в Нижнем Новгороде двадцать и более лет назад.Читать далее
- 19 950 000 РMcLaren 720S 2019 в Москве
- 2 900 000 РГАЗ 21 «Волга» 1969 в Москве
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- 1 900 000 РГАЗ 21 Волга 1964 в Москве
- 410 000 РГАЗ 21 «Волга» 1959 в Москве
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- 1 050 000 РГАЗ 21 Волга 1961 в Москве
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