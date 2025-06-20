ГАЗ-21 «Волга» и дом с участком: Яндекс Недвижимость и Авто.ру перевели лошадиные силы в квадратные метры

ГАЗ-21 «Волга» 2004 года и загородный дом с участком

Фото: auto.ru

Легендарная «Волга» ГАЗ-21 — символ советской автомобильной промышленности и мечта коллекционеров. По заявлению продавца этот экземпляр – один из трёх выпущенных заводом в 2004 году, что объясняет его идеальное состояние и цену в 27,3 млн рублей. За сопоставимую сумму можно приобрести современный загородный дом площадью 160 кв. м с дизайнерским ремонтом и земельным участком 10 соток в посёлке Белоостров. Дом оснащен всеми современными коммуникациями и имеет продуманную планировку.

Иж 2717 «Тигр» 2000 года и квартира в окружении леса

Фото: auto.ru

За 6,87 млн рублей можно стать обладателем уникального Иж 2717 «Тигр» — проекта Конструкторского бюро Смирнова. Этот автомобиль 2000 года выпуска с тигровым окрасом и гусеничным шасси вместо колес — яркий образец авторского тюнинга. Пикап с одинарной кабиной оснащен бензиновым двигателем 1.6 л мощностью 73 л.с. и имеет пробег всего 1000 км. Почти за сопоставимую сумму (6,65 млн рублей) можно приобрести уютную квартиру в новостройке с отделкой whitebox в современном жилом комплексе, расположенном в экологически чистом районе в окружении леса.





McLaren 720S 2018 года и четырехкомнатная квартира в центре Петербурга

Фото: auto.ru

McLaren 720S — одна из самых популярных моделей легендарной британской марки, начавшей свою историю с побед в Формуле-1 и Ле Мане. Суперкар 2018 года выпуска с карбоновым монококом и двигателем мощностью более 700 л.с. оценивается в 35 млн рублей. Высокая стоимость обусловлена тем, что автомобиль прошел доработку силами спецотдела McLaren Special Operations. Они создали только пять аналогичных экземпляров. За сопоставимую сумму можно приобрести просторную четырехкомнатную квартиру в историческом центре Санкт-Петербурга. Квартира расположена в престижном районе с видами на архитектурные достопримечательности города, а также имеет высокие потолки и классическую планировку.

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