Какие малоизвестные особенности и прототипы скрывала легендарная ГАЗ-24 и почему она до сих пор вызывает споры среди автолюбителей

11 февраля 2026, 05:51
ГАЗ-24 «Волга»: не просто советский автомобиль, а технический симбиоз эпохи
ГАЗ-24 «Волга» - не просто символ эпохи, а автомобиль с уникальными техническими решениями и редкими модификациями. В материале раскрываются неожиданные факты о создании, цветах и судьбе этой машины, которые до сих пор удивляют экспертов.
ГАЗ-24 «Волга» — автомобиль, ставший поворотной частью истории СССР и до сих пор вызывающий живой интерес у коллекционеров и автолюбителей. Эта модель не только обеспечивает статус владельца, но и задает стандарты для машин целого поколения. В советское время «Волга» ассоциировалась с властью, престижем и высоким положением в обществе. На ней передвигались руководители, милиция, директора предприятий, а также сотрудники спецслужб. Черная «Волга» также стала эксклюзивной и имела статус премиального авто.
Однако за фасадом узнаваемого силуэта открылось множество малоизвестных деталей и инженерных решений, которые сделали ГАЗ-24 по-настоящему уникальным. Например, версия универсала с индексом ГАЗ-24-02, отличавшаяся характерным запахом кожзаменителя в салоне, активно использовалась в такси и на скорой помощи. Именно в декабре 1968 года были собраны первые прототипы пятидверных универсалов, которые прошли заводские испытания и стали предвестниками массового производства.
Необычные цвета и зарубежные модели
В конце 60-х годов для таксомоторов был присвоен особый «фисташковый специальный» цвет, который не встречался ни на одной другой советской машине. Этот контраст подбирали с учетом гармонии с городским ландшафтом и создания эффекта. До 1978 года такси окрашивали именно в этот цвет, пока ему на смену не пришел лимонно-желтый. При таком подходе к выбору окраски особое внимание уделялось деталям и выделению «Волгу» среди других автомобилей на дорогах страны.
Инженеры и дизайнеры ГАЗа при создании ГАЗ-24 ориентировались на более чем двадцать западных моделей, среди которых были Ford Falcon, Chevrolet Corvair, Mercedes-Benz 220, Peugeot 404 и даже Citroen DS-19. Некоторые из этих машин специально привозили для сравнительных испытаний, чтобы подвергнуть разработке. В результате «Волга» вобрала в себе лучшие черты немецкого автопрома.
Эксперименты с разработкой и техническими инновациями
Первые проекты универсала предлагали двухуровневую крышу со стеклянными секциями, что было крайне модно в 60-х. Однако от этой идеи отказались, сосредоточившись на практичности: ровный пол, складывающиеся сиденья, отдельный отсек для запаски. В итоге эти решения перешли на серийное производство и сделали машину удобной для разных задач.
Параллельно с основной концепцией разрабатывался роскошный седан с шестицилиндровым мотором и оригинальными фарами, но после неудачного испытания прототип так и не попал на конвейер. Один из опытных образцов, получивший 15-й номер, был даже представлен для патентования, а инженерам пришлось доказывать наличие плагиата перед чиновниками, сравнивающими «Волгу» с Opel Kapitan.
Редкие факты и особенности конструкции
Среди интересных технических решений стоит отметить полностью симметричную переднюю панель, позволяющую выпускать машину с правым рулем для экспорта. Гнутые стекла дверей окружают просторный салон, использование 15-дюймовых шин от ЗИМа и возможность установки цепочек противоскольжения делают автомобиль универсальным для международных условий эксплуатации.
Выпуклая штамповка на капоте не только увеличила освещение, но и сместила воздушный фильтр и пробку радиатора под низкий передний план. Радиаторная решетка, выполненная в стиле «китового США», стала узнаваемой чертой модели, хотя она делалась из одного элемента, а не из семи, как у предшественниц.
Наследия и современные разработки на базе ГАЗ-24
ГАЗ-24 выпускалась до 1986 года, после чего ее сменили модернизированные версии, а в 1992 году - ГАЗ-31-029. Всего было собрано почти полтора миллиона экземпляров всех модификаций. Сегодня энтузиасты продолжают развивать и дорабатывать эти машины, превращая их в настоящие арт-объекты. Например, московский лоурайдер на базе «Волги» научил авто «танцевать» и «прыгать», а его салон планируют перекрасить в редкий синий цвет, который поставлялся только в 1983 году.
История ГАЗ-24 - это не только рассказ о техническом прогрессе, но и например, как автомобиль может стать частью культурного наследия страны.
