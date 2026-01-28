Почему ГАЗ-3105 остался экспериментом и что помешало его успеху в 90-х

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 12:33

ГАЗ-3105: забытый проект, который мог изменить российский автопром

ГАЗ-3105: забытый проект, который мог изменить российский автопром

Почему ГАЗ-3105 остался экспериментом и что помешало его успеху в 90-х

ГАЗ-3105: забытый проект, который мог изменить российский автопром

ГАЗ-3105 - редкий пример отечественного автомобиля, который опередил свое время, но так и не стал массовым. Почему этот проект с уникальными технологиями не получил развития, и как он повлиял на будущее российского автопрома - в нашем материале.

ГАЗ-3105 - редкий пример отечественного автомобиля, который опередил свое время, но так и не стал массовым. Почему этот проект с уникальными технологиями не получил развития, и как он повлиял на будущее российского автопрома - в нашем материале.

ГАЗ-3105 — автомобиль, о котором сегодня вспоминают лишь самые преданные сторонники отечественной техники. В конце 80-х годов этот проект обещал стать настоящим прорывом для советского автопрома. Инженеры ГАЗа разработали машину, непохожую ни на одну из прежних «Волг», и вложили в нее все, что тогда считалось передовым: независимая подвеска типа McPherson, речное рулевое управление с гидроусилителем, дисковые тормоза на всех колесах, новые моторы и совершенно иная трансмиссия. Вдохновлялись, конечно, западными образцами - в первую очередь Audi 100, но технические решения были найдены, а не скопированы.

В те годы проект поддерживался государством, и казалось, что у ГАЗ-3105 есть все шансы стать серийной машиной для новой России. Однако политические перемены конца 80-х и начала 90-х перечеркнули эти планы. После того как Михаил Горбачев распорядился прекратить выпуск представительской «Чайки» ГАЗ-14 и уничтожить оборудование, а затем и вовсе исчезло государственное финансирование, судьба ГАЗ-3105 оказалась под вопросом. Проект заморозили, и его дальнейшая судьба стала символом эпохи перемен.

В 1994 году, уже в новой России, президент подписал соглашение о запуске мелкосерийного производства ГАЗ-3105. Но деньги на полноценную сборку не выделялись, и машины собирались вручную, из остатков комплектующих и деталей от Audi, Ford, Volvo. Несмотря на это, автомобиль получился современным для своего времени: динамика, управляемость и комфорт не уступали лучшим иномаркам конца 80-х. Интерьер был выполнен на уровне, а технические характеристики впечатляли даже скептиков.

Однако все эти преимущества не спасли проект. Цена машины оказалась заоблачной — около 80 тысяч долларов, что делало ее недоступной для большинства россиян. На рынке уже появились подержанные и новые иномарки, которые предлагали больше за меньшие деньги. В итоге ГАЗ-3105 так и остался редким экземпляром, который сегодня можно встретить разве что на выставках или в исторических коллекциях.

ГАЗ-3105 – это не просто автомобиль, а символ неиспользованных возможностей и амбиций отечественного автопрома. Это показало, что даже в условиях кризиса и при постоянной поддержке инженеры способны были создавать по-настоящему интересные и современные машины. Но суровая реальность 90-х не позволила этому проекту выйти за рамки эксперимента. Сегодня ГАЗ-3105 - напоминание о том, как многое могло бы измениться, если бы обстоятельства сложились иначе.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Магнитогорск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться