Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 06:45

ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309: как дизельные грузовики изменили рынок СССР и России

ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309: как дизельные грузовики изменили рынок СССР и России

Как и зачем появились ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309, и в чём между ними разница

ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309: как дизельные грузовики изменили рынок СССР и России

ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 появились как ответ на устаревание ГАЗ-53 и новые требования к грузоподъемности и экономичности. Эти модели стали важной вехой для отечественного автопрома, а их конструктивные особенности до сих пор вызывают интерес у специалистов и владельцев коммерческого транспорта.

ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 появились как ответ на устаревание ГАЗ-53 и новые требования к грузоподъемности и экономичности. Эти модели стали важной вехой для отечественного автопрома, а их конструктивные особенности до сих пор вызывают интерес у специалистов и владельцев коммерческого транспорта.

Появление ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 стало поворотным моментом для отечественного грузового автопарка. В конце 1960-х годов ГАЗ-53 и ГАЗ-52 уже перестали отвечать современным требованиям: их бензиновые двигатели занимали лидирующие позиции по расходу топлива и отличались ограниченным ресурсом. Конструкторы Горьковского автозавода решили создать принципиально новые грузовики с дизельными моторами, усиленной рамой и кабиной нового поколения.

Работа над проектом четвертого поколения началась еще в 1970-х годах, но из-за особенностей плановой экономики и отсутствия стимулов к ускоренному развитию первые опытные образцы появились только к началу 1980-х. Испытания стартовали в 1983 году, причем особое внимание уделялось модификации ГАЗ-6008 — автопоезду с прицепом и боковой выгрузкой, рассчитанному на работу в сельском хозяйстве. Для таких условий требовался надежный дизель, и специально для ГАЗ-3307 с учетом климатических особенностей был создан двигатель ГАЗ-5441.10.

Главные отличия между ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 заключались в трансмиссии и конструктивных деталях: у «3309» появились пятиступенчатая коробка передач и более высокий воздухозаборник, что делало его более подходящим для смешанных и шоссейных перевозок. Оба грузовика проектировались с расчетом на грузоподъемность 4,5 тонны, что соответствовало требованиям времени.

Однако установка дизельного двигателя оказалась непростой задачей. ГАЗ-5441.10 был разработан на базе передовых технологий Deutz, но имел ряд особенностей: впервые использовался турбонаддув, а головка блока цилиндров была разделена для каждого цилиндра. Это решение положительно сказалось на тяговых характеристиках, но усложнило обслуживание — потребовался постоянный контроль температуры и чистоты ребер охлаждения. Турбина создавала дополнительную нагрузку, а неправильное выключение мотора могло привести к перегреву.

В результате, несмотря на преимущества дизеля в экономичности, часть машин дополнительно оснащали бензиновым двигателем ЗМЗ-53-11, который был мощнее, но проигрывал в расходе топлива. Кабина была позаимствована у модели ГАЗ-4301. Производство ГАЗ-3307 стартовало в 1988 году, а ГАЗ-53-12 окончательно ушел с конвейера только в 1993-м. В 1990-х годах из-за финансовых трудностей выпуск новых моделей периодически приостанавливался, чтобы поддержать продажи дизельного ГАЗ-3309, который официально начали выпускать с 1994 года, но уже к 1998-му его производство было прекращено.

История ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 — это пример того, как технические решения и реальные экономические условия влияют на судьбу целого класса автомобилей. Эти грузовики стали символом перехода от старых бензиновых моделей к более современным дизельным, а их конструктивные особенности до сих пор изучаются специалистами. Важно помнить, что развитие отечественного автопрома часто определяется не только инженерными находками, но и внешними факторами: финансированием, спросом и доступностью технологий. Сегодня интерес к этим моделям не угасает — они по-прежнему востребованы на вторичном рынке, что свидетельствует о своевременности внедрения новых разработок в сегменте коммерческого транспорта.

В начале 2000-х годов ГАЗ получил новый турбодизель ММЗ Д-245.7, а с 2006 года его начали устанавливать на ГАЗ-3309. Позже появились версии с двигателями Cummins ISF 3.8L и ярославским ЯМЗ-53442.10. Окончательно производство ГАЗ-3309 завершилось в 2020 году. Интересно, что вопросы устойчивости и надежности грузовиков ГАЗ до сих пор актуальны: например, эксперты отмечают, что некоторые отечественные модели сохраняют кузов без признаков коррозии даже спустя годы интенсивной эксплуатации подробнее в материале о стойкости кузова Лады .

Упомянутые модели: ГАЗ 3307
Упомянутые марки: ГАЗ
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