Почему Вепрь сняли с производства и что выбрать вместо него — все нюансы и детали

21 декабря 2025, 19:22
ГАЗ-330811 Вепрь: легендарный грузопассажирский внедорожник и его современная альтернатива
ГАЗ-330811 Вепрь: легендарный грузопассажирский внедорожник и его современная альтернатива
ГАЗ-330811 Вепрь - редкий гость на дорогах, но его возможности впечатляют. Почему модель исчезла с рынка? Чем ее может заменить Садко NEXT с кузовом ЦМФ? Узнайте, какие опции доступны.
ГАЗ-330811, известный под именем «Вепрь», считается одним из самых универсальных и выносливых автомобилей для сложных условий. Его цельнометаллический кузов и дизельный мотор ЯМЗ-534 уверенно преодолевали бездорожье, а вместительный салон на 11 человек делал машину идеальной для перевозки людей и грузов в труднодоступных районах.
Главное достоинство «Вепря» - его проходимость. Полный привод, система контроля давления в шинах, механическая лебедка и самоблокирующиеся дифференциалы, постоянная уверенность на любой поверхности: от раскисшей грунтовки до каменных русел рек. Внутри - просторно, по периметру установлены диваны, дополнительное отопление и автономный подогреватель, обеспечивающие комфорт даже в суровых климатических условиях.
Однако время не стоит на месте. Производство ГАЗ-330811 завершено, и найти новый экземпляр практически невозможно. Тем, кто ищет аналогичный по возможности автомобиль, стоит обратить внимание на «Садко NEXT» с цельнометаллическим кузовом (ЦМФ). Эта модель вобрала в себя лучшие черты лидера, но получила современные доработки и улучшения, сохранив при этом надежность и функциональность.
Комплектация «Вепря» впечатляет: дизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 134 л.с., механическая коробка передач на 5 ступеней, два топливных бака по 105 литров, гидроусилитель руля, предпусковой подогреватель, автономный обогреватель, тахограф и даже механическая лебедка на переднем бампере. Для водителя и пассажиров предусмотрены четыре двери, включая заднюю, а также запасное колесо и дополнительную систему безопасности.
