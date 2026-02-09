Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 05:59

ГАЗ-34: армейский грузовик, который мог изменить рынок, но остался в тени

История трёхосного ГАЗ-34: как уникальный советский грузовик прошёл испытания, но уступил место конкурентам

ГАЗ-34 - редкий пример советской инженерии, который мог стать массовым армейским грузовиком. Несмотря на успешные испытания и уникальные технические решения, проект так и не получил путевку в жизнь. Почему это важно для понимания развития отечественного автопрома - в нашем материале.

История ГАЗ-34 - это не просто рассказ о забытом грузовике, а иллюстрация того, как решения на уровне отрасли могут перечеркнуть даже самые перспективные разработки. В 1960-х годах, когда армия и народное хозяйство остро нуждались в новых машинах повышенной проходимости, Горьковский автозавод получил задание создать трехосный грузовик. На предприятии уже был опыт: ещё в 1930-х здесь выпустили ГАЗ-ААА, а позже попытались внедрить ГАЗ-33. Но именно ГАЗ-34 стал самой амбициозной попыткой завода выйти за рамки привычной специализации.

В основе проекта лежит идея глубокого объединения с уже известными моделями. Внешне ГАЗ-34 напоминал удлинённую «шишигу» — ГАЗ-66, но отличия были куда выше. Для новой машины пришлось искать и дорабатывать необходимые агрегаты: мощность двигателя была увеличена до 140 л.с. Мотор позаимствовали от представительской «Чайки», адаптировав его под низкоподоктановый бензин. Позже этот мотор, уже модернизированный, ставили на ГАЗ-53 и БРДМ-2. По другим сведениям, использовался и двигатель от ГАЗ-66 мощностью 115 л.с.

Трансмиссию разработали с нуля: сцепление взяли на ЗиЛ-130, коробку передач и раздатку - на ЗиЛ-131, привод на задние колеса сделали по образцу ЗиЛ-157. От ГАЗ-66 достались кабина, мосты, два бензобака по 210 литров, тормоза, односкатные колеса и лебедка. Платформу удлинили и усилили, чтобы перевозить до 27 человек. В итоге получился грузовик легче ЗиЛ-131 на 1,3 тонны, но менее зрелищный.

Испытания в экстремальных условиях

Проверка ГАЗ-34 проходила не только на полигонах, но и в суровых условиях: от песков Каракумов при +43° до морозов Коми. Машины возили грузы, перевозили личный состав, буксировали артиллерию. Испытания длились пять лет, и по их итогам ни в военной, ни в гражданской комиссии не возникло серьезных претензий к машине. ГАЗ-34 показал себя надежным и выносливым, а его проходимость и универсальность отмечали даже скептики.

Однако серийное производство так и не стартовало. Причина - не в технических соображениях, а в отраслевой политике. В эти годы каждый завод должен был строго занимать свои ниши: ГАЗ — среднетоннажные грузовики, ЗиЛ и Урал — тяжелые. Даже успешные испытания не смогли изменить этот подход. В итоге на конвейер пошли более мощные ЗиЛ-131 и Урал-375, а ГАЗ-34 остался в статусе опытной партии - по разным данным, было собрано от 5 до 20 экземпляров.

Конкуренция и неудачные попытки

Горьковчанам не предоставили возможность создать небольшой тяжелый грузовик. Позже был разработан еще один трехосник на базе ГАЗ-53 с наклонами шин и грузоподъемностью 7 тонн. Но и этот проект не получил развития: на ЗиЛе уже готовили к запуску ЗиЛ-133, который и занимался выпуском ничем, кроме грузовиков. После этого ГАЗ окончательно сосредоточился на своей традиционной продукции.

История ГАЗ-34 - это пример того, как даже удачные инженерные решения могут остаться невостребованными из-за стратегических решений. Машина, которая могла бы стать впечатляющей и востребованной, так и осталась редким экспонатом в истории советского автопрома. 

Упомянутые марки: ГАЗ
