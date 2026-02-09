История трёхосного ГАЗ-34: как уникальный советский грузовик прошёл испытания, но уступил место конкурентам

9 февраля 2026, 05:59
ГАЗ-34: армейский грузовик, который мог изменить рынок, но остался в тени
ГАЗ-34 - редкий пример советской инженерии, который мог стать массовым армейским грузовиком. Несмотря на успешные испытания и уникальные технические решения, проект так и не получил путевку в жизнь. Почему это важно для понимания развития отечественного автопрома - в нашем материале.
История ГАЗ-34 - это не просто рассказ о забытом грузовике, а иллюстрация того, как решения на уровне отрасли могут перечеркнуть даже самые перспективные разработки. В 1960-х годах, когда армия и народное хозяйство остро нуждались в новых машинах повышенной проходимости, Горьковский автозавод получил задание создать трехосный грузовик. На предприятии уже был опыт: ещё в 1930-х здесь выпустили ГАЗ-ААА, а позже попытались внедрить ГАЗ-33. Но именно ГАЗ-34 стал самой амбициозной попыткой завода выйти за рамки привычной специализации.
В основе проекта лежит идея глубокого объединения с уже известными моделями. Внешне ГАЗ-34 напоминал удлинённую «шишигу» — ГАЗ-66, но отличия были куда выше. Для новой машины пришлось искать и дорабатывать необходимые агрегаты: мощность двигателя была увеличена до 140 л.с. Мотор позаимствовали от представительской «Чайки», адаптировав его под низкоподоктановый бензин. Позже этот мотор, уже модернизированный, ставили на ГАЗ-53 и БРДМ-2. По другим сведениям, использовался и двигатель от ГАЗ-66 мощностью 115 л.с.
Трансмиссию разработали с нуля: сцепление взяли на ЗиЛ-130, коробку передач и раздатку - на ЗиЛ-131, привод на задние колеса сделали по образцу ЗиЛ-157. От ГАЗ-66 достались кабина, мосты, два бензобака по 210 литров, тормоза, односкатные колеса и лебедка. Платформу удлинили и усилили, чтобы перевозить до 27 человек. В итоге получился грузовик легче ЗиЛ-131 на 1,3 тонны, но менее зрелищный.
Испытания в экстремальных условиях
Проверка ГАЗ-34 проходила не только на полигонах, но и в суровых условиях: от песков Каракумов при +43° до морозов Коми. Машины возили грузы, перевозили личный состав, буксировали артиллерию. Испытания длились пять лет, и по их итогам ни в военной, ни в гражданской комиссии не возникло серьезных претензий к машине. ГАЗ-34 показал себя надежным и выносливым, а его проходимость и универсальность отмечали даже скептики.
Однако серийное производство так и не стартовало. Причина - не в технических соображениях, а в отраслевой политике. В эти годы каждый завод должен был строго занимать свои ниши: ГАЗ — среднетоннажные грузовики, ЗиЛ и Урал — тяжелые. Даже успешные испытания не смогли изменить этот подход. В итоге на конвейер пошли более мощные ЗиЛ-131 и Урал-375, а ГАЗ-34 остался в статусе опытной партии - по разным данным, было собрано от 5 до 20 экземпляров.
Конкуренция и неудачные попытки
Горьковчанам не предоставили возможность создать небольшой тяжелый грузовик. Позже был разработан еще один трехосник на базе ГАЗ-53 с наклонами шин и грузоподъемностью 7 тонн. Но и этот проект не получил развития: на ЗиЛе уже готовили к запуску ЗиЛ-133, который и занимался выпуском ничем, кроме грузовиков. После этого ГАЗ окончательно сосредоточился на своей традиционной продукции.
История ГАЗ-34 - это пример того, как даже удачные инженерные решения могут остаться невостребованными из-за стратегических решений. Машина, которая могла бы стать впечатляющей и востребованной, так и осталась редким экспонатом в истории советского автопрома.
Похожие материалы GAZ
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:59
Владение тягачом SITRAK C7H подорожало: как изменились расходы за год
Вышло исследование: за год расходы на содержание седельного тягача SITRAK C7H MAX 4×2 заметно увеличились, несмотря на снижение цены самого автомобиля. Почему эксплуатация стала дороже, какие суммы теперь приходится закладывать в бюджет и что это сулит владельцам - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота, но цифры говорят сами за себя.Читать далее
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:37
Ресурс двигателя Lada: сколько реально проходит мотор без капремонта
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, каков реальный ресурс двигателей Lada и что может его сократить. Многие знают, что даже топливо способно серьезно повлиять на срок службы мотора. Какие еще детали важны - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 11:29
Производство тормозных колодок FAP: как устроен современный китайский завод
Как сегодня на китайских заводах создают тормозные колодки для российского рынка. Мало кто знает, что современные технологии и строгий контроль качества уже стали нормой. Что скрывается за привычной упаковкой - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
