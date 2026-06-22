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Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 16:32

ГАЗ-51 и ГАЗ-52: почему два грузовика выпускались параллельно почти 30 лет

ГАЗ-51 и ГАЗ-52: почему два грузовика выпускались параллельно почти 30 лет

Два грузовика, одна эпоха - как и почему параллельное производство ГАЗ-51 и ГАЗ-52 изменило советский автопром

ГАЗ-51 и ГАЗ-52: почему два грузовика выпускались параллельно почти 30 лет

История одновременного производства ГАЗ-51 и ГАЗ-52 - пример того, как нехватка ресурсов и особенности конструкции определяли судьбу техники в СССР. Почему эти грузовики не спешили снимать с конвейера и как это повлияло на развитие автопрома - в материале.

История одновременного производства ГАЗ-51 и ГАЗ-52 - пример того, как нехватка ресурсов и особенности конструкции определяли судьбу техники в СССР. Почему эти грузовики не спешили снимать с конвейера и как это повлияло на развитие автопрома - в материале.

Почти три десятилетия на Горьковском автозаводе одновременно с конвейера сходили два грузовика — ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Это не просто исторический курьёз, а наглядный пример того, как советская промышленность искала баланс между технологическими возможностями и реальным спросом. В условиях постоянного дефицита комплектующих и ограниченной производственной мощности такой подход позволял обеспечивать стабильную поставку техники для народного хозяйства.

ГАЗ-51 начал свою историю в 1946 году и быстро стал массовым грузовиком послевоенного СССР. За десять лет модель модернизировали до версии ГАЗ-51А, но даже после появления более современного ГАЗ-52 в 1958 году старый «пятьдесят первый» не спешили снимать с производства. Причина была проста: выпуск деталей для ГАЗ-51 был отлажен до мелочей, а новые кабины для ГАЗ-52 и ГАЗ-53 выпускались в недостаточном количестве. Это позволяло экономить ресурсы и обеспечивать бесперебойную работу транспорта по всей стране.

С технической точки зрения ГАЗ-51А отличался цельнометаллической кабиной, характерной для 40-х годов, снаряжённой массой 2710 кг и колёсной базой 3300 мм. Грузоподъёмность в 2500 кг стала стандартной, которую затем унаследовал и ГАЗ-52. Оба грузовика были максимально унифицированы: основные детали и узлы совпадали, что снижало затраты на производство и обслуживание.

ГАЗ-52, появившийся в 1958 году, получил удлинённую до 3700 мм колёсную базу и увеличенную снаряжённую массу — 2815 кг. В 1964 году кабину обновили: передняя часть стала более современной, а фары были размещены ниже габаритных огней. Эти изменения позволили создать модификации ГАЗ-52-01 и ГАЗ-52-03. Оба грузовика оснащались шестицилиндровыми двигателями объёмом 3,48 литра, но у ГАЗ-51А мощность составляла 70 л.с., а у ГАЗ-52-01 — уже 75 л.с. Коробка передач — четырёхступенчатая, без синхронизаторов.

До 1975 года тормозные системы этих моделей были далеки от совершенства: гидравлические барабанные тормоза не имели усилителя. Только в 1975 году на ГАЗ-52-04 появился гидровакуумный усилитель, что повысило безопасность и комфорт. Подвеска — классическая: длинные рессоры и телескопические амортизаторы.

Параллельное производство объяснялось не только экономией на деталях, но и банальным дефицитом новых кабин для унифицированных семейств ГАЗ-52 и ГАЗ-53. В итоге ГАЗ-51А выпускался до 1975 года, уступив место ГАЗ-52-04, который продержался на конвейере до 1989 года. Такой подход позволял максимально эффективно использовать производственные мощности и поддерживать стабильное снабжение техникой потребителей по всей стране.

ГАЗ-51 послужил основой для целого ряда зарубежных аналогов — польских, китайских, корейских, — что подтвердило его универсальность и надёжность. История этих грузовиков — это не только техника, но и способность советской промышленности адаптироваться к сложным условиям, находить решения там, где, казалось бы, их нет. Подобный опыт может быть полезен и сегодня, когда автопроизводители снова сталкиваются с проблемами дефицита и необходимостью быстро реагировать на изменения рынка.

Интересно, что опыт параллельного выпуска моделей находит отражение и в современном отечественном автопроме. Например, в материале о первых 1000 км пробега Lada Vesta Cross с вариатором рассматриваются плюсы и минусы одновременного присутствия разных модификаций на рынке — подробнее об этом можно узнать в соответствующем анализе особенностей эксплуатации современных моделей .

Упомянутые марки: ГАЗ
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