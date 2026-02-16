Предшественник «шишиги»: Почему ГАЗ-62 не был копией Dodge и УАЗа вопреки такому мнению

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 05:33

ГАЗ-62: как создавался самый загадочный армейский грузовик СССР

ГАЗ-62 - редкий пример советского грузовика, о котором до сих пор ходят споры. Почему его считают аналогом Dodge, как проходили испытания и что отличало его от других моделей - в нашем материале.

История ГАЗ-62 - это не просто очередная страница в летописи советского автопрома. Этот грузовик стал настоящей загадкой для специалистов и энтузиастов: его происхождение окутано мифами, а технические решения до сих пор вызывают споры. Интерес к ГАЗ-62 не случаен - именно он стал попыткой создать в СССР универсальный армейский автомобиль, способный заменить зарубежные аналоги и решить задачи, которые ранее казались невозможными.

Вопреки расхожему мнению, ГАЗ-62 не был ни прямым потомком УАЗ-300, ни копией американского Dodge ¾. Его грузоподъемность изначально закладывалась на уровне одной тонны, что заметно превосходило возможности «американца». К тому же, проектировщики из Горького не использовали наработки Ульяновского завода - об этом прямо заявлял заместитель главного конструктора ГАЗа Александр Просвирин еще в 1953 году. Это важный момент: многие до сих пор ошибочно считают ГАЗ-62 развитием других советских моделей, хотя на деле он был самостоятельной разработкой.

Задание от военных и первые шаги

Инициатива создания нового грузовика исходила от Военного министерства СССР. В начале 1950-х годов армия остро нуждалась в полноприводной машине грузоподъемностью около тонны, способной буксировать артиллерию, перевозить вооружение и личный состав, а также работать в самых тяжелых условиях. В СССР подобных автомобилей не выпускали, и задача была амбициозной.

Впервые о ГАЗ-62 заговорили в октябре 1951 года, когда в межведомственной переписке появилось упоминание о новой машине. Уже в 1952 году Горьковский автозавод получил официальное задание: разработать опытные образцы и подготовить производство к концу 1954 года. Военные сформулировали жесткие требования: машина должна была преодолевать брод глубиной до 65 см без дополнительной подготовки, иметь надежные агрегаты с ресурсом не менее 75 000 км до капремонта, быть оснащенной лебедкой и устройствами для запуска двигателя в мороз.

Испытания и доработки: путь к совершенству

Первый опытный ГАЗ-62 собрали в октябре 1952 года, второй - в феврале 1953-го. Оба оснащались двигателем ГАЗ-51, поскольку новый мотор еще находился в разработке. Испытания выявили ряд проблем: например, при движении по воде в ступицы колес попадала влага, что вынудило инженеров установить двойные сальники. Проверялась и защита от радиопомех, и прочность рамы, и надежность подвески.

Многие узлы были унифицированы с ГАЗ-56, что облегчало производство и обслуживание. В декабре 1955 года появились два автомобиля третьей серии с доработанными сцеплением, тормозами, карданными валами и подвеской. Эти машины прошли ускоренные испытания на 6000 км, после чего военные вновь выдвинули новые требования - теперь требовалось полностью изменить конструкцию.

Переосмысление концепции и финальный облик

В результате всех доработок и требований военных, в 1958 году появился первый бескапотный образец ГАЗ-62. У него изменилась колесная база, платформа, но грузоподъемность даже выросла - до 1,1 тонны. Это был уже совсем другой автомобиль, хотя и сохранивший часть технических решений предшественников.

История ГАЗ-62 - пример того, как сложные задачи и постоянные требования к доработкам могут привести к появлению уникального продукта, который не вписывается в привычные рамки. Этот грузовик так и остался редкостью, но его вклад в развитие советской военной техники сложно переоценить.

Упомянутые марки: ГАЗ
