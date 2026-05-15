Автор: Мария Степанова

15 мая 2026, 06:36

ГАЗ-69: как советский внедорожник изменил подход к армейской и гражданской технике

ГАЗ-69 против конкурентов: Автомобиль без замков — парадоксы легендарного советского вездехода

ГАЗ-69 стал не просто очередным автомобилем, а настоящим символом послевоенной эпохи. Его история - это пример того, как инженерные решения и государственные задачи формировали транспорт, который десятилетиями служил армии, сельскому хозяйству и простым людям. Почему интерес к «Козлику» не угасает даже сегодня - разбираемся в деталях.

ГАЗ-69 - автомобиль, который стал для СССР не просто транспортом, а настоящим помощником для армии и дорожных служб. Его появление в начале 1950-х годов было ответом на острую потребность страны в универсальных внедорожниках, способных заменить конфигурацию модели и справляться с суровыми условиями российских дорог.

В 1946 году Горьковский автомобильный завод получил государственный заказ на разработку нового полноприводного легкового автомобиля. Требования были приняты: машина должна была перевозить груз весом до 800 кг, быть опорой для командиров и обеспечивать повышенную проходимость. Руководил проектом инженер Григорий Вассерман, уже имевший опыт создания ГАЗ-67. Первый прототип, получивший название «Труженик», был готов осенью 1947 года, а затем был изобретен еще три опытных образца.

Испытания прототипов проходили в экстремальных условиях: бездорожье, морозы, высокая влажность. Конструкция рам, постоянный привод и надежная подвеска стали ключевыми особенностями будущих серий полной модели. После доработок и последующих испытаний в 1953 году ГАЗ-69 было запущено в массовое производство на ГАЗе.

Существовало две основные модификации: стандартная версия ГАЗ-69 для перевозки восьми человек (включая водителя) и упрощенная версия ГАЗ-69А, рассчитанная на гражданское использование. В народе автомобиль быстро получил прозвище «Козлик» - за характерную манеру подпрыгивать на ухабах и выносливость на сложных трассах.

В 1954 году производство ГАЗ-69 было передано на Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), который ориентировался на легковые модели. На УАЗе внедорожник выпускался до 1972 года, включая модернизированные версии, такие как ГАЗ-69М. Благодаря тому, что этот автомобиль стал известен как УАЗ-69, его конструкция легла в основу последующих моделей УАЗа.

ГАЗ-69 активно использовался не только в армии, но и в сельском хозяйстве, геологоразведке, лесной промышленности. Его использовали в качестве санитарного транспорта, тягача для легких орудий, автомобиля для перевозки личного состава и грузов. Простота конструкции и высокая ремонтопригодность сделали его современным даже за счет СССР - автомобили экспортировались в десять стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

В 1972 году производство ГАЗ-69 завершилось, уступив место более современному УАЗ-469. Однако «Козлик» до сих пор остается культовым автомобилем среди коллекционеров и энтузиастов ретро-техники. Его простота, надежность и способность преодолевать дороги сделали ГАЗ-69 настоящим символом советского автопрома. Судя по данным, интерес к этим внедорожникам не угасает: на внешнем рынке они ценятся за аутентичность и историческую инновационность, а в некоторых регионах России до сих пор встречаются на ходу.

Напомним, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) - одно из предприятий отечественного автопрома, расположенное в Нижнем Новгороде. С 1932 по 1990 год город носил название Горький, что отражено в названии завода. В результате работы ГАЗ стал символом инженерной мысли и массового производства автомобилей в СССР.

Интересно, что опыт эксплуатации ГАЗ-69 в суровых условиях позволил советским инженерам заложить основы для будущих внедорожников. Например, многие решения, примененные в «Козлике», были доработаны и использовались в более поздних моделях, таких как УАЗ-469.

Упомянутые модели: ГАЗ 69
Упомянутые марки: ГАЗ
