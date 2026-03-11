ГАЗ-69 «Козлик»: Автомобиль без замков — неочевидные парадоксы легендарного советского вездехода

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 04:47

ГАЗ-69 «Козлик»: как советский внедорожник стал легендой и почему его ценят до сих пор

ГАЗ-69 «Козлик»: как советский внедорожник стал легендой и почему его ценят до сих пор

ГАЗ-69 «Козлик»: Автомобиль без замков — неочевидные парадоксы легендарного советского вездехода

ГАЗ-69 «Козлик»: как советский внедорожник стал легендой и почему его ценят до сих пор

ГАЗ-69, известный как «Козлик», не просто пережил десятилетия - он стал настоящей легендой среди советских внедорожников. Его необычные технические решения, долгий срок службы и редкие модификации до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль остается актуальным даже спустя 70 лет - разбираемся в деталях.

ГАЗ-69, известный как «Козлик», не просто пережил десятилетия - он стал настоящей легендой среди советских внедорожников. Его необычные технические решения, долгий срок службы и редкие модификации до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль остается актуальным даже спустя 70 лет - разбираемся в деталях.

ГАЗ-69, прозванный в народе «Козликом», давно перестал быть просто транспортным средством. Этот вездеход стал важной частью истории советского автопрома, наглядным примером того, как простая на первый взгляд машина может превратиться в символ целой эпохи. Интерес к нему не угасает даже спустя десятилетия, и на то есть веские причины.

В 1953 году, когда страна только начинала оправляться после военных лет, на конвейер Горьковского автозавода встал ГАЗ-69. Он создавался как замена устаревшему ГАЗ-67, и мало кто мог предположить, что производство «Козлика» задержится на конвейере почти на четверть века. Машина сразу выделялась своей выносливостью и рядом необычных для того времени решений: двери с брезентовыми вставками, электростеклоочистители, отопитель салона, два передних амортизатора и синхронизаторы на второй и третьей передачах. Двигатель объемом 2,1 литра и трехступенчатая коробка передач были унифицированы с агрегатами «Победы», что значительно упрощало обслуживание и ремонт.

ГАЗ-69 выпускался в двух основных версиях: грузопассажирской с откидными лавками вдоль бортов и командирской — ГАЗ-69А с цельными дверями и задним диваном. Последняя предназначалась для офицеров, председателей колхозов и районного начальства. Обычным гражданам такие машины практически не доставались, что только подогревало интерес к ним. Даже Михаил Шолохов, классик советской литературы, оказался в числе счастливых обладателей «газика».

Владельцы сталкивались и с неожиданными бытовыми трудностями: ни капот, ни двери, ни багажник не имели замков. Решения находили на ходу — устанавливали простейшие шпингалеты, а вместо брезентового тента часто мастерили жесткую крышу из подручных материалов. Особой популярностью пользовались самодельные варианты, построенные на ремзаводах по образцу милицейских машин.

В середине 1950-х годов ГАЗ-69 стал платформой для множества экспериментов. Были созданы фургоны, почтовые автомобили, амфибии ГАЗ-46, а также полноприводная «Победа» М-72. После визита Хрущева на завод в 1956 году инженеры взялись за самые смелые проекты: машины на гусеницах и лыжах, со снегоболотоходной фрезой, на огромных колесах. В Ульяновске даже построили опытный седельный тягач и самосвал на базе «Козлика».

Многие заводы по всей стране создавали собственные модификации: уборочные машины для коммунальных служб, пожарные автомобили для пионерлагерей, пассажирские версии с жесткой крышей. Особого внимания заслуживают универсал ТА-24, разработанный в Тарту, и необычные гибриды ГАЗ-69 и ГАЗ-52, собранные в Эстонии.

Мало кто помнит, что ГАЗ-69 экспортировался более чем в пятьдесят стран мира. Для зарубежных рынков выпускались версии с увеличенным до 2,43 литра объемом двигателя, мощностью до 66 л.с. В Исландии, где суровый климат не позволял использовать брезентовую крышу, местные мастера создавали собственные варианты закрытых кузовов и даже пожарные автомобили на удлиненной базе.

В свое время на шасси ГАЗ-69 строили полукустарные кузова, а в Великобритании эту модель выпускали по лицензии под маркой ARO, сохранив узнаваемый облик вплоть до конца 1970-х. Советский внедорожник стал не только рабочей лошадкой, но и предметом национальной гордости во многих странах.

Сегодня многие «Козлики» находятся в руки коллекционеров и энтузиастов. Некоторые подверглись серьезному тюнингу, другие же, наоборот, стараются сохранить в оригинальном облике. Наибольшую ценность представляют экземпляры, максимально приближенные к заводскому состоянию: с родными агрегатами, брезентовым тентом и аутентичным салоном.

Удивительно, но спустя 70 лет отношение к этому простому и непритязательному автомобилю стало почти трепетным — как к живой легенде советского автопрома. ГАЗ-69 продолжает вдохновлять, удивлять и собирать вокруг себя настоящих ценителей истории техники.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Московская область Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться