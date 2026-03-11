ГАЗ-69 «Козлик»: Автомобиль без замков — неочевидные парадоксы легендарного советского вездехода

11 марта 2026, 04:47
ГАЗ-69 «Козлик»: как советский внедорожник стал легендой и почему его ценят до сих пор
ГАЗ-69, известный как «Козлик», не просто пережил десятилетия - он стал настоящей легендой среди советских внедорожников. Его необычные технические решения, долгий срок службы и редкие модификации до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль остается актуальным даже спустя 70 лет - разбираемся в деталях.
ГАЗ-69, прозванный в народе «Козликом», давно перестал быть просто транспортным средством. Этот вездеход стал важной частью истории советского автопрома, наглядным примером того, как простая на первый взгляд машина может превратиться в символ целой эпохи. Интерес к нему не угасает даже спустя десятилетия, и на то есть веские причины.
В 1953 году, когда страна только начинала оправляться после военных лет, на конвейер Горьковского автозавода встал ГАЗ-69. Он создавался как замена устаревшему ГАЗ-67, и мало кто мог предположить, что производство «Козлика» задержится на конвейере почти на четверть века. Машина сразу выделялась своей выносливостью и рядом необычных для того времени решений: двери с брезентовыми вставками, электростеклоочистители, отопитель салона, два передних амортизатора и синхронизаторы на второй и третьей передачах. Двигатель объемом 2,1 литра и трехступенчатая коробка передач были унифицированы с агрегатами «Победы», что значительно упрощало обслуживание и ремонт.
ГАЗ-69 выпускался в двух основных версиях: грузопассажирской с откидными лавками вдоль бортов и командирской — ГАЗ-69А с цельными дверями и задним диваном. Последняя предназначалась для офицеров, председателей колхозов и районного начальства. Обычным гражданам такие машины практически не доставались, что только подогревало интерес к ним. Даже Михаил Шолохов, классик советской литературы, оказался в числе счастливых обладателей «газика».
Владельцы сталкивались и с неожиданными бытовыми трудностями: ни капот, ни двери, ни багажник не имели замков. Решения находили на ходу — устанавливали простейшие шпингалеты, а вместо брезентового тента часто мастерили жесткую крышу из подручных материалов. Особой популярностью пользовались самодельные варианты, построенные на ремзаводах по образцу милицейских машин.
В середине 1950-х годов ГАЗ-69 стал платформой для множества экспериментов. Были созданы фургоны, почтовые автомобили, амфибии ГАЗ-46, а также полноприводная «Победа» М-72. После визита Хрущева на завод в 1956 году инженеры взялись за самые смелые проекты: машины на гусеницах и лыжах, со снегоболотоходной фрезой, на огромных колесах. В Ульяновске даже построили опытный седельный тягач и самосвал на базе «Козлика».
Многие заводы по всей стране создавали собственные модификации: уборочные машины для коммунальных служб, пожарные автомобили для пионерлагерей, пассажирские версии с жесткой крышей. Особого внимания заслуживают универсал ТА-24, разработанный в Тарту, и необычные гибриды ГАЗ-69 и ГАЗ-52, собранные в Эстонии.
Мало кто помнит, что ГАЗ-69 экспортировался более чем в пятьдесят стран мира. Для зарубежных рынков выпускались версии с увеличенным до 2,43 литра объемом двигателя, мощностью до 66 л.с. В Исландии, где суровый климат не позволял использовать брезентовую крышу, местные мастера создавали собственные варианты закрытых кузовов и даже пожарные автомобили на удлиненной базе.
В свое время на шасси ГАЗ-69 строили полукустарные кузова, а в Великобритании эту модель выпускали по лицензии под маркой ARO, сохранив узнаваемый облик вплоть до конца 1970-х. Советский внедорожник стал не только рабочей лошадкой, но и предметом национальной гордости во многих странах.
Сегодня многие «Козлики» находятся в руки коллекционеров и энтузиастов. Некоторые подверглись серьезному тюнингу, другие же, наоборот, стараются сохранить в оригинальном облике. Наибольшую ценность представляют экземпляры, максимально приближенные к заводскому состоянию: с родными агрегатами, брезентовым тентом и аутентичным салоном.
Удивительно, но спустя 70 лет отношение к этому простому и непритязательному автомобилю стало почти трепетным — как к живой легенде советского автопрома. ГАЗ-69 продолжает вдохновлять, удивлять и собирать вокруг себя настоящих ценителей истории техники.
