ГАЗ-69 против конкурентов: Автомобиль без замков — парадоксы легендарного советского вездехода

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 11:13

ГАЗ-69: советский внедорожник, который изменил стандарты военной и гражданской техники

ГАЗ-69: советский внедорожник, который изменил стандарты военной и гражданской техники

ГАЗ-69 против конкурентов: Автомобиль без замков — парадоксы легендарного советского вездехода

ГАЗ-69: советский внедорожник, который изменил стандарты военной и гражданской техники

ГАЗ-69 стал не просто армейским автомобилем, а настоящим символом инженерной мысли СССР. Его универсальность, простота и надежность сделали модель востребованной в армии, сельском хозяйстве и даже за пределами страны. Сегодня интерес к «Козлику» не угасает, а его конструктивные решения до сих пор находят применение в современных внедорожниках.

ГАЗ-69 стал не просто армейским автомобилем, а настоящим символом инженерной мысли СССР. Его универсальность, простота и надежность сделали модель востребованной в армии, сельском хозяйстве и даже за пределами страны. Сегодня интерес к «Козлику» не угасает, а его конструктивные решения до сих пор находят применение в современных внедорожниках.

ГАЗ-69 – это не просто автомобиль, а важнейшая машина в истории советского автопрома. Её появление в начале 1950-х годов стало ответом на острую потребность страны в универсальных внедорожниках, способных работать в самых суровых условиях. Автомобиль быстро превратился в незаменимого помощника для армии, дорожных служб и сельского хозяйства, а также стал символом послевоенного восстановления.

Разработка ГАЗ-69 началась сразу после войны, когда Горьковский автомобильный завод получил государственный заказ на создание нового полноприводного легкового автомобиля. Требования были чёткими: грузоподъёмность до 800 кг, высокая проходимость, простота обслуживания и возможность эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Руководил проектом инженер Григорий Вассерман, уже имевший опыт работы над ГАЗ-67. Первый прототип, получивший название «Труженик», был готов осенью 1947 года, после чего изготовили ещё три опытных образца. Испытания проводились в условиях бездорожья, сильных морозов и высокой влажности, что позволило выявить и устранить слабые места в конструкции.

В серийное производство ГАЗ-69 запустили в 1953 году. Автомобиль отличался рамной конструкцией, постоянным приводом и надёжной подвеской. Существовало две основные модификации: стандартная версия для перевозки восьми человек и упрощённая гражданская ГАЗ-69А. В народе внедорожник быстро получил прозвище «Козлик» – за характерную манеру подпрыгивать на ухабах и выдающуюся выносливость. Уже в 1954 году производство передали на Ульяновский автомобильный завод, где модель выпускалась до 1972 года, включая модернизированные версии, такие как ГАЗ-69М. Именно на базе этой машины позже появились знаменитые УАЗы.

ГАЗ-69 использовался не только в армии, но и в самых разных сферах: от геологоразведки до лесной промышленности. Его применяли как санитарный транспорт, тягач для лёгких орудий, автомобиль для перевозки личного состава и грузов. Простота конструкции и высокая ремонтопригодность сделали машину популярной не только в СССР, но и за его пределами – «Козлик» экспортировался в десятки стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Даже после завершения производства в 1972 году интерес к этим внедорожникам не угас: на внешнем рынке их ценят за аутентичность и историческую значимость, а в некоторых регионах России они до сих пор встречаются на дорогах.

Горьковский автомобильный завод, расположенный в Нижнем Новгороде (ранее – Горький), стал одним из символов советской инженерии и массового производства. Опыт эксплуатации ГАЗ-69 в суровых условиях позволил советским конструкторам заложить основы для будущих внедорожников: многие технические решения, впервые применённые в «Козлике», были доработаны и использованы в более поздних моделях, таких как УАЗ-469. По сей день ГАЗ-69 остаётся востребованным среди коллекционеров и энтузиастов ретро-техники, а его простота и надёжность вызывают уважение у специалистов.

Чтобы понять значение ГАЗ-69, важно учитывать несколько фактов: автомобиль стал первым массовым советским внедорожником с оригинальной конструкцией, его экспортировали более чем в 10 стран, а опыт эксплуатации лёг в основу целого направления отечественного внедорожного автостроения. Сегодня «Козлик» воспринимается не только как часть истории, но и как пример удачного инженерного решения, позволившего создать по-настоящему народную машину для сложных условий России и всего мира.

Упомянутые модели: ГАЗ 69
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Ставропольский край Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться