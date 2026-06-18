ГАЗ-69 «Козлик»: Автомобиль без замков — неочевидные парадоксы легендарного советского вездехода

18 июня 2026, 20:10
ГАЗ-69: советский внедорожник, который удивил мир редкими модификациями и выносливостью
ГАЗ-69: советский внедорожник, который удивил мир редкими модификациями и выносливостью
ГАЗ-69, известный как «Козлик», остается востребованным даже спустя десятилетия благодаря уникальным техническим решениям, редким версиям и удивительной надежности. Этот внедорожник стал не только частью истории, но и объектом коллекционирования.
ГАЗ-69, прозванный «Козликом», давно вышел за рамки обычного транспортного средства. Этот внедорожник стал символом целой эпохи, и его популярность не угасает даже спустя 70 лет после схода с конвейера. Причина – в сочетании простоты конструкции, высокой проходимости и необычных для своего времени технических решений.
В 1953 году, когда страна только начала восстанавливаться после войны, на Горьковском автозаводе стартовало производство ГАЗ-69. Машина пришла на смену легендарному ГАЗ-67 и сразу выделилась практичностью: двери с брезентовыми вставками, электродворники, отопитель салона, два передних амортизатора и синхронизаторы на второй и третьей передачах. Двигатель объемом 2,1 литра и трехступенчатая коробка передач были унифицированы с агрегатами «Победы», что заметно упрощало обслуживание и ремонт.
ГАЗ-69 выпускался в двух основных версиях: грузопассажирской (с откидными лавками вдоль бортов) и командирской ГАЗ-69А (с цельными дверями и задним диваном). Последняя предназначалась для офицеров и руководства, а обычным гражданам такие машины практически не доставались, что только подогревало интерес к модели. Даже Михаил Шолохов был в числе владельцев «газика».
Владельцы сталкивались и с бытовыми трудностями: ни капот, ни двери, ни багажник не имели замков. Решения находили на ходу – устанавливали шпингалеты, мастерили жесткую крышу вместо брезентовых тентов. Особенно ценятся самодельные варианты, собранные на ремзаводах по образцу милицейских машин.
В середине 1950-х ГАЗ-69 стал платформой для экспериментов: на его базе создавали фургоны, почтовые автомобили, амфибии ГАЗ-46, полноприводную «Победу» М-72. После визита Хрущева на завод инженеры устанавливали на машины гусеницы и лыжи, строили снегоболотоходы, тягачи и самосвалы на базе «Козлика». Заводы по всей стране выпускали свои модификации: коммунальные уборочные машины, пожарные автомобили для пионерлагерей, пассажирские версии с жесткой крышей. Особого внимания заслуживают универсал ТА-24 из Тарту и гибриды ГАЗ-69 и ГАЗ-52, собранные в Эстонии.
Мало кто помнит, что ГАЗ-69 экспортировался более чем в 50 стран. Для зарубежных рынков была создана версия с двигателем, увеличенным до 2,43 литра, и мощностью до 66 л.с. В Исландии, где суровый климат не позволяет использовать брезентовую крышу, местные мастера разработали собственные варианты закрытых кузовов и пожарных автомобилей для высокогорных баз. В Великобритании модель долгое время продавалась под маркой ARO, сохраняя узнаваемый облик вплоть до конца 1970-х.
Сегодня ГАЗ-69 – это не только рабочая лошадка, но и предмет национальной гордости. Многие экземпляры находятся в руках коллекционеров и энтузиастов: одни тюнингуют машины, другие бережно сохраняют оригинальный облик. Наибольшую ценность имеют автомобили в заводском состоянии – с родными агрегатами, брезентовым тентом и аутентичным салоном.
Интересно, что ГАЗ-69 до сих пор вдохновляет любителей техники. Среди важных фактов: модель выпускалась почти четверть века, отличалась простотой ремонта, а ее модификации охватывали самые разные сферы – от армии до коммунальных служб. Это один из предшественников советских внедорожников, который не только пережил свое время, но и стал настоящей легендой, объединяющей поколения автолюбителей.
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