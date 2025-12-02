Новая жизнь для «ГАЗели» и «Соболя»: что изменилось в трансмиссии?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 17:19

«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий

«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий

Новая жизнь для «ГАЗели» и «Соболя»: что изменилось в трансмиссии?

«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий

Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.

Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.

Горьковский автозавод планомерно продолжает работу над улучшением своей коммерческой техники, которая пользуется стабильным спросом на российском рынке. Очередным шагом в этом направлении стала серьезная модернизация трансмиссии для всей линейки легких коммерческих автомобилей. Теперь бензиновые и газобензиновые версии популярных моделей «ГАЗель Бизнес», «ГАЗель Next» и «Соболь Бизнес» будут сходить с конвейера с новой, более выносливой коробкой передач.

Речь идет о пятиступенчатой механической коробке, которая ранее была доступна исключительно для дизельных модификаций «ГАЗель Next». Этот агрегат изначально проектировался с большим запасом прочности и способен выдерживать крутящий момент до 330 Нм. Такое решение позволило унифицировать производство и одновременно повысить надежность автомобилей, работающих на бензине и газе, которые теперь получили трансмиссию, рассчитанную на более суровые условия эксплуатации.

Как сообщает портал Движок, конструктивно новая коробка передач имеет ряд важных отличий. Ее корпус выполнен из трех частей, а в конструкции присутствует специальная проставка с промежуточной опорой для валов. Кроме того, инженеры отказались от традиционного подвижного шлицевого соединения карданного вала в пользу более надежного фланцевого. Это изменение должно положительно сказаться на долговечности всего узла и снизить вибрации.

Фото: СТТ

Доработки коснулись и внутренних компонентов. В частности, были модернизированы синхронизаторы, что должно сделать переключение передач более четким и легким. Также сообщается об установке более износостойкой шестерни пятой передачи, что особенно актуально для автомобилей, часто эксплуатирующихся на загородных трассах. В компании «Современные транспортные технологии», которая занимается дистрибуцией техники ГАЗ, подтвердили, что внедрение усиленной коробки передач существенно увеличивает общий ресурс трансмиссии.

Прежняя модель коробки, рассчитанная на крутящий момент до 250 Нм, окончательно уходит в прошлое. Теперь ее будут производить только для вторичного рынка, в качестве запасных частей для уже выпущенных автомобилей. Этот шаг говорит о полном переходе завода на новый, более современный стандарт для всей своей продукции.

Стоит отметить, что обновление трансмиссии - это лишь часть комплексной программы по модернизации коммерческих автомобилей ГАЗ. Не так давно для флагманской модели «ГАЗель Next» стали доступны такие важные опции безопасности, как подушки безопасности для водителя и пассажира, преднатяжители ремней и система курсовой устойчивости (ESC). Все эти нововведения делают популярные российские LCV не только более надежными, но и более безопасными и комфортными для водителей.

Упомянутые модели: ГАЗ ГАЗель NEXT (от 950 000 Р), ГАЗ 2752 Соболь (от 735 000 Р)
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Уссурийск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться