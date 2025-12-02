Новая жизнь для «ГАЗели» и «Соболя»: что изменилось в трансмиссии?

«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий

Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.

Горьковский автозавод планомерно продолжает работу над улучшением своей коммерческой техники, которая пользуется стабильным спросом на российском рынке. Очередным шагом в этом направлении стала серьезная модернизация трансмиссии для всей линейки легких коммерческих автомобилей. Теперь бензиновые и газобензиновые версии популярных моделей «ГАЗель Бизнес», «ГАЗель Next» и «Соболь Бизнес» будут сходить с конвейера с новой, более выносливой коробкой передач.

Речь идет о пятиступенчатой механической коробке, которая ранее была доступна исключительно для дизельных модификаций «ГАЗель Next». Этот агрегат изначально проектировался с большим запасом прочности и способен выдерживать крутящий момент до 330 Нм. Такое решение позволило унифицировать производство и одновременно повысить надежность автомобилей, работающих на бензине и газе, которые теперь получили трансмиссию, рассчитанную на более суровые условия эксплуатации.

Как сообщает портал Движок, конструктивно новая коробка передач имеет ряд важных отличий. Ее корпус выполнен из трех частей, а в конструкции присутствует специальная проставка с промежуточной опорой для валов. Кроме того, инженеры отказались от традиционного подвижного шлицевого соединения карданного вала в пользу более надежного фланцевого. Это изменение должно положительно сказаться на долговечности всего узла и снизить вибрации.

Фото: СТТ

Доработки коснулись и внутренних компонентов. В частности, были модернизированы синхронизаторы, что должно сделать переключение передач более четким и легким. Также сообщается об установке более износостойкой шестерни пятой передачи, что особенно актуально для автомобилей, часто эксплуатирующихся на загородных трассах. В компании «Современные транспортные технологии», которая занимается дистрибуцией техники ГАЗ, подтвердили, что внедрение усиленной коробки передач существенно увеличивает общий ресурс трансмиссии.

Прежняя модель коробки, рассчитанная на крутящий момент до 250 Нм, окончательно уходит в прошлое. Теперь ее будут производить только для вторичного рынка, в качестве запасных частей для уже выпущенных автомобилей. Этот шаг говорит о полном переходе завода на новый, более современный стандарт для всей своей продукции.

Стоит отметить, что обновление трансмиссии - это лишь часть комплексной программы по модернизации коммерческих автомобилей ГАЗ. Не так давно для флагманской модели «ГАЗель Next» стали доступны такие важные опции безопасности, как подушки безопасности для водителя и пассажира, преднатяжители ремней и система курсовой устойчивости (ESC). Все эти нововведения делают популярные российские LCV не только более надежными, но и более безопасными и комфортными для водителей.