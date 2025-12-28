Как ГАЗель превратилась в стильный дом на колесах — немецкий подход и российская сборка

28 декабря 2025, 18:57
ГАЗель Некст MultiStyle: российский автодом с немецким интерьером удивил
На выставке Caravanex в Сокольниках показали необычный автодом на базе ГАЗель Некст. Двухцветный кузов и продуманный интерьер сразу привлекли внимание. Внутри - комфорт для четверых и множество интересных решений. Цена и детали - в нашем материале.
На выставке Caravanex в Сокольниках ярким объектом среди множества автодомов выделилась ГАЗель Next MultiStyle. Её броская двухцветная окраска сразу притягивает взгляд, и лишь вблизи становится ясно — в основе лежит знакомая всем «Газель». Однако главные изменения скрыты внутри, где обычный фургон превратился в полноценный дом на колёсах.
Идея принадлежит российской компании GT-Camp, которая отправила белый фургон в Германию. Там специалисты Reimo полностью переоборудовали его, создав комфортабельное жилое пространство.
Внешне автомобиль дополнили практичными деталями: сдвижным навесом и откидной ступенькой со встроенным местом для обуви. В будущем ступеньку планируют оснастить электроприводом.
Внутри продумано всё для жизни в дороге. Салон рассчитан на четырёх человек: у входа расположены мягкие кресла и складной столик, образующие зону отдыха. На ночь сиденья трансформируются в две полутораметровые кровати, а в задней части есть ещё одно двуспальное место на подиуме. Под ним скрывается вместительный багажник.
Вдоль правого борта разместилась компактная кухня с мойкой и газовой плитой, напротив — санузел с душем. Для подключения на стоянках предусмотрены внешние выводы воды и газа. Дополнительный комфорт создают контурная светодиодная подсветка, выдвижной телевизор, кондиционер и обогреватель. Стены дополнительно утеплены, что позволяет использовать автодом круглый год.
Технически автомобиль остался неизменным: под капотом — дизельный двигатель Cummins ISF, а полная масса не превышает 3,5 тонны, поэтому для управления достаточно прав категории B.
Стоимость готового автодома зависит от комплектации. Экземпляр на выставке оценили почти в три миллиона рублей — сумма немалая, но вполне конкурентоспособная на фоне импортных аналогов.
