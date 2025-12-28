Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 18:57

ГАЗель Некст MultiStyle: российский автодом с немецким интерьером удивил

Как ГАЗель превратилась в стильный дом на колесах — немецкий подход и российская сборка

На выставке Caravanex в Сокольниках показали необычный автодом на базе ГАЗель Некст. Двухцветный кузов и продуманный интерьер сразу привлекли внимание. Внутри - комфорт для четверых и множество интересных решений. Цена и детали - в нашем материале.

На выставке Caravanex в Сокольниках ярким объектом среди множества автодомов выделилась ГАЗель Next MultiStyle. Её броская двухцветная окраска сразу притягивает взгляд, и лишь вблизи становится ясно — в основе лежит знакомая всем «Газель». Однако главные изменения скрыты внутри, где обычный фургон превратился в полноценный дом на колёсах.

Фото: drive2.ru / MultiStyle

Идея принадлежит российской компании GT-Camp, которая отправила белый фургон в Германию. Там специалисты Reimo полностью переоборудовали его, создав комфортабельное жилое пространство. 

Внешне автомобиль дополнили практичными деталями: сдвижным навесом и откидной ступенькой со встроенным местом для обуви. В будущем ступеньку планируют оснастить электроприводом.

Фото: drive2.ru / MultiStyle

Внутри продумано всё для жизни в дороге. Салон рассчитан на четырёх человек: у входа расположены мягкие кресла и складной столик, образующие зону отдыха. На ночь сиденья трансформируются в две полутораметровые кровати, а в задней части есть ещё одно двуспальное место на подиуме. Под ним скрывается вместительный багажник.

Вдоль правого борта разместилась компактная кухня с мойкой и газовой плитой, напротив — санузел с душем. Для подключения на стоянках предусмотрены внешние выводы воды и газа. Дополнительный комфорт создают контурная светодиодная подсветка, выдвижной телевизор, кондиционер и обогреватель. Стены дополнительно утеплены, что позволяет использовать автодом круглый год.

Фото: drive2.ru / MultiStyle

Технически автомобиль остался неизменным: под капотом — дизельный двигатель Cummins ISF, а полная масса не превышает 3,5 тонны, поэтому для управления достаточно прав категории B.

Стоимость готового автодома зависит от комплектации. Экземпляр на выставке оценили почти в три миллиона рублей — сумма немалая, но вполне конкурентоспособная на фоне импортных аналогов.

Упомянутые марки: ГАЗ
Похожие материалы GAZ

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
