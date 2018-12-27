27 декабря 2018, 14:33
«ГАЗель» получит подушки безопасности в 2019 году
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«Группа ГАЗ» планирует оснастить обновленную версию «ГАЗели Next» подушками безопасности и системой стабилизации ESP. В начале 2019 года компания должна оформить для модели обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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Обновления обещают внедрять постепенно. Первой появится система ESP и водительская подушка безопасности. Продажи таких автомобилей начнутся в середине 2019 года. Затем комплектацию дополнят подушкой безопасности пассажира. Цены автопроизводитель пообещал назвать ближе к началу продаж. Можно предположить, что подушка добавит к цене «Газели» порядка 10 – 15 тысяч рублей.
Отметим, что история с подушками безопасности для «Газелей» тянется на протяжении нескольких лет. Еще в марте 2013 года автопроизводитель пообещал расширить комплектацию своих автомобилей «в самое ближайшее время». Затем сроки неоднократно сдвигались. Но, кажется, процесс вышел на финишную прямую. «ГАЗель Next» с подушками безопасности проходит сертификационные испытания.
Комментарии
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Отзывы по теме
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
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