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8 января 2020, 21:06

«Газель» с бананами провалилась в городскую яму

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Фото: vk.com/spb_today
Не сказать, что провалы дорожного полотна – явление сильно распространенное, но в каждом конкретном случае они приносят урон владельцам попавшим в плен владельцам автомобилей.
Газель с бананами провалилась в городскую яму

Фото: vk.com/spb_today

Газель с бананами провалилась в городскую яму

Фото: vk.com/spb_today

Газель с бананами провалилась в городскую яму

Фото: vk.com/spb_today

Газель с бананами провалилась в городскую яму

Фото: vk.com/spb_today

Газель с бананами провалилась в городскую яму

Фото: vk.com/spb_today

Газель с бананами провалилась в городскую яму
Газель с бананами провалилась в городскую яму
Газель с бананами провалилась в городскую яму
Газель с бананами провалилась в городскую яму
Газель с бананами провалилась в городскую яму

Очередной такой случай имел место сегодня днем в Санкт-Петербурге. На фотографиях, размещенных в одной из социальных групп города на Неве, видно, как в беду попала «Газель» с номерами Башкортостана.

Да не простая, а груженная бананами. Автор поста сопроводил свои снимки комментарием: «Провалилась на Наличной у дома 44/2 в 7 утра, грунт размыло холодной водой». Бананы при этом, как мы видим, не рассыпались...

Пользователи Сети не преминули дать свои комментарии относительно инцидента. Виталий Константинов: «Вот хорошо, что «Газель», а не ребёнок. Стоит же ограждение, зачем ехать в опасную зону»? Юля Зайцева: «Кто-то будет потом кушать бананчик и не узнает, в какой удивительной истории этот банан побывал». Эмильян Эмильянович: «В «минус» в Уфе бананы растут, поддержим отечественного производителя»...

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Отзывы по теме
Форум ГАЗ 3302 Газель
Цитата:| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. Цитата:| А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? Цитата:| Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) ...
Денис
«Газель Next»: от 699 тысяч рублей
Знакомый говорит, видел в Нижнем на дороге, возможно, опытный образец...
Redroll
«ГАЗель NEXT» - пора меняться
выглядет не плохо если начинка хороша то стоящий авто, а что интересно с волгами не ужели легенда умерла.
танк
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«Газель» с бананами провалилась в городскую яму
Очередной такой случай имел место сегодня днем в Санкт-Петербурге. На фотографиях, размещенных в одной из социальных групп города на Неве, видно, как в беду попала «Газель» с номерами Башкортостана.Да не простая, а груженная бананами. Автор поста сопроводил свои снимки комментарием: «Провалилась на Наличной у дома 44/2 в 7 утра, грунт размыло холодной водой». Бананы при этом, как мы видим, не рассыпались...Пользователи Сети не преминули дать свои комментарии относительно инцидента. Виталий Константинов: «Вот хорошо, что «Газель», а не ребёнок. Стоит же ограждение, зачем ехать в опасную зону»? Юля Зайцева: «Кто-то будет потом кушать бананчик и не узнает, в какой удивительной истории этот банан побывал». Эмильян Эмильянович: «В «минус» в Уфе бананы растут, поддержим отечественного производителя»...
2020-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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