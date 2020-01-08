«Газель» с бананами провалилась в городскую яму
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Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Очередной такой случай имел место сегодня днем в Санкт-Петербурге. На фотографиях, размещенных в одной из социальных групп города на Неве, видно, как в беду попала «Газель» с номерами Башкортостана.
Да не простая, а груженная бананами. Автор поста сопроводил свои снимки комментарием: «Провалилась на Наличной у дома 44/2 в 7 утра, грунт размыло холодной водой». Бананы при этом, как мы видим, не рассыпались...
Пользователи Сети не преминули дать свои комментарии относительно инцидента. Виталий Константинов: «Вот хорошо, что «Газель», а не ребёнок. Стоит же ограждение, зачем ехать в опасную зону»? Юля Зайцева: «Кто-то будет потом кушать бананчик и не узнает, в какой удивительной истории этот банан побывал». Эмильян Эмильянович: «В «минус» в Уфе бананы растут, поддержим отечественного производителя»...
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