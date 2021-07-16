ГАЗели на водороде начнут продавать в Германии
Фото: news.drom.ru
«Группа ГАЗ» совместно с компанией ElektrofahrzeugeStuttgart (EFA-S) планируют в следующем году реализовать проект по продаже коммерческого транспорта, работающем на экологически чистом топливе. Немецкая сторона будет отвечать за переоборудование российских машин.
В прошлом году компания ElektrofahrzeugeStuttgart (EFA-S) занималась переоборудованием ГАЗель Next, оснастив автомобиль 150-сильным электромотором и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 80 кВт*ч. При таком сочетании «зеленая» ГАЗель Next на одной зарядке может проехать 200 км.
Версию на водороде создадут на шасси ГАЗель Next полной массой 4,6 тонны с двухрядной кабиной. Автомобиль оборудуют топливными элементами, системой хранения и подачи водорода, тяговой батареей и электродвигателем. Водородная ГАЗель сможет проезжать 500 км.
Первые два автомобиля поступят в распоряжение дорожно-транспортного управления района Эсслинген в первой половине 2022 года. Но до этого они должны пройти испытания и сертификацию в Европе.
- 730 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 750 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 930 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 750 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 865 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
- 1 299 999 РГАЗ ГАЗель Next 2018 в Москве
- 1 025 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
- 1 519 999 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 075 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 1 335 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
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