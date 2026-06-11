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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 06:00

Gazelle обновила линейку Ultimate для США: новые e-bike с Bosch и ценой от $4500

Gazelle обновила линейку Ultimate для США: новые e-bike с Bosch и ценой от $4500

Электровелосипеды за $4500+: что предлагают Gazelle Ultimate 2026 года и чем они интересны российскому рынку

Gazelle обновила линейку Ultimate для США: новые e-bike с Bosch и ценой от $4500

Gazelle, один из старейших европейских брендов, представил в США обновленную серию электровелосипедов Ultimate. Новинки обещают сочетание мощности, надежности и комфорта, а также используют топовые компоненты Bosch. Почему это важно для рынка и чем отличаются новые модели - в нашем материале.

Gazelle, один из старейших европейских брендов, представил в США обновленную серию электровелосипедов Ultimate. Новинки обещают сочетание мощности, надежности и комфорта, а также используют топовые компоненты Bosch. Почему это важно для рынка и чем отличаются новые модели - в нашем материале.

Рынок электровелосипедов продолжает расти, и на этом фоне Gazelle, известная своим последовательным подходом к качеству и устойчивости, делает ставку на премиум-сегмент. Компания, основанная в 1892 году, уже несколько лет работает в США, но теперь решила серьезно обновить свою линейку Ultimate, чтобы привлечь внимание требовательных покупателей.

В 2026 году Gazelle представила две новые модели: Ultimate C380+ 2.0 и Ultimate T11+. Первая из них доступна в версии с низкой рамой (перешагивания), вторая — ограниченная серия для тех, кто ценит спортивный стиль и механическое переключение передач. Обе новинки рассчитаны на ежедневные поездки по городу и загородные маршруты, а их стоимость начинается от 4500 долларов, что заметно выше среднего по рынку.

Главный упор сделан на надежность и комфорт. Как отмечает Марк Данхоф, генеральный менеджер Gazelle North America, компания делает акцент не на минимальной цене, а на дальности хода, управляемости и безопасности на высоких скоростях. В новой модели используется мотор Bosch Performance Line Sport с крутящим моментом до 85 Нм (который можно увеличить до 90 Нм через приложение Flow), что позволяет развивать скорость до 45 км/ч — это максимальный предел для большинства городов США.

Ultimate C380+ 2.0 оснащен ременным приводом и планетарной втулкой Enviolo Trekking, которая обеспечивает плавное переключение и не требует регулярного обслуживания. Это решение для тех, кто предпочитает спокойную поездку и минимум хлопот с техникой. В свою очередь, Ultimate T11+ ориентирован на активных райдеров и предлагает классическую механическую трансмиссию, что делает его более «атлетичным» по поведению в линейке.

Для российского рынка такие новинки могут быть интересны с точки зрения технологий и качества. Важно отметить, что Bosch — один из лидеров по производству электромоторов для велосипедов, а ременные приводы и автоматические трансмиссии постепенно становятся стандартом для премиальных моделей. Кроме того, высокая стоимость новой Gazelle обусловлена не только брендом, но и использованием дорогих комплектующих, что может быть важно для тех, кто ищет действительно «вечный» велосипед. В целом, появление таких моделей на нашем рынке может привести к дальнейшему развитию сегмента электровелосипедов и в России, где спрос на качество и надежность также растет.

Интересно, что Gazelle — не единственная компания, делающая ставку на премиальные электромодели. Например, Peugeot недавно анонсировала хэтчбек мощностью 278 л.с. со спортивным характером — подробнее об этом можно узнать в материале об электрическом Peugeot e-208 GTi

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