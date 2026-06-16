Электровелосипед за 360 тысяч рублей - роскошь или выгодная замена машине? Тестируем Gazelle Ultimate T11

Пробки и бензин больше не проблема: как Gazelle Ultimate T11 может заменить автомобиль в городе

Gazelle Ultimate T11 - не просто очередной электровелосипед, а заметный игрок в внедорожном велосегменте. Модель выделяется продуманной конструкцией, мощным мотором Bosch PX и реальной дальностью хода до 70 км. Почему этот велосипед стоит своих денег и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.

Gazelle Ultimate T11 - не просто очередной электровелосипед, а заметный игрок в внедорожном велосегменте. Модель выделяется продуманной конструкцией, мощным мотором Bosch PX и реальной дальностью хода до 70 км. Почему этот велосипед стоит своих денег и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на электровелосипеды, которые способны заменить автомобиль в городе и стать надежным спутником в путешествиях. Gazelle Ultimate T11 - одна из таких моделей, которая уже вызвала интерес у тех, кто ищет универсальное решение для разных задач. В условиях роста цен на топливо и постоянных пробок, подобные велосипеды становятся не просто модным трендом, а реальной альтернативой для ежедневных поездок и активного отдыха.

Gazelle Ultimate T11 представлен в нескольких вариантах рамы, включая классическую и удобную для посадки версию без верхней перекладины. Эксперты немецкой автомобильной ассоциации ADAC протестировали именно последнюю, ориентированную на максимальный комфорт. Несмотря на отсутствие верхней перекладины, алюминиевая конструкция не теряет жесткости даже при полной загрузке багажника. Однако стартовая цена от 4299 евро (порядка 360 тысяч рублей по курсу) сразу относит модель к премиальному сегменту, что может стать барьером для части покупателей.

Фото: ADAC

В повседневной эксплуатации Gazelle Ultimate T11 подтверждает свой статус: качество сборки и материалов ощущается буквально в каждой детали. От руля до заднего крыла - все элементы подогнаны точно, а темно-серое лакокрасочное покрытие придает велосипеду солидный вид. Кабели аккуратно спрятаны внутри рамы, сварные швы почти не заметны, а крышка аккумулятора фиксируется плотно и без люфта. Такой подход к деталям редко встречается даже у конкурентов.

Особое внимание заслуживает силовая установка. Вместо привычного для многих Performance Line CX, здесь установлен Bosch PX - мотор, разработанный специально для туристических и треккинговых электровелосипедов. Уже в базовой версии он выдает 85 Нм крутящего момента, а после простого обновления через приложение Bosch-eBike-Flow - до 90 Нм и 700 Вт пиковой мощности. Это позволяет уверенно преодолевать как городские улицы, так и крутые подъемы с грузом.

Фото: Gazelle Bikes

В тестируемом экземпляре был установлен средний по емкости аккумулятор на 600 Вт-ч (за доплату 150 евро). Для большинства сценариев этого более чем достаточно: после 40 км с подъемами оставалось еще 43% заряда, что подтверждает реальную дальность около 70 км. Для сравнения, многие конкуренты в аналогичных условиях показывают меньший запас хода. Кстати, в Китае уже появляются универсалы с гибридной установкой и большим багажником, как, например, новый BYD Seal 06 DM-i Touring, что говорит о растущем интересе к многофункциональному транспорту.

В движении Gazelle Ultimate T11 радует сбалансированной управляемостью и мягким ходом. Геометрия рамы, мотор и широкие покрышки создают ощущение уверенности на любой поверхности. 11-скоростная трансмиссия Shimano Cues отлично сочетается с характером велосипеда, а гидравлические дисковые тормоза с четырьмя поршнями и разными диаметрами роторов (180 мм спереди, 160 мм сзади) обеспечивают надежное и плавное торможение даже при полной загрузке.

Компания Gazelle уверенно вошла в сегмент универсальных электровелосипедов, предложив модель, которая отвечает запросам как городских жителей, так и любителей дальних поездок. Ultimate T11 прост в управлении, оснащен тихим и мощным мотором, а также комплектующими высокого класса. Цена в 4449 евро за версию с аккумулятором на 600 Вт-ч может показаться высокой, но за эти деньги покупатель получает современный, надежный и комфортный транспорт для самых разных задач - от ежедневных поездок до уикендов за городом.

Для справки: Gazelle - один из старейших европейских производителей велосипедов, основанный в Нидерландах еще в 1892 году. Линейка Ultimate считается флагманской. В последние годы спрос на электровелосипеды в России и Европе стабильно растет, что связано с изменением транспортных привычек и желанием экономить на эксплуатации. Важно помнить, что выбор аккумулятора влияет не только на дальность, но и на вес велосипеда, а обновления программного обеспечения могут существенно повысить отдачу мотора. Судя по всему, Gazelle Ultimate T11 станет интересным вариантом для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы в вопросах комфорта и надежности.