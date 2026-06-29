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Автор: Дарья Климова

29 июня 2026, 08:49

80 лет легенде: как ГАЗ-М-20 «Победа» в 1946 году задала стандарт комфорта для целой эпохи

80 лет легенде: как ГАЗ-М-20 «Победа» в 1946 году задала стандарт комфорта для целой эпохи

16 000 рублей при зарплате 700: сколько стоила мечта о «Победе» и почему она была символом успеха

80 лет легенде: как ГАЗ-М-20 «Победа» в 1946 году задала стандарт комфорта для целой эпохи

Мало кто знает, что именно 28 июня 1946 года в Горьком началась история «Победы» - машины, которая изменила подход к легковым авто в СССР. Как создавали дизайн, почему конструкция оказалась революционной и что скрывал салон - рассказываем, почему этот юбилей важен для всех, кто интересуется историей отечественного автопрома.

Мало кто знает, что именно 28 июня 1946 года в Горьком началась история «Победы» - машины, которая изменила подход к легковым авто в СССР. Как создавали дизайн, почему конструкция оказалась революционной и что скрывал салон - рассказываем, почему этот юбилей важен для всех, кто интересуется историей отечественного автопрома.

Для российских автолюбителей юбилей «Победы» - не просто дата в календаре, а напоминание о том, как одна модель смогла задать новый стандарт для целой эпохи. В условиях послевоенного восстановления страны появление ГАЗ-М-20 стало символом технического прогресса и уверенности в будущем. Именно этот автомобиль впервые сделал массовым понятие комфорта и современного дизайна для советских граждан.

Как сообщает Российская Газета, 28 июня 1946 года на заводе имени В.М. Молотова в Горьком собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа». Проектирование машины началось еще до войны: первые эскизы Валентина Бродского датируются 1938 годом. Уже тогда в них угадывались черты, которые позже стали визитной карточкой модели - обтекаемый кузов без выступающих элементов и панорамное лобовое стекло. В дальнейшем ключевую роль в формировании внешнего вида сыграл Вениамин Самойлов, предложивший оригинальное оформление передней части с широко расставленными фарами и трехъярусной облицовкой. Итоговый коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,34 - был выдающимся для своего времени.

Однако стремление к аэродинамике имело и обратную сторону: покатая задняя часть уменьшила объем багажника и ухудшила обзор назад. Руководил проектом главный конструктор Андрей Липгарт, а за шасси и кузов отвечали Анатолий Кригер и Александр Кириллов соответственно. Буква «М» в названии указывала на завод, а цифра 20 - на новый модельный ряд с уменьшенным объемом двигателя.

«Победа» стала первым серийным автомобилем в СССР с несущим кузовом понтонного типа. Отказ от рамы позволил снизить массу примерно на 200 кг по сравнению с привычными «рамниками», а также улучшить управляемость и устойчивость. Под капотом - 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,1 литра и мощностью 50 л.с., способный работать на низкооктановом бензине. Тяга передавалась на задние колеса через трехступенчатую механическую коробку передач с рычагом на рулевой колонке. Передняя подвеска - независимая, с поперечными рычагами, задняя - ведущий мост на рессорах. Барабанные тормоза с гидроприводом, дорожный просвет 200 мм и настройка шасси под комфорт и проходимость делали машину универсальной для советских дорог.

Максимальная скорость составляла 105 км/ч, а комфортная крейсерская - около 90 км/ч, что для конца 1940-х было отличным показателем. Разгон до «сотни» занимал 46 секунд, расход топлива - 11-13 литров на 100 км. Внутри «Победа» удивляла отделкой: передняя панель из пластика под цвет кузова, дверные карты из кожзаменителя, приборная панель с полным набором показателей и даже электрические часы. В салоне были два противосолнечных козырька, пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон. Позже добавили отопитель с антиобледенителем и радиоприемник с антенной над лобовым стеклом.

Интересно, что запуск серийного производства предшествовал показ автомобиля в Кремле 19 июня 1945 года. Уже через год, 28 июня 1946-го, начался выпуск на Горьковском автозаводе. «Победа» стала одной из первых легковых машин в СССР, поступивших в открытую продажу. Цена - 16 000 рублей при средней зарплате 600-700 рублей - делала ее недоступной для большинства, но символом успеха и прогресса. Всего до 31 мая 1958 года было выпущено 241 497 экземпляров, включая кабриолеты и такси.

В истории советского автопрома «Победа» занимает особое место. Ее конструкция и внешний вид стали ориентиром для последующих моделей, а технические решения - примером для инженеров. Кстати, интерес к редким автомобилям на базе ГАЗ не угасает и сегодня: недавно в Челябинске выставили на продажу восстановленный броневик БА-20М на базе ГАЗ-М1, который сохранил оригинальные детали и даже охолощенный пулемет - подробности о такой уникальной машине вызвали немалый интерес среди коллекционеров.

Если смотреть шире, «Победа» стала не только техническим достижением, но и культурным символом. Ее узнаваемый силуэт до сих пор встречается на ретро-выставках, а отдельные экземпляры бережно восстанавливают энтузиасты. По информации Российская Газета, именно благодаря таким проектам в стране сохраняется интерес к истории отечественного автопрома и его знаковым моделям. Важно помнить, что «Победа» - это не просто машина, а часть национального наследия, которая продолжает вдохновлять инженеров и автолюбителей уже восьмое десятилетие.

Упомянутые модели: ГАЗ M-20 Победа
Упомянутые марки: ГАЗ
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