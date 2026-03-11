Машина для Хрущева: Как создавался полноприводный ГАЗ-М72

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 05:08

ГАЗ-М72 стал первым советским кроссовером, опередившим свое время. В материале - неожиданные детали разработки, инженерные сложности и малоизвестные факты о судьбе этой машины. Почему проект оказался столь редким и что скрывается за легендами о нем - разбираемся подробно.

ГАЗ-М72 – автомобиль, который сегодня можно назвать настоящим символом инженерной смелости советской эпохи. В то время, когда кроссоверы только начинали завоевывать мировой рынок, мало кто помнит, что в СССР подобная машина появилась еще в середине прошлого века. Этот проект стал не только техническим экспериментом, но и ответом на запрос со стороны руководства страны, а также попыткой создать универсальное транспортное средство для тяжелых дорожных условий.

Среди автолюбителей до сих пор ходят десятки мифов о том, как и почему появился ГАЗ-М72. Один из самых популярных гласит, что инициатором создания полноприводной «Победы» стал лично Никита Хрущев. Действительно, после прихода к власти в 1953 году Хрущев проявил интерес к комфортабельным автомобилям для охоты и передвижения по бездорожью. Однако задача, поставленная перед конструкторами, была куда шире: необходимо было создать машину, которая сочетала бы в себе комфорт легкового автомобиля и проходимость внедорожника, чтобы она подходила не только для поездок первых лиц государства, но и для нужд сельского хозяйства и армии.

Работа над проектом началась в 1954 году. Инженеры столкнулись с неожиданными трудностями: простое совмещение кузова «Победы» с рамой от ГАЗ-69 оказалось невозможным — конструкция получилась недостаточно жесткой и неустойчивой. Пришлось искать новые решения, чтобы сохранить прочность и легкость кузова, а также интегрировать элементы полного привода без ущерба для комфорта и надежности.

Инженерные вызовы и уникальные решения

Вопреки расхожему мнению, превращение легкового автомобиля в полноприводный внедорожник не было простым делом. Конструкторам пришлось полностью переработать силовую структуру кузова, чтобы он выдерживал нагрузки от тяжелых мостов и рессор. Для этого на Горьковском автозаводе впервые в истории советского автопрома открылась лаборатория тензометрических испытаний, где измеряли напряжения в разных точках кузова. Это позволило точно определить, какие элементы требуют усиления.

В результате были созданы новые усилители: подрамник двигателя, дополнительные силовые элементы пола, специальные короба (лонжероны) и усилители на крыше. Всего 14 новых элементов увеличили массу кузова всего на 23 кг, но повысили его жесткость на кручение на 50%, а на изгиб — на 30%. Такой подход позволил сохранить внешний вид «Победы» и обеспечить долговечность кузова даже при эксплуатации на бездорожье.

Технические особенности и отличия от ГАЗ-69

Хотя многие агрегаты трансмиссии были заимствованы у армейского ГАЗ-69, их пришлось серьезно доработать. Например, изменили количество листов в рессорах, добавили стабилизатор поперечной устойчивости, переработали рулевые тяги и картер переднего моста. Задний мост был совершенно новым — он выдерживал внедорожные нагрузки, но был легче и имел другую конструкцию, чем у «козлика» (ГАЗ-69).

Двигатель тоже подвергся изменениям: увеличилась степень сжатия, мощность выросла до 55 л.с., система охлаждения получила масляный радиатор и шестилопастную крыльчатку вентилятора. Испытания выявили еще одну проблему — двигатель перегревался из-за плотной облицовки радиатора. Для решения этой задачи разработали новую решетку радиатора с увеличенными промежутками, которую затем стали устанавливать и на обычные «Победы» после рестайлинга.

Редкость и доступность: почему ГАЗ-М72 не стал массовым

Несмотря на свою уникальность и престиж, ГАЗ-М72 так и не стал массовым автомобилем. За три года производства с 1955 по 1958 год было выпущено всего около 4 677 экземпляров — в разы меньше, чем обычных «Побед». Причина — высокая стоимость и сложность производства, а также ограниченный спрос среди населения. Формально купить такую машину мог любой гражданин СССР, но на практике она была малодоступна из-за высокой цены и низкого дохода среднестатистического покупателя.

ГАЗ-М72 остался в истории как пример того, как советская инженерная мысль смогла опередить свое время, создав автомобиль, который и сегодня вызывает интерес у коллекционеров и знатоков. Эта модель стала не только техническим экспериментом, но и символом эпохи, когда даже самые смелые идеи могли воплотиться в металле.

