ГАЗ-М72 — полноприводная «Победа» для председателей колхозов: почему выпустили всего 4677 экземпляров

ГАЗ-М72: редкий советский внедорожник с несущим кузовом и полным приводом

ГАЗ-М72 - советский внедорожник, который удивил сочетанием комфорта и проходимости. Эта модель с несущим кузовом и полным приводом стала настоящим прорывом для своего времени, но массовой так и не стала. Почему интерес к ней не угасает спустя десятилетия - в материале.

ГАЗ-М72 - советский внедорожник, который удивил сочетанием комфорта и проходимости. Эта модель с несущим кузовом и полным приводом стала настоящим прорывом для своего времени, но массовой так и не стала. Почему интерес к ней не угасает спустя десятилетия - в материале.

ГАЗ-М72 – автомобиль, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей. В середине 1950-х годов он стал настоящей сенсацией: впервые в СССР появился внедорожник с несущим кузовом, способный не только передвигаться по бездорожью, но и обеспечивать уровень комфорта, сравнимый с легковыми машинами того времени.

В послевоенной стране личный транспорт был роскошью, а дороги – испытанием для любой техники. «Москвич-401» не справлялся с сельскими условиями, крупные «Победы» и ЗИМы редко попадали в глубинку. По инициативе Хрущёва инженеры ГАЗ и МЗМА получили задачу создать автомобиль для ответственных работников: проходимый, но при этом удобный. Несмотря на отсутствие чёткого финансирования, проект был реализован с большим энтузиазмом.

В основе ГАЗ-М72 лежит усиленный кузов «Победы» ГАЗ-М20: интегрированные лонжероны, доработанная панель между моторным отсеком и салоном, усиленные стойки и крыша, а также новый пол. Это обеспечивало прочность, сравнимую с рамными внедорожниками, при сохранении цельнометаллической конструкции.

Техническая часть тоже была уникальной для своего времени. Двигатель объёмом 2,1 литра развивал мощность 55 л. с. От «Победы» осталась раздаточная коробка, а мосты были взяты от ГАЗ-69. Передняя подвеска стала зависимой рессорной, задняя сохранила пружины, но получила стабилизатор. Дорожный просвет увеличился до 210 мм, масса выросла почти на 200 кг, а максимальная скорость не превышала 90 км/ч.

Салон отличался простором и удобствами, а цельнометаллический кузов и радиоприёмник сделали ГАЗ-М72 по-настоящему современным для своего времени. Это был первый советский автомобиль с омывателем ветрового стекла. В заводских документах указывалось, что это машина для «ответственных представителей советского села», а в прессе её называли служебной для председателей колхозов.

Однако высокая стоимость делала ГАЗ-М72 недоступным для большинства колхозников. Полноприводная версия стоила значительно дороже обычной «Победы», и даже хорошая реклама не помогла модели стать массовой. Производство завершилось в 1958 году, одновременно с выпуском «Победы», а общий тираж составил всего 4677 экземпляров.

Сегодня ГАЗ-М72 – одна из самых редких и дорогих моделей среди советских автомобилей. Эксперты отмечают, что эта машина опередила мировые тенденции: внедорожники с несущим кузовом и высоким уровнем комфорта появились на Западе только спустя некоторое время. Можно сказать, что ГАЗ-М72 стал не только техническим экспериментом, но и символом амбиций советского автопрома, стремившегося объединить высокую проходимость и удобство в одной машине. Для коллекционеров и ценителей истории отечественного автопрома этот автомобиль является настоящей находкой.